António Oliveira deixa o Remo com o pior aproveitamento entre os últimos técnicos Português encerra passagem com 42% de rendimento, abaixo de Daniel Paulista, Rodrigo Santana, Catalá e Morínigo Iury Costa 22.09.25 16h56 Treinador deixa o time com o pior aproveitamento dos últimos anos. (Cristino Martins / O Liberal) Após a derrota para o Atlético Goianiense no Baenão, o Clube do Remo encerrou neste domingo a passagem do técnico António Oliveira. O português deixa o Baenão com pouco mais de 42% de aproveitamento, marca que coloca sua campanha entre a mais baixa dos últimos treinadores azulinos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A média de rendimento de António é inferior à dos quatro técnicos que o antecederam. O último treinador a registrar um desempenho pior que o dele foi em temporadas anteriores ao ciclo de Catalá, Morínigo, Santana e Daniel Paulista. O último treinador a registrar um desempenho pior que o dele foi em temporadas anteriores ao ciclo desses últimos comandantes azulinos. Comparativo dos últimos técnicos Daniel Paulista comandou o Remo em dez jogos da Série B de 2025, com quatro vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, somando 56,7% de aproveitamento. Rodrigo Santana, responsável pelo acesso em 2024, fez 30 jogos oficiais no clube, com 15 vitórias, sete empates e oito derrotas. No total, alcançou 50% de aproveitamento. Gustavo Morínigo, sucessor de Catalá, disputou 16 jogos, venceu sete, empatou dois e perdeu sete, somando 54% de rendimento. Ricardo Catalá no Remo acumulou 23 partidas, com dez vitórias, nove empates e quatro derrotas, alcançando 56,5% de aproveitamento. O Remo agora busca um novo comandante para a sequência da Série B, em um momento decisivo da competição. O time ocupa a 8ª colocação e na próxima rodada, vai até o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Volta Redonda pela 28° rodada da Série B e precisa vencer para voltar a brigar por uma vaga no G-4 da Série B. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b antónio oliveira esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Após derrota na Série B, pontuação do Remo se aproxima da média de 2021, quando foi rebaixado Com 39 pontos e ainda próximo do G4, o time azulino também corre o risco de rebaixamento, caso mantenha campanha sem vitórias, tal como ocorreu na penúltima participação do time na Segundona 22.09.25 17h05 SÉRIE B António Oliveira deixa o Remo com o pior aproveitamento entre os últimos técnicos Português encerra passagem com 42% de rendimento, abaixo de Daniel Paulista, Rodrigo Santana, Catalá e Morínigo 22.09.25 16h56 Ainda dá pra sonhar? Derrota em casa reduz chances de acesso do Remo, aponta projeção Clube azulino deixou escapar pontos preciosos e caiu na tabela 22.09.25 11h57 Mercado Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) 22.09.25 10h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mercado Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) 22.09.25 10h33 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Argentino, Campeonato Italiano e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 22.09.25 7h00 Futebol Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu 22.09.25 11h10 Futebol Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento 22.09.25 9h38