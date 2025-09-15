Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B O Liberal 15.09.25 11h35 Treinador busca repetir feito da temporada passada (Igor Mota / O Liberal) Último colocado na tabela de classificação, o Paysandu busca uma sobrevida na Série B do Campeonato Brasileiro para não retornar à Terceira Divisão. A equipe, que não vence há nove jogos, terá que melhorar cerca de 36 pontos percentuais em relação à sua performance atual. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com o empate amargo e sem gols com o América-MG no Mangueirão, no último sábado (13), o Papão chegou a 22 pontos, seis a menos que o primeiro colocado fora da zona da degola, o Botafogo-SP. Com isso, para chegar a 45 pontos, pontuação projetada para se livrar do rebaixamento, o Paysandu precisará vencer sete e empatar dois dos 12 jogos que ainda restam até o final do campeonato, ou conquistar oito vitórias para se salvar. Assim, o Papão precisará de mais de 63% de aproveitamento para alcançar a pontuação necessária. Atualmente, o clube bicolor tem apenas 28% em todo o campeonato. Sendo assim, a tarefa não será fácil. VEJA MAIS Em casa, Paysandu conquistou apenas um ponto no returno da Série B; confira Clube bicolor empatou com o América-MG na última rodada e segue na lanterna do campeonato 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas Márcio Fernandes admite problemas na criação e vê time longe do ideal após empate sem gols Márcio avaliou que o Paysandu dominou as ações, mas esbarrou na falta de efetividade Cenário O time conquistou apenas dois pontos no returno da Série B, sendo um em partidas como mandante. Além disso, vive um momento de reestruturação na comissão técnica. O Paysandu trouxe de volta Márcio Fernandes, após a demissão de Claudinei Oliveira, em uma tentativa de repetir o feito do ano passado, quando o treinador conseguiu cerca de 58% de aproveitamento em 13 rodadas. No entanto, em 2024, o Bicola estava mais bem posicionado na tabela de classificação. Naquela ocasião, o Paysandu era o 15º, com 27 pontos. No final, o Papão fechou o campeonato na 13ª posição, com 50 pontos. Vale destacar que, apesar de 44 e 45 pontos serem as projeções mais seguras, o clube poderá se livrar do rebaixamento com uma pontuação inferior, dependendo do desempenho dos adversários. Em 2024, por exemplo, o CRB-AL chegou a 43 e permaneceu na Série B. Em 2023, a Chapecoense-SC se garantiu na Segundona com 40, enquanto o Novorizontino-SP, em 2022, seguiu na Segunda Divisão com 44 pontos. O Paysandu volta a campo no próximo sábado (20), no Serrinha, contra o Goiás-GO, pela 27ª rodada, para tentar engatar a reação necessária para seguir na Segundona. ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Com empate em casa, Paysandu diminui distância para sair do Z-4; confira Clube bicolor contou com o tropeço dos adversários e conseguiu diminuir o prejuízo 15.09.25 12h21 Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 Será que dá? 