Remo divulga lista de relacionados para enfrentar o Volta Redonda pela Série B

O Remo divulgou, nesta terça-feira (23), a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Volta Redonda, marcada para quarta-feira (24), às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Confira os relacionados:

Goleiros: Marcelo R. e Ygor Vinhas

Laterais: Nathan Santos, Alan Rodríguez, Jorge e Pedro Costa

Zagueiros: Reynaldo, Klaus, Kayky Almeida e Tassano

Volantes: Caio Vinícius, Jaderson, Luan Martins, Panagiotis T. e Pedro Castro

Meias: Freitas, Nathan e Diego H.

Atacantes: Marrony, Nico F., Eduardo M., João Pedro e Janderson

Ainda sem um treinador oficial após a demissão do português António Oliveira, o time azulino será comandado pelo auxiliar Flávio Gárcia nesta partida.

VEJA MAIS

Estão fora do jogo por questões médicas: Pedro Rocha (luxação acrômio-clavicular esquerda), Régis (lesão grau II-A no semitendíneo esquerdo), Sávio (fratura oculta incompleta do côndilo femoral medial esquerdo), Pavani (entorse no tornozelo) e Cantillo, que está em fase final de transição.

O duelo contra o Volta Redonda será decisivo para o Leão Azul, que busca se manter próximo ao G-4 da competição. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)