Paysandu

Em casa, Paysandu conquistou apenas um ponto no returno da Série B; confira

Clube bicolor empatou com o América-MG na última rodada e segue na lanterna do campeonato

O Liberal
fonte

Papão apenas empatou com o América no último sábado (13) (Igor Mota / O Liberal)

O Paysandu tropeçou mais uma vez em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. No último sábado (13), no Mangueirão, o Bicola empatou por 0 a 0 com o América-MG. Na situação atual, em que a equipe luta contra o Z-4, o empate desceu amargo, reafirma a má fase do time e garantiu, até o momento, apenas o primeiro ponto do Papão como mandante no returno da Segundona

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Ao todo, sete partidas da segunda metade do campeonato já foram disputadas pelo Paysandu. Destas, quatro foram em casa e o time bicolor não venceu nenhuma, tendo perdido três e empatado uma - justamente contra o América.

Além disso, nas últimas duas rodadas, o Papão teve dois confrontos contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento: o Coelho e o Volta Redonda-RJ. E em ambas as partidas, o Bicola tropeçou, com uma derrota para o Voltaço.

Com isso, durante todo o returno, até o momento, o Papão conquistou apenas dois pontos, já que na 20ª rodada empatou fora de casa com o Athletico-PR. 

O Paysandu é o último colocado na tabela de classificação, com 22 pontos - seis atrás do Botafogo-SP, primeiro fora da zona de rebaixamento - e está há nove jogos sem vencer. A última vitória bicolor foi há quase dois meses, quando a equipe goleou o Coritiba-PR por 5 a 2, fora de casa, na 17ª rodada. Desde então, foram quatro empates e cinco derrotas.

A falta de resultados derrubou o treinador Claudinei Oliveira logo após a derrota para o Volta Redonda, na 25ª rodada. Já no duelo contra o Coelho, o clube bicolor já contava com Márcio Fernandes, técnico que ajudou a evitar o rebaixamento do Papão em 2024 e que começou a temporada de 2025 à frente da equipe.

Agora, o técnico retorna com uma missão parecida, mas em uma situação mais delicada. Para chegar aos 44 pontos, pontuação que tem sido considerada segura, o Bicola terá que conquistar mais 22, ou seja, vencer sete e empatar uma ou vencer oito partidas das 12 que restam.

O próximo compromisso do Paysandu será fora de casa, contra o vice-líder Goiás-GO. O duelo ocorre no sábado (20), às 16h, no estádio da Serrinha.

