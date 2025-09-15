Em casa, Paysandu conquistou apenas um ponto no returno da Série B; confira Clube bicolor empatou com o América-MG na última rodada e segue na lanterna do campeonato O Liberal 15.09.25 9h26 Papão apenas empatou com o América no último sábado (13) (Igor Mota / O Liberal) O Paysandu tropeçou mais uma vez em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. No último sábado (13), no Mangueirão, o Bicola empatou por 0 a 0 com o América-MG. Na situação atual, em que a equipe luta contra o Z-4, o empate desceu amargo, reafirma a má fase do time e garantiu, até o momento, apenas o primeiro ponto do Papão como mandante no returno da Segundona. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Ao todo, sete partidas da segunda metade do campeonato já foram disputadas pelo Paysandu. Destas, quatro foram em casa e o time bicolor não venceu nenhuma, tendo perdido três e empatado uma - justamente contra o América. Além disso, nas últimas duas rodadas, o Papão teve dois confrontos contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento: o Coelho e o Volta Redonda-RJ. E em ambas as partidas, o Bicola tropeçou, com uma derrota para o Voltaço. VEJA MAIS 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas Márcio Fernandes admite problemas na criação e vê time longe do ideal após empate sem gols Márcio avaliou que o Paysandu dominou as ações, mas esbarrou na falta de efetividade Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. Com isso, durante todo o returno, até o momento, o Papão conquistou apenas dois pontos, já que na 20ª rodada empatou fora de casa com o Athletico-PR. O Paysandu é o último colocado na tabela de classificação, com 22 pontos - seis atrás do Botafogo-SP, primeiro fora da zona de rebaixamento - e está há nove jogos sem vencer. A última vitória bicolor foi há quase dois meses, quando a equipe goleou o Coritiba-PR por 5 a 2, fora de casa, na 17ª rodada. Desde então, foram quatro empates e cinco derrotas. A falta de resultados derrubou o treinador Claudinei Oliveira logo após a derrota para o Volta Redonda, na 25ª rodada. Já no duelo contra o Coelho, o clube bicolor já contava com Márcio Fernandes, técnico que ajudou a evitar o rebaixamento do Papão em 2024 e que começou a temporada de 2025 à frente da equipe. Agora, o técnico retorna com uma missão parecida, mas em uma situação mais delicada. Para chegar aos 44 pontos, pontuação que tem sido considerada segura, o Bicola terá que conquistar mais 22, ou seja, vencer sete e empatar uma ou vencer oito partidas das 12 que restam. O próximo compromisso do Paysandu será fora de casa, contra o vice-líder Goiás-GO. O duelo ocorre no sábado (20), às 16h, no estádio da Serrinha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Em casa, Paysandu conquistou apenas um ponto no returno da Série B; confira Clube bicolor empatou com o América-MG na última rodada e segue na lanterna do campeonato 15.09.25 9h26 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 PROBLEMAS Márcio Fernandes admite problemas na criação e vê time longe do ideal após empate sem gols Márcio avaliou que o Paysandu dominou as ações, mas esbarrou na falta de efetividade 13.09.25 19h14 TÁ RUIM! Paysandu e América-MG empatam e seguem no Z4 da Série B Após somar uma derrota e um empate em casa nas últimas rodadas e precisar vencer oito das 12 partidas restantes, o time bicolor segue na lanterna e parece seguir em marcha fúnebre rumo à Série C 13.09.25 17h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.09.25 7h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 Everson cobra justiça após importunação sexual à filha de 13 anos por torcedores do Atlético-MG 15.09.25 8h47 Futebol Remo adota rígido protocolo de nutrição esportiva como pilar de preparação na Série B Com protocolos individualizados, o Leão Azul aposta na nutrição para manter desempenho e reduzir riscos de lesão 14.09.25 7h30