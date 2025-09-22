Após derrota na Série B, pontuação do Remo se aproxima da média de 2021, quando foi rebaixado Com 39 pontos e ainda próximo do G4, o time azulino também corre o risco de rebaixamento, caso mantenha campanha sem vitórias, tal como ocorreu na penúltima participação do time na Segundona Luiz Guillherme Ramos 22.09.25 17h05 O Remo de 2025 está próximo do Remo de 2021, quando acabou rebaixado à Série C. (Gustavo Aleixo / Cruzeiro) O fim da 27ª rodada da Série B afastou o Remo do sonho imediato de voltar ao G4. Hoje, o time azulino ocupa a oitava posição, com 39 pontos, enquanto o Novorizontino, quarto colocado, soma 43. Na prática, a distância é pequena, e a matemática ainda permite acreditar no acesso. Porém, o alerta veio junto com a rodada: em 2021, penúltima vez em que o Leão disputou a Segundona, a pontuação nesta mesma altura era praticamente idêntica — e o desfecho foi doloroso, com o time rebaixado à Série C. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Naquela temporada, o Remo tinha 37 pontos em 27 jogos, apenas dois a menos que agora. O mínimo necessário para escapar da queda girava em torno de 45 pontos. Contudo, a equipe parou nos 43, caindo para a 17ª colocação e encerrando sua campanha de forma melancólica, deixando a competição pela porta dos fundos. Ao final da 27ª rodada de 2021, o time era o nono colocado, mas uma sequência de tropeços arrastou o Leão para o abismo. Foram derrotas em série, quase inacreditáveis, que transformaram esperança em frustração e abriram uma ferida ainda não cicatrizada na memória do torcedor. VEJA MAIS António Oliveira deixa o Remo com o pior aproveitamento entre os últimos técnicos Português encerra passagem com 42% de rendimento, abaixo de Daniel Paulista, Rodrigo Santana, Catalá e Morínigo Derrota em casa reduz chances de acesso do Remo, aponta projeção Clube azulino deixou escapar pontos preciosos e caiu na tabela Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) A derrocada foi rápida e devastadora. Daquele momento em diante, o Remo conseguiu apenas uma vitória, somou três empates e amargou sete derrotas. Foram seis pontos conquistados em 33 possíveis — um desempenho incapaz de sustentar qualquer pretensão. Esse histórico é o que assusta a torcida em 2025: o receio de que, diante de mudanças no comando técnico e da irregularidade em campo, o time volte a perder fôlego e repita o drama que o levou ao rebaixamento três anos atrás. O calendário até o fim do campeonato reserva 11 partidas, das quais cinco serão no Baenão. O Leão encara, em casa, CRB, Athletico-PR, Athletic-MG, Chapecoense e Goiás. Fora de Belém, os desafios serão contra Volta Redonda, Operário, Paysandu, Cuiabá, Novorizontino e Avaí. Em um cenário modesto, duas vitórias já seriam suficientes para garantir a permanência na Série B. Mas o que o torcedor espera vai além disso. A ambição é de que o time consiga crescer em casa, buscar pontos importantes fora e se manter competitivo até a reta final, ousando até sonhar com a Série A. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série b 2025 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Após derrota na Série B, pontuação do Remo se aproxima da média de 2021, quando foi rebaixado Com 39 pontos e ainda próximo do G4, o time azulino também corre o risco de rebaixamento, caso mantenha campanha sem vitórias, tal como ocorreu na penúltima participação do time na Segundona 22.09.25 17h05 SÉRIE B António Oliveira deixa o Remo com o pior aproveitamento entre os últimos técnicos Português encerra passagem com 42% de rendimento, abaixo de Daniel Paulista, Rodrigo Santana, Catalá e Morínigo 22.09.25 16h56 Ainda dá pra sonhar? Derrota em casa reduz chances de acesso do Remo, aponta projeção Clube azulino deixou escapar pontos preciosos e caiu na tabela 22.09.25 11h57 Mercado Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) 22.09.25 10h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mercado Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) 22.09.25 10h33 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Argentino, Campeonato Italiano e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 22.09.25 7h00 Futebol Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu 22.09.25 11h10 Futebol Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento 22.09.25 9h38