António Oliveira deixa o Remo com o pior aproveitamento entre os últimos técnicos

Após a derrota para o Atlético Goianiense no Baenão, o Clube do Remo encerrou neste domingo a passagem do técnico António Oliveira. O português deixa o Baenão com pouco mais de 42% de aproveitamento, marca que coloca sua campanha entre a mais baixa dos últimos treinadores azulinos.

A média de rendimento de António é inferior à dos quatro técnicos que o antecederam. O último treinador a registrar um desempenho pior que o dele foi em temporadas anteriores ao ciclo de Catalá, Morínigo, Santana e Daniel Paulista. O último treinador a registrar um desempenho pior que o dele foi em temporadas anteriores ao ciclo desses últimos comandantes azulinos.

Comparativo dos últimos técnicos

Daniel Paulista comandou o Remo em dez jogos da Série B de 2025, com quatro vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, somando 56,7% de aproveitamento.

comandou o Remo em dez jogos da Série B de 2025, com quatro vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, somando 56,7% de aproveitamento. Rodrigo Santana , responsável pelo acesso em 2024, fez 30 jogos oficiais no clube, com 15 vitórias, sete empates e oito derrotas. No total, alcançou 50% de aproveitamento.

, responsável pelo acesso em 2024, fez 30 jogos oficiais no clube, com 15 vitórias, sete empates e oito derrotas. No total, alcançou 50% de aproveitamento. Gustavo Morínigo , sucessor de Catalá, disputou 16 jogos, venceu sete, empatou dois e perdeu sete, somando 54% de rendimento.

, sucessor de Catalá, disputou 16 jogos, venceu sete, empatou dois e perdeu sete, somando 54% de rendimento. Ricardo Catalá no Remo acumulou 23 partidas, com dez vitórias, nove empates e quatro derrotas, alcançando 56,5% de aproveitamento.

O Remo agora busca um novo comandante para a sequência da Série B, em um momento decisivo da competição. O time ocupa a 8ª colocação e na próxima rodada, vai até o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Volta Redonda pela 28° rodada da Série B e precisa vencer para voltar a brigar por uma vaga no G-4 da Série B.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)