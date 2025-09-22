Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu O Liberal 22.09.25 11h10 Papão retorna para a Curuzu após duas partida no Mangueirão (Cristino Martins / O Liberal) Após a derrota dolorosa para o Goiás-GO na Série B, o Paysandu se prepara para receber o Novorizontino-SP nesta terça-feira (23). A partida ocorre às 19h30, na Curuzu. E, em uma tentativa de atrair o torcedor desconfiado para o duelo, o clube iniciou a venda de ingressos com promoção. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A entrada para o setor de arquibancadas (Almirante Barroso e Tv. Chaco) custa R$ 40. No entanto, na compra de dois ou mais ingressos, cada um sai por R$ 20. A promoção também vale para o setor das cadeiras. O bilhete está sendo vendido por R$ 70, mas, em compras a partir de duas entradas, cada um sai por R$ 60. VEJA MAIS Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. Técnico do Paysandu comenta derrota para o Goiás e lamenta gols perdidos: 'Faltou converter' Márcio Fernandes comandou o Paysandu em duas partidas e nesta Série B e ainda não venceu Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário O torcedor bicolor pode adquirir os ingressos por meio do site ingressos.paysandu ou nas lojas oficiais do clube, na Região Metropolitana de Belém. Vale destacar que estudantes e sócio-torcedores têm direito à meia-entrada. Além disso, idosos, pessoas com deficiência (PCDs) e crianças de até seis anos possuem acesso gratuito. A iniciativa é uma tentativa de levar o torcedor que está desconfiado e desmotivado com o desempenho do clube na Série B. Nas últimas duas partidas em casa, o Bicola mandou os jogos no Mangueirão e não conseguiu um bom público. Contra o América-MG, válido pela 26ª rodada, o Papão conseguiu levar apenas 9.589 torcedores ao estádio, registrando o seu menor público na competição. O time está na última posição da tabela, com 22 pontos, e não vence há 10 jogos. Com o rendimento ruim, a equipe é a mais ameaçada de retornar à Série C do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Tigre do Vale luta pelo acesso. A equipe é a quarta colocada, com 43 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu série b curuzu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu 22.09.25 11h10 Futebol Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. 21.09.25 7h00 FUTEBOL Técnico do Paysandu comenta derrota para o Goiás e lamenta gols perdidos: 'Faltou converter' Márcio Fernandes comandou o Paysandu em duas partidas e nesta Série B e ainda não venceu 20.09.25 20h52 Futebol Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário 20.09.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento 22.09.25 9h38 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 22.09.25 7h00 Mercado Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) 22.09.25 10h33 Mais esportes Corridinha do Círio 2025 tem data e novo percurso definidos; confira Prova é voltada para crianças e adolescentes e será realizada no dia 25 de outubro 19.09.25 12h31