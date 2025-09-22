Maurício Antônio nega corpo mole por salário atrasado no Paysandu: 'Esquecer o dinheiro e ganhar'

A diretoria do Paysandu confirmou nesta segunda-feira (22) que parte do pagamento do elenco está atrasada há cerca de 20 dias. O zagueiro Maurício Antônio, porém, afirmou que o problema não interfere no desempenho do time, lanterna da Série B.

“Os jogadores têm que botar na cabeça que a gente não está nessa situação por causa do salário ou do dinheiro. A gente já vem no Z4 desde o começo do campeonato, então não é por causa do dinheiro que estamos aqui. É uma situação chata, porque todo mundo tem boleto pra pagar em casa, mas o que vejo nos treinos é dedicação de todo mundo, inclusive de quem nem é convocado. Não vejo corpo mole por causa do salário.”

Segundo ele, o presidente Roger Aguilera tem conversado com o elenco para garantir que o pagamento será regularizado.

"O presidente tem procurado os jogadores para desenvolver a posição de que o mais rápido possível vai sair desse subsídio. Então é focar no próximo jogo, esquecer o dinheiro um pouco e ganhar."

Com 11 rodadas restantes, o Paysandu está cinco pontos atrás do penúltimo colocado e vê o duelo com o Novorizontino como crucial. Maurício reforçou que o elenco mantém o comprometimento e a esperança de escapar do rebaixamento.

“O treinamento da semana foi muito bom, todo mundo correspondeu, os jogadores não deixam um segundo de mostrar determinação.”