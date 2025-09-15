Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números

Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B

O Liberal
fonte

Treinador busca repetir feito da temporada passada (Igor Mota / O Liberal)

Último colocado na tabela de classificação, o Paysandu busca uma sobrevida na Série B do Campeonato Brasileiro para não retornar à Terceira Divisão. A equipe, que não vence há nove jogos, terá que melhorar cerca de 36 pontos percentuais em relação à sua performance atual. 

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Com o empate amargo e sem gols com o América-MG no Mangueirão, no último sábado (13), o Papão chegou a 22 pontos, seis a menos que o primeiro colocado fora da zona da degola, o Botafogo-SP. Com isso, para chegar a 45 pontos, pontuação projetada para se livrar do rebaixamento, o Paysandu precisará vencer sete e empatar dois dos 12 jogos que ainda restam até o final do campeonato, ou conquistar oito vitórias para se salvar.

Assim, o Papão precisará de mais de 63% de aproveitamento para alcançar a pontuação necessária. Atualmente, o clube bicolor tem apenas 28% em todo o campeonato. Sendo assim, a tarefa não será fácil.

VEJA MAIS 

image Em casa, Paysandu conquistou apenas um ponto no returno da Série B; confira
Clube bicolor empatou com o América-MG na última rodada e segue na lanterna do campeonato

image 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas
Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas

image Márcio Fernandes admite problemas na criação e vê time longe do ideal após empate sem gols
Márcio avaliou que o Paysandu dominou as ações, mas esbarrou na falta de efetividade

Cenário

O time conquistou apenas dois pontos no returno da Série B, sendo um em partidas como mandante. Além disso, vive um momento de reestruturação na comissão técnica.

O Paysandu trouxe de volta Márcio Fernandes, após a demissão de Claudinei Oliveira, em uma tentativa de repetir o feito do ano passado, quando o treinador conseguiu cerca de 58% de aproveitamento em 13 rodadas.

No entanto, em 2024, o Bicola estava mais bem posicionado na tabela de classificação. Naquela ocasião, o Paysandu era o 15º, com 27 pontos. No final, o Papão fechou o campeonato na 13ª posição, com 50 pontos.

Vale destacar que, apesar de 44 e 45 pontos serem as projeções mais seguras, o clube poderá se livrar do rebaixamento com uma pontuação inferior, dependendo do desempenho dos adversários.

Em 2024, por exemplo, o CRB-AL chegou a 43 e permaneceu na Série B. Em 2023, a Chapecoense-SC se garantiu na Segundona com 40, enquanto o Novorizontino-SP, em 2022, seguiu na Segunda Divisão com 44 pontos.

O Paysandu volta a campo no próximo sábado (20), no Serrinha, contra o Goiás-GO, pela 27ª rodada, para tentar engatar a reação necessária para seguir na Segundona. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

paysandu

série b
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Com empate em casa, Paysandu diminui distância para sair do Z-4; confira

Clube bicolor contou com o tropeço dos adversários e conseguiu diminuir o prejuízo

15.09.25 12h21

Futebol

Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025

Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição

15.09.25 12h16

Será que dá?

Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números

Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B

15.09.25 11h35

Futebol

Em casa, Paysandu conquistou apenas um ponto no returno da Série B; confira

Clube bicolor empatou com o América-MG na última rodada e segue na lanterna do campeonato

15.09.25 9h26

MAIS LIDAS EM ESPORTES

TABU

Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto

Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense.

15.09.25 10h31

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

15.09.25 7h00

Futebol

Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025

Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição

15.09.25 12h16

Será que dá?

Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números

Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B

15.09.25 11h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda