Possível novo técnico do Remo é conhecido como 'Rei do acesso' à Série A; veja números

O Remo demitiu no último final de semana o técnico português António Oliveira e está no mercado, atrás de um novo treinador. O mais cotado para assumir o Leão Azul nessa reta final da Série B é o técnico Guto Ferreira, com experiências nas Séries A e B. O possível novo treinador azulino possui a fama de “Rei do acesso”.

A diretoria do Remo trabalha para anunciar um novo comandante e o principal foco do Leão Azul é Guto Ferreira, que possui na carreira um histórico de acessos. O comandante tem quatro acessos no currículo e, caso seja anunciado pelo Remo, pode ampliar esses números.

Guto Ferreira, de 60 anos, é natural de Piracicaba (SP) e possui acessos à Série A do campeonato Brasileiro comandando a Ponte Preta-SP (temporada 2014), o Bahia (ano de 2016), Internacional-SC (em 2017), e por último o Sport-PE (2019). O treinador ficou atrás de Givanildo Oliveira, que possui história comandando Paysandu e Remo. No período de 2010 a 2019, foram quatro acessos de Guto, contra cinco do “Velho Giva”.

Na atual temporada, Guto Ferreira já enfrentou o Remo. O treinador comandou a equipe do Cuiabá-MT, no empate em 0 a 0 contra o Leão Azul, no dia 5 de junho, em partida válida pela 14ª rodada da Série B. Guto Ferreira possui passagens por vários clubes do futebol nacional, como Ponte Preta-SP, Portuguesa-SP, Chapecoense-SC, Bahia-BA, Internacional-SC, Sport-PE, Ceará-CE, Coritiba-PR e Goiás-GO, além de Criciúma-SC, ABC-RN e Figueirense-SC.

Caso se concretize a negociação com o Remo, Guto Ferreira será o quarto treinador azulino na temporada de 2025. Antes o Leão Azul foi comandado pelos técnicos Rodrigo Santana, Daniel Paulista e António Oliveira. Atualmente o Remo ocupa a 8ª posição na Série B com 39 pontos, quatro de diferença para o Novorizontino-SP, o primeiro clube dentro do G-4. O próximo compromisso do Leão na competição será na quarta-feira (24), fora de casa, contra o Volta Redonda-RJ, às 21h30. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.