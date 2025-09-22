Nathan Pescador fala sobre saída de António e chegada de novo técnico no Remo: 'Carregar o piano'

A derrota por 1 a 0 para o Atlético Goianiense, no sábado (21), frustrou a reabertura do Baenão e custou o cargo do técnico António Oliveira. O resultado também deixou o Remo mais distante do G4, ainda que a diferença para o Novorizontino, quarto colocado, seja de apenas quatro pontos. Agora, sem treinador e em oitavo lugar na Série B, com 39 pontos, o time azulino encara o Volta Redonda na quarta-feira (24), às 21h30, no Raulino de Oliveira, pela 28ª rodada, ciente de que uma vitória pode recolocá-lo na disputa direta pelo acesso.

Nesta segunda-feira (22), reapresentação da equipe, o meio-campo Nathan Pescador resumiu o clima após a saída do técnico português. “O grupo tem conversado bastante depois da demissão, cheguei com os companheiros e falei que a gente tem que carregar o piano até vir o próximo técnico”, contou. Para ele, a troca no comando não pode desestabilizar a equipe.

“A gente não pode deixar se abalar por uma troca de técnico. Todo mundo gostava muito do António, cara que tinha um trabalho muito bom, mas acredito que com a chegada do novo técnico a gente tenha que manter a pegada.”

Nathan destacou ainda que o time precisa responder já no próximo desafio, fora de casa, mas contra um adversário que luta para escapar do rebaixamento. “A gente não pode deixar se abalar com uma derrota, a gente sabe que quarta-feira é contra o vice-lanterna e, respeitando o adversário, a gente tem que ir buscar a vitória”, afirmou. Ele lembrou que a Série B costuma ser imprevisível. “É muito parelho o campeonato, tanto time que está em cima quanto quem está embaixo podem trocar a qualquer momento de posição.”

Sobre o Volta Redonda, o meia reconheceu as dificuldades. “A gente sabe que o Volta Redonda também é um bom time, precisamos nos unir, a gente tem que continuar a batalha, faltam 11 partidas e a gente tem que acreditar muito no acesso”, disse. Para Nathan, o elenco tem qualidade para reagir. “É difícil pra todo mundo, a Série B é muito disputada, mas eu confio plenamente no nosso grupo, espero que quem vier de técnico saiba que aqui no grupo todo mundo tá muito dedicado.”

O jogador também contestou a leitura de que o Remo teria sido dominado pelo Atlético-GO no último jogo. “A gente teve muito mais chances claras do que eles. O placar é enganoso, quem vê o placar pode dizer que o Remo não foi bem na partida, mas quem tava no estádio viu que não faltou entrega e dedicação, a todo momento buscando a virada”, concluiu.