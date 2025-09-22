Aguilera fala sobre volta do Paysandu a Curuzu e intima jogadores: 'Tem que sentir a p*rra da dor'

O presidente do Paysandu, Roger Aguilera, desabafou publicamente nesta segunda-feira (22) durante entrevista exclusiva à Rádio Liberal +, cobrando o elenco bicolor e confirmando o retorno dos jogos para o Estádio da Curuzu. A decisão encerra uma breve passagem do time pelo Mangueirão, onde empatou com o América-MG e perdeu de virada para o Volta Redonda, resultados que agravaram a situação do clube na lanterna da Série B.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Em conversa telefônica com o jornalista Paulo Fernando, o Bad Boy, Aguilera lembrou que a mudança para o Mangueirão havia sido solicitada pelo então técnico Claudinei Oliveira e pelos próprios jogadores. “Na verdade, com Claudinei ainda no comando, eles pediram pra jogar no Mangueirão, porque o campo era mais rápido, o time tinha uma transição mais rápida com o Garcez, enfim, o pedido foi atendido. Jogamos no Mangueirão, perdemos um jogo e empatamos outro”, explicou.

VEJA MAIS

Com a saída de Claudinei e a chegada de Márcio Fernandes, que assumiu a equipe na tentativa de reverter o rebaixamento, o clube optou por retornar ao seu caldeirão. “O Márcio chegou e pediu pra jogar na Curuzu e eu aceitei. Voltamos pra Curuzu, até porque a despesa no Mangueirão é maior e a Curuzu é a nossa casa, não tem que ter medo de jogar lá”, afirmou.

Aguilera não poupou palavras ao afirmar que o elenco não pode estar confirmado e ressaltou a necessidade de enfrentar a pressão da torcida. “‘Ah a pressão vai ser maior’. Vai ser mesmo, tem que ser, tem que sentir a dor, não pode estar assim conformado, pegando porrada, perdendo, em último lugar na Série B, que é uma vergonha”, disse o dirigente.

“Eu nunca esperei estar passando por isso e eles têm que sentir a p*rra da dor também, então tem que jogar na Curuzu mesmo”.

O Paysandu, com mais de 95% de chances de rebaixamento segundo projeções matemáticas, volta a campo nesta terça-feira (23) contra o Novorizontino, pela 28ª rodada da Série B. A partida, marcada para a Curuzu, é vista como uma das últimas oportunidades para o clube tentar reagir e reduzir o risco de queda.