Após derrota na Série B, pontuação do Remo se aproxima da média de 2021, quando foi rebaixado

O fim da 27ª rodada da Série B afastou o Remo do sonho imediato de voltar ao G4. Hoje, o time azulino ocupa a oitava posição, com 39 pontos, enquanto o Novorizontino, quarto colocado, soma 43. Na prática, a distância é pequena, e a matemática ainda permite acreditar no acesso. Porém, o alerta veio junto com a rodada: em 2021, penúltima vez em que o Leão disputou a Segundona, a pontuação nesta mesma altura era praticamente idêntica — e o desfecho foi doloroso, com o time rebaixado à Série C.

Naquela temporada, o Remo tinha 37 pontos em 27 jogos, apenas dois a menos que agora. O mínimo necessário para escapar da queda girava em torno de 45 pontos. Contudo, a equipe parou nos 43, caindo para a 17ª colocação e encerrando sua campanha de forma melancólica, deixando a competição pela porta dos fundos. Ao final da 27ª rodada de 2021, o time era o nono colocado, mas uma sequência de tropeços arrastou o Leão para o abismo. Foram derrotas em série, quase inacreditáveis, que transformaram esperança em frustração e abriram uma ferida ainda não cicatrizada na memória do torcedor.

A derrocada foi rápida e devastadora. Daquele momento em diante, o Remo conseguiu apenas uma vitória, somou três empates e amargou sete derrotas. Foram seis pontos conquistados em 33 possíveis — um desempenho incapaz de sustentar qualquer pretensão. Esse histórico é o que assusta a torcida em 2025: o receio de que, diante de mudanças no comando técnico e da irregularidade em campo, o time volte a perder fôlego e repita o drama que o levou ao rebaixamento três anos atrás.

O calendário até o fim do campeonato reserva 11 partidas, das quais cinco serão no Baenão. O Leão encara, em casa, CRB, Athletico-PR, Athletic-MG, Chapecoense e Goiás. Fora de Belém, os desafios serão contra Volta Redonda, Operário, Paysandu, Cuiabá, Novorizontino e Avaí. Em um cenário modesto, duas vitórias já seriam suficientes para garantir a permanência na Série B. Mas o que o torcedor espera vai além disso. A ambição é de que o time consiga crescer em casa, buscar pontos importantes fora e se manter competitivo até a reta final, ousando até sonhar com a Série A.