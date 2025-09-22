Paysandu: Aguilera confirma atraso nos salários dos jogadores e dá prazo para pagamento Presidente do Paysandu, Roger Aguilera, falou sobre atraso no vencimento dos atletas e afirmou que isso não justifica o momento que o Papão se encontra na Série B Fábio Will 22.09.25 19h44 Roger Aguilera se posicionou em relação à fala do goleiro Matheus Nogueira (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu vive um momento delicado na Série B do Campeonato Brasileiro. Lanterna da competição com 22 pontos, o clube não vence há 10 jogos, está distante 8 pontos do primeiro clube da zona de rebaixamento e ainda tem que trabalhar a situação de salário atrasado. A informação foi confirmada pelo presidente do Papão, Roger Aguilera, ao jornalista Paulo Fernando (Bad Boy), na Rádio Liberal +. ASSISTA Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Roger Aguilera foi questionado sobre a situação de salários atrasados. O mandatário bicolor afirmou que o clube está com a parte de “direito de imagem” atrasado em 20 dias. O direito de imagem corresponde a maior parte do salário do atleta, o restante é o que está na carteira de trabalho. “Os funcionários estão com salários em dia. Os jogadores estão com 20 dias (atrasados) o salário de imagem (corresponde a maior parte do salário do atleta). O ano todo estávamos em dia, não teve atraso e agora que atrasou 20 dias. Esperamos até quarta-feira (24) quitar isso aí (débitos). Então não vejo justificativa para o momento do clube”, disse. VEJA MAIS Maurício Antônio quer Paysandu agressivo contra Novorizontino: 'Jogo das nossas vidas' Time bicolor tem 96% de chances de ser rebaixado e encara o time paulista nesta terça-feira, na Curuzu, em busca de uma vitória para dar esperança ao torcedor Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário O presidente alviceleste foi além, e se posicionou contra a fala do goleiro Matheus Nogueira, que relatou, após a derrota para o Goiás, que o clube vive problemas extracampo. Para Roger Aguilera, os 20 dias de atraso não pode ser justificativa para o que o Paysandu vem passando na Série B ao longo desta temporada. “Até atrelar a fala do Matheus Nogueira, depois do jogo, que é problema extracampo. Acredito que não seja esse o motivo que ele esteja falando, pois o ano todo [os salários] estiveram em dia e as atuações e desempenho abaixo. Então não acredito que seja 20 dias de atraso, geraram esse momento que dura o ano todo. Isso só pra pontuar, pois não teve um posicionamento oficial do clube, pois estávamos em viagem e hoje estou colocando no teu programa”, comentou. O Paysandu enfrenta o Novorizontino-SP noite desta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu, pela 29ª rodada do Brasileiro Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. 