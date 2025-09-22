Remo divulga lista de relacionados para enfrentar o Volta Redonda pela Série B Ausências por lesão marcam a convocação azulina para a 28ª rodada Iury Costa 22.09.25 18h57 Time terá 5 desfalques por lesão. (Samara Miranda / Ascom Remo) O Remo divulgou, nesta terça-feira (23), a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Volta Redonda, marcada para quarta-feira (24), às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Confira os relacionados: Goleiros: Marcelo R. e Ygor Vinhas Laterais: Nathan Santos, Alan Rodríguez, Jorge e Pedro Costa Zagueiros: Reynaldo, Klaus, Kayky Almeida e Tassano Volantes: Caio Vinícius, Jaderson, Luan Martins, Panagiotis T. e Pedro Castro Meias: Freitas, Nathan e Diego H. Atacantes: Marrony, Nico F., Eduardo M., João Pedro e Janderson Ainda sem um treinador oficial após a demissão do português António Oliveira, o time azulino será comandado pelo auxiliar Flávio Gárcia nesta partida. VEJA MAIS Após derrota na Série B, pontuação do Remo se aproxima da média de 2021, quando foi rebaixado Com 39 pontos e ainda próximo do G4, o time azulino também corre o risco de rebaixamento, caso mantenha campanha sem vitórias, tal como ocorreu na penúltima participação do time na Segundona António Oliveira deixa o Remo com o pior aproveitamento entre os últimos técnicos Português encerra passagem com 42% de rendimento, abaixo de Daniel Paulista, Rodrigo Santana, Catalá e Morínigo Estão fora do jogo por questões médicas: Pedro Rocha (luxação acrômio-clavicular esquerda), Régis (lesão grau II-A no semitendíneo esquerdo), Sávio (fratura oculta incompleta do côndilo femoral medial esquerdo), Pavani (entorse no tornozelo) e Cantillo, que está em fase final de transição. O duelo contra o Volta Redonda será decisivo para o Leão Azul, que busca se manter próximo ao G-4 da competição. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b esportes relacionados COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Possível novo técnico do Remo é conhecido como 'Rei do acesso' à Série A; veja números Guto Ferreira conquistou quatro acessos à elite do futebol nacional e poderá ampliar esse número com o Remo 22.09.25 19h15 SÉRIE B Remo divulga lista de relacionados para enfrentar o Volta Redonda pela Série B Ausências por lesão marcam a convocação azulina para a 28ª rodada 22.09.25 18h57 Futebol Após derrota na Série B, pontuação do Remo se aproxima da média de 2021, quando foi rebaixado Com 39 pontos e ainda próximo do G4, o time azulino também corre o risco de rebaixamento, caso mantenha campanha sem vitórias, tal como ocorreu na penúltima participação do time na Segundona 22.09.25 17h05 SÉRIE B António Oliveira deixa o Remo com o pior aproveitamento entre os últimos técnicos Português encerra passagem com 42% de rendimento, abaixo de Daniel Paulista, Rodrigo Santana, Catalá e Morínigo 22.09.25 16h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Argentino, Campeonato Italiano e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 22.09.25 7h00 Mercado Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) 22.09.25 10h33 Futebol Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu 22.09.25 11h10 Futebol Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento 22.09.25 9h38