Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025

A partida entre Paysandu e América-MG, realizada no último sábado (13), terminou em 0 a 0 e registrou o menor público do Paysandu na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Com apenas 9.589 torcedores presentes, o time paraense não conseguiu vencer o Coelho e acumulou mais um jogo sem vitória.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Antes disso, o menor público havia sido registrado na 12ª rodada, quando 10.064 torcedores foram à Curuzu para acompanhar a vitória por 1 a 0 do Papão sobre o Botafogo-SP, marcando a primeira vitória do time na competição. Já o maior público dos bicolores ocorreu na 5ª rodada, quando 26.870 torcedores foram ao Mangueirão para assistir ao empate por 1 a 1 contra o CRB-AL.

VEJA MAIS

Com seis jogos restantes em casa até o fim do campeonato, a torcida bicolor ainda terá outras oportunidades para ajudar o Paysandu a sair da zona de rebaixamento. Atualmente, o time ocupa a lanterna da Série B, com apenas 22 pontos em 26 rodadas, e vem de uma sequência de nove jogos sem vitória, com quatro empates e cinco derrotas.

A próxima partida do Paysandu em casa será na 28ª rodada, contra o Novorizontino-SP, prevista para terça-feira (23), na Curuzu, em Belém. O horário ainda será confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Apesar de as duas últimas partidas terem sido realizadas no Mangueirão, o técnico Márcio Fernandes afirmou, em coletiva, que as próximas partidas voltarão a ser no caldeirão bicolor. Antes disso, o time viaja para Goiânia, onde enfrenta o Goiás-GO neste sábado (20), às 16h, no estádio da Serrinha.

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Caio Maia, coordenador de Esportes de OLiberal.com)