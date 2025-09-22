Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Maurício Antônio nega corpo mole por salário atrasado no Paysandu: 'Esquecer o dinheiro e ganhar'

Segundo ele, o presidente Roger Aguilera tem conversado com o elenco para garantir que o pagamento será regularizado

O Liberal

A diretoria do Paysandu confirmou nesta segunda-feira (22) que parte do pagamento do elenco está atrasada há cerca de 20 dias. O zagueiro Maurício Antônio, porém, afirmou que o problema não interfere no desempenho do time, lanterna da Série B.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Os jogadores têm que botar na cabeça que a gente não está nessa situação por causa do salário ou do dinheiro. A gente já vem no Z4 desde o começo do campeonato, então não é por causa do dinheiro que estamos aqui. É uma situação chata, porque todo mundo tem boleto pra pagar em casa, mas o que vejo nos treinos é dedicação de todo mundo, inclusive de quem nem é convocado. Não vejo corpo mole por causa do salário.”

VEJA MAIS

image Maurício Antônio quer Paysandu agressivo contra Novorizontino: 'Jogo das nossas vidas'
Time bicolor tem 96% de chances de ser rebaixado e encara o time paulista nesta terça-feira, na Curuzu, em busca de uma vitória para dar esperança ao torcedor

image Paysandu: Aguilera confirma atraso nos salários dos jogadores e dá prazo para pagamento
Presidente do Paysandu, Roger Aguilera, falou sobre atraso no vencimento dos atletas e afirmou que isso não justifica o momento que o Papão se encontra na Série B

Segundo ele, o presidente Roger Aguilera tem conversado com o elenco para garantir que o pagamento será regularizado.

"O presidente tem procurado os jogadores para desenvolver a posição de que o mais rápido possível vai sair desse subsídio. Então é focar no próximo jogo, esquecer o dinheiro um pouco e ganhar."

Com 11 rodadas restantes, o Paysandu está cinco pontos atrás do penúltimo colocado e vê o duelo com o Novorizontino como crucial. Maurício reforçou que o elenco mantém o comprometimento e a esperança de escapar do rebaixamento.

“O treinamento da semana foi muito bom, todo mundo correspondeu, os jogadores não deixam um segundo de mostrar determinação.”

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

série b 2025

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

PENDÊNCIAS

Maurício Antônio nega corpo mole por salário atrasado no Paysandu: 'Esquecer o dinheiro e ganhar'

Segundo ele, o presidente Roger Aguilera tem conversado com o elenco para garantir que o pagamento será regularizado

22.09.25 19h50

FUTEBOL

Paysandu: Aguilera confirma atraso nos salários dos jogadores e dá prazo para pagamento

Presidente do Paysandu, Roger Aguilera, falou sobre atraso no vencimento dos atletas e afirmou que isso não justifica o momento que o Papão se encontra na Série B

22.09.25 19h44

PREPARADOS

Maurício Antônio quer Paysandu agressivo contra Novorizontino: 'Jogo das nossas vidas'

Time bicolor tem 96% de chances de ser rebaixado e encara o time paulista nesta terça-feira, na Curuzu, em busca de uma vitória para dar esperança ao torcedor

22.09.25 19h37

Da pra sonhar?

Paysandu chega a 10 jogos sem vencer e vê chance de rebaixamento subir para 96%

Derrota para o Goiás mantém Papão na lanterna da Série B; time precisa de 70% de aproveitamento para escapar

22.09.25 18h29

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Argentino, Campeonato Italiano e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira

22.09.25 7h00

Mercado

Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B

Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21)

22.09.25 10h33

Futebol

Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B

Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu

22.09.25 11h10

Futebol

Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela

Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento

22.09.25 9h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda