Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B

Após a derrota dolorosa para o Goiás-GO na Série B, o Paysandu se prepara para receber o Novorizontino-SP nesta terça-feira (23). A partida ocorre às 19h30, na Curuzu. E, em uma tentativa de atrair o torcedor desconfiado para o duelo, o clube iniciou a venda de ingressos com promoção.

A entrada para o setor de arquibancadas (Almirante Barroso e Tv. Chaco) custa R$ 40. No entanto, na compra de dois ou mais ingressos, cada um sai por R$ 20.

A promoção também vale para o setor das cadeiras. O bilhete está sendo vendido por R$ 70, mas, em compras a partir de duas entradas, cada um sai por R$ 60.

O torcedor bicolor pode adquirir os ingressos por meio do site ingressos.paysandu ou nas lojas oficiais do clube, na Região Metropolitana de Belém.

Vale destacar que estudantes e sócio-torcedores têm direito à meia-entrada. Além disso, idosos, pessoas com deficiência (PCDs) e crianças de até seis anos possuem acesso gratuito.

A iniciativa é uma tentativa de levar o torcedor que está desconfiado e desmotivado com o desempenho do clube na Série B. Nas últimas duas partidas em casa, o Bicola mandou os jogos no Mangueirão e não conseguiu um bom público.

Contra o América-MG, válido pela 26ª rodada, o Papão conseguiu levar apenas 9.589 torcedores ao estádio, registrando o seu menor público na competição.

O time está na última posição da tabela, com 22 pontos, e não vence há 10 jogos. Com o rendimento ruim, a equipe é a mais ameaçada de retornar à Série C do Campeonato Brasileiro.

Enquanto isso, o Tigre do Vale luta pelo acesso. A equipe é a quarta colocada, com 43 pontos.