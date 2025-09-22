Maurício Antônio nega corpo mole por salário atrasado no Paysandu: 'Esquecer o dinheiro e ganhar' Segundo ele, o presidente Roger Aguilera tem conversado com o elenco para garantir que o pagamento será regularizado O Liberal 22.09.25 19h50 A diretoria do Paysandu confirmou nesta segunda-feira (22) que parte do pagamento do elenco está atrasada há cerca de 20 dias. O zagueiro Maurício Antônio, porém, afirmou que o problema não interfere no desempenho do time, lanterna da Série B. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Os jogadores têm que botar na cabeça que a gente não está nessa situação por causa do salário ou do dinheiro. A gente já vem no Z4 desde o começo do campeonato, então não é por causa do dinheiro que estamos aqui. É uma situação chata, porque todo mundo tem boleto pra pagar em casa, mas o que vejo nos treinos é dedicação de todo mundo, inclusive de quem nem é convocado. Não vejo corpo mole por causa do salário.” VEJA MAIS Maurício Antônio quer Paysandu agressivo contra Novorizontino: 'Jogo das nossas vidas' Time bicolor tem 96% de chances de ser rebaixado e encara o time paulista nesta terça-feira, na Curuzu, em busca de uma vitória para dar esperança ao torcedor Paysandu: Aguilera confirma atraso nos salários dos jogadores e dá prazo para pagamento Presidente do Paysandu, Roger Aguilera, falou sobre atraso no vencimento dos atletas e afirmou que isso não justifica o momento que o Papão se encontra na Série B Segundo ele, o presidente Roger Aguilera tem conversado com o elenco para garantir que o pagamento será regularizado. "O presidente tem procurado os jogadores para desenvolver a posição de que o mais rápido possível vai sair desse subsídio. Então é focar no próximo jogo, esquecer o dinheiro um pouco e ganhar." Com 11 rodadas restantes, o Paysandu está cinco pontos atrás do penúltimo colocado e vê o duelo com o Novorizontino como crucial. Maurício reforçou que o elenco mantém o comprometimento e a esperança de escapar do rebaixamento. “O treinamento da semana foi muito bom, todo mundo correspondeu, os jogadores não deixam um segundo de mostrar determinação.” Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU PENDÊNCIAS Maurício Antônio nega corpo mole por salário atrasado no Paysandu: 'Esquecer o dinheiro e ganhar' Segundo ele, o presidente Roger Aguilera tem conversado com o elenco para garantir que o pagamento será regularizado 22.09.25 19h50 FUTEBOL Paysandu: Aguilera confirma atraso nos salários dos jogadores e dá prazo para pagamento Presidente do Paysandu, Roger Aguilera, falou sobre atraso no vencimento dos atletas e afirmou que isso não justifica o momento que o Papão se encontra na Série B 22.09.25 19h44 PREPARADOS Maurício Antônio quer Paysandu agressivo contra Novorizontino: 'Jogo das nossas vidas' Time bicolor tem 96% de chances de ser rebaixado e encara o time paulista nesta terça-feira, na Curuzu, em busca de uma vitória para dar esperança ao torcedor 22.09.25 19h37 Da pra sonhar? Paysandu chega a 10 jogos sem vencer e vê chance de rebaixamento subir para 96% Derrota para o Goiás mantém Papão na lanterna da Série B; time precisa de 70% de aproveitamento para escapar 22.09.25 18h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Argentino, Campeonato Italiano e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 22.09.25 7h00 Mercado Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) 22.09.25 10h33 Futebol Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu 22.09.25 11h10 Futebol Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento 22.09.25 9h38