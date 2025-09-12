Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista

O volante Anderson Leite está de saída do Paysandu. Pelo menos é o que afirma o jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+. De acordo com ele, o atleta solicitou a rescisão contratual com o bicola para defender uma equipe de fora do Brasil.

"Anderson Leite está deixando o Paysandu a pedido do próprio jogador. Tem uma proposta do exterior. Ele queria sair há algum tempo, a diretoria tava segurando, mas por toda a pressão que tem ao redor do nome dele e por ter sentido que perdeu a vaga de titular, ele conversou com a diretoria e, aparentemente, está deixando o clube para o exterior", disse Michel.

A declaração ocorreu nesta sexta-feira (12), véspera da partida contra o América-MG, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão. As equipes se enfrentam no estádio Mangueirão, em Belém.

Anderson Leite no Papão

Anderson Leite tem 32 anos e chegou ao Paysandu na metade do ano, vindo do Guarani-SP, onde disputava a Série C. A primeira partida do volante foi diante do Remo, maior rival bicolor, em junho, quando saiu de campo com uma vitória por 1 a 0.

Desde então, Anderson Leite passou a ser peça fundamental na equipe bicolor. Foram 13 jogos com a camisa alviceleste, sendo 11 como titular. O atleta marcou apenas um gol nesta passagem pelo futebol paraense.

Crise

O Paysandu está há oito rodadas sem vencer e acumula cinco derrotas consecutivas, sendo três delas jogando em casa. Lanterna da Série B com 21 pontos, o clube precisa da vitória para tentar sair da última posição e buscar uma vaga fora da zona de rebaixamento.