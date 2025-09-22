Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Nathan Pescador fala sobre saída de António e chegada de novo técnico no Remo: 'Carregar o piano'

Jogador afirmou que novo técnico irá encontrar grupo motivado e com sede pelo acesso

O Liberal

A derrota por 1 a 0 para o Atlético Goianiense, no sábado (21), frustrou a reabertura do Baenão e custou o cargo do técnico António Oliveira. O resultado também deixou o Remo mais distante do G4, ainda que a diferença para o Novorizontino, quarto colocado, seja de apenas quatro pontos. Agora, sem treinador e em oitavo lugar na Série B, com 39 pontos, o time azulino encara o Volta Redonda na quarta-feira (24), às 21h30, no Raulino de Oliveira, pela 28ª rodada, ciente de que uma vitória pode recolocá-lo na disputa direta pelo acesso.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Nesta segunda-feira (22), reapresentação da equipe, o meio-campo Nathan Pescador resumiu o clima após a saída do técnico português. “O grupo tem conversado bastante depois da demissão, cheguei com os companheiros e falei que a gente tem que carregar o piano até vir o próximo técnico”, contou. Para ele, a troca no comando não pode desestabilizar a equipe.

VEJA MAIS

image Possível novo técnico do Remo é conhecido como 'Rei do acesso' à Série A; veja números
Guto Ferreira conquistou quatro acessos à elite do futebol nacional e poderá ampliar esse número com o Remo

image Remo divulga lista de relacionados para enfrentar o Volta Redonda pela Série B
Ausências por lesão marcam a convocação azulina para a 28ª rodada

“A gente não pode deixar se abalar por uma troca de técnico. Todo mundo gostava muito do António, cara que tinha um trabalho muito bom, mas acredito que com a chegada do novo técnico a gente tenha que manter a pegada.”

Nathan destacou ainda que o time precisa responder já no próximo desafio, fora de casa, mas contra um adversário que luta para escapar do rebaixamento. “A gente não pode deixar se abalar com uma derrota, a gente sabe que quarta-feira é contra o vice-lanterna e, respeitando o adversário, a gente tem que ir buscar a vitória”, afirmou. Ele lembrou que a Série B costuma ser imprevisível. “É muito parelho o campeonato, tanto time que está em cima quanto quem está embaixo podem trocar a qualquer momento de posição.”

Sobre o Volta Redonda, o meia reconheceu as dificuldades. “A gente sabe que o Volta Redonda também é um bom time, precisamos nos unir, a gente tem que continuar a batalha, faltam 11 partidas e a gente tem que acreditar muito no acesso”, disse. Para Nathan, o elenco tem qualidade para reagir. “É difícil pra todo mundo, a Série B é muito disputada, mas eu confio plenamente no nosso grupo, espero que quem vier de técnico saiba que aqui no grupo todo mundo tá muito dedicado.”

O jogador também contestou a leitura de que o Remo teria sido dominado pelo Atlético-GO no último jogo. “A gente teve muito mais chances claras do que eles. O placar é enganoso, quem vê o placar pode dizer que o Remo não foi bem na partida, mas quem tava no estádio viu que não faltou entrega e dedicação, a todo momento buscando a virada”, concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

série b 2025

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

MUDANÇAS

Nathan Pescador fala sobre saída de António e chegada de novo técnico no Remo: 'Carregar o piano'

Jogador afirmou que novo técnico irá encontrar grupo motivado e com sede pelo acesso

22.09.25 20h46

FUTEBOL

Possível novo técnico do Remo é conhecido como 'Rei do acesso' à Série A; veja números

Guto Ferreira conquistou quatro acessos à elite do futebol nacional e poderá ampliar esse número com o Remo

22.09.25 19h15

SÉRIE B

Remo divulga lista de relacionados para enfrentar o Volta Redonda pela Série B

Ausências por lesão marcam a convocação azulina para a 28ª rodada

22.09.25 18h57

Futebol

Após derrota na Série B, pontuação do Remo se aproxima da média de 2021, quando foi rebaixado

Com 39 pontos e ainda próximo do G4, o time azulino também corre o risco de rebaixamento, caso mantenha campanha sem vitórias, tal como ocorreu na penúltima participação do time na Segundona

22.09.25 17h05

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Argentino, Campeonato Italiano e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira

22.09.25 7h00

Mercado

Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B

Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21)

22.09.25 10h33

Futebol

Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B

Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu

22.09.25 11h10

Futebol

Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela

Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento

22.09.25 9h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda