Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

António Oliveira deixa o Remo com o pior aproveitamento entre os últimos técnicos

Português encerra passagem com 42% de rendimento, abaixo de Daniel Paulista, Rodrigo Santana, Catalá e Morínigo

Iury Costa
fonte

Treinador deixa o time com o pior aproveitamento dos últimos anos. (Cristino Martins / O Liberal)

Após a derrota para o Atlético Goianiense no Baenão, o Clube do Remo encerrou neste domingo a passagem do técnico António Oliveira. O português deixa o Baenão com pouco mais de 42% de aproveitamento, marca que coloca sua campanha entre a mais baixa dos últimos treinadores azulinos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A média de rendimento de António é inferior à dos quatro técnicos que o antecederam. O último treinador a registrar um desempenho pior que o dele foi em temporadas anteriores ao ciclo de Catalá, Morínigo, Santana e Daniel Paulista. O último treinador a registrar um desempenho pior que o dele foi em temporadas anteriores ao ciclo desses últimos comandantes azulinos.

Comparativo dos últimos técnicos

  • Daniel Paulista comandou o Remo em dez jogos da Série B de 2025, com quatro vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, somando 56,7% de aproveitamento.
  • Rodrigo Santana, responsável pelo acesso em 2024, fez 30 jogos oficiais no clube, com 15 vitórias, sete empates e oito derrotas. No total, alcançou 50% de aproveitamento.
  • Gustavo Morínigo, sucessor de Catalá, disputou 16 jogos, venceu sete, empatou dois e perdeu sete, somando 54% de rendimento.
  • Ricardo Catalá no Remo acumulou 23 partidas, com dez vitórias, nove empates e quatro derrotas, alcançando 56,5% de aproveitamento.

O Remo agora busca um novo comandante para a sequência da Série B, em um momento decisivo da competição. O time ocupa a 8ª colocação e na próxima rodada, vai até o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Volta Redonda pela 28° rodada da Série B e precisa vencer para voltar a brigar por uma vaga no G-4 da Série B.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

série b

antónio oliveira

esportes

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Após derrota na Série B, pontuação do Remo se aproxima da média de 2021, quando foi rebaixado

Com 39 pontos e ainda próximo do G4, o time azulino também corre o risco de rebaixamento, caso mantenha campanha sem vitórias, tal como ocorreu na penúltima participação do time na Segundona

22.09.25 17h05

SÉRIE B

António Oliveira deixa o Remo com o pior aproveitamento entre os últimos técnicos

Português encerra passagem com 42% de rendimento, abaixo de Daniel Paulista, Rodrigo Santana, Catalá e Morínigo

22.09.25 16h56

Ainda dá pra sonhar?

Derrota em casa reduz chances de acesso do Remo, aponta projeção

Clube azulino deixou escapar pontos preciosos e caiu na tabela

22.09.25 11h57

Mercado

Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B

Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21)

22.09.25 10h33

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Mercado

Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B

Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21)

22.09.25 10h33

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Argentino, Campeonato Italiano e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira

22.09.25 7h00

Futebol

Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B

Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu

22.09.25 11h10

Futebol

Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela

Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento

22.09.25 9h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda