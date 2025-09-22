Maurício Antônio quer Paysandu agressivo contra Novorizontino: 'Jogo das nossas vidas' Time bicolor tem 96% de chances de ser rebaixado e encara o time paulista nesta terça-feira, na Curuzu, em busca de uma vitória para dar esperança ao torcedor O Liberal 22.09.25 19h37 Maurício voltou a ser titular na última partida (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu volta a campo nesta terça-feira (23), às 21h30, na Curuzu, pressionado pela situação crítica na Série B. Lanterna do campeonato, com mais de 95% de risco de rebaixamento e a oito pontos do primeiro time fora do Z4, o clube bicolor enfrenta o Novorizontino, quarto colocado e embalado por duas vitórias seguidas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O zagueiro Maurício Antônio admitiu o peso da derrota por 1 a 0 para o Goiás, na Serrinha, no último sábado. O gol sofrido no fim deixou o elenco abatido. VEJA MAIS Paysandu chega a 10 jogos sem vencer e vê chance de rebaixamento subir para 96% Derrota para o Goiás mantém Papão na lanterna da Série B; time precisa de 70% de aproveitamento para escapar Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu “A frustração dentro do vestiário depois do jogo foi muito grande, os jogadores mal se falavam. A gente foi com um propósito, com um esquema tático, um planejamento que a gente conseguiu cumprir praticamente até o final. Desperdiçamos oportunidades, inclusive eu, talvez se tivesse feito o gol antes, o jogo deveria ser diferente. Numa desatenção no final, a gente tomou o gol que custou três pontos valiosos pra nós.” Apesar do tropeço, ele garante que o grupo vai usar o que funcionou como referência para enfrentar o Tigre paulista. “A gente vai trazer pra esse próximo jogo as coisas boas que a gente fez, que foram muitas. Só a vitória nos interessa nesse jogo, hoje o treinamento vai ser pra reparar os erros e focar no jogo de amanhã. Não sei qual a próxima tática, mas acho que esse jogo mostrou que a gente sabe jogar com esse esquema de três zagueiros, que a gente dá liberdade para nossos alas, que são muito rápidos e intensos. A gente consegue não só se defender bem, mas também ter algumas variações no ataque.” Maurício defende uma postura ofensiva na Curuzu, mesmo se Márcio Fernandes repetir a linha de três zagueiros que utilizou contra o Esmeraldino. De uma forma ou de outra, para Maurício, a postura bicolor deve ser agressiva. “De repente a gente vai ter que utilizar três zagueiros, mas em casa tem que sufocar o adversário. Pode adotar a linha de três, mas a postura tem que ser bem diferente dentro de casa. A gente tem que ter uma postura muito agressiva em relação à marcação, pressão, não deixar o Novorizontino respirar e recuperar o DNA do Paysandu em casa.” O zagueiro diz acreditar na reação bicolor e trata o confronto como decisivo. “Nosso pensamento é ganhar todos os jogos a partir de amanhã. Eu vejo os jogadores comprometidos com esse ponto e, enquanto tivermos chances, vamos atrás disso. Eu acho que o time tem total condições de sair dessa situação, amanhã é o jogo das nossas vidas”, disse. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU PENDÊNCIAS Maurício Antônio nega corpo mole por salário atrasado no Paysandu: 'Esquecer o dinheiro e ganhar' Segundo ele, o presidente Roger Aguilera tem conversado com o elenco para garantir que o pagamento será regularizado 22.09.25 19h50 FUTEBOL Paysandu: Aguilera confirma atraso nos salários dos jogadores e dá prazo para pagamento Presidente do Paysandu, Roger Aguilera, falou sobre atraso no vencimento dos atletas e afirmou que isso não justifica o momento que o Papão se encontra na Série B 22.09.25 19h44 PREPARADOS Maurício Antônio quer Paysandu agressivo contra Novorizontino: 'Jogo das nossas vidas' Time bicolor tem 96% de chances de ser rebaixado e encara o time paulista nesta terça-feira, na Curuzu, em busca de uma vitória para dar esperança ao torcedor 22.09.25 19h37 Da pra sonhar? Paysandu chega a 10 jogos sem vencer e vê chance de rebaixamento subir para 96% Derrota para o Goiás mantém Papão na lanterna da Série B; time precisa de 70% de aproveitamento para escapar 22.09.25 18h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Argentino, Campeonato Italiano e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 22.09.25 7h00 Mercado Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) 22.09.25 10h33 Futebol Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu 22.09.25 11h10 Futebol Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento 22.09.25 9h38