Ex-Paysandu, Radamés diz que relacionamento com Viviane Araújo prejudicou sua carreira no futebol “Comecei a aparecer mais nas páginas de fofoca do que nas de futebol”, afirmou o ex-meia, que passou pelo Papão em 2015 Hannah Franco 11.09.25 21h47 Radamés, ex-Paysandu, afirma que exposição com Viviane Araújo atrapalhou sua carreira. (Divulgação CS Eventos) O ex-jogador Radamés Martins, que defendeu o Paysandu na temporada 2015, afirmou em entrevista recente que o relacionamento com a atriz Viviane Araújo prejudicou sua carreira dentro dos gramados. O ex-meia disse que passou a ser mais associado ao mundo das celebridades do que ao futebol, o que teria impactado sua imagem profissional nos clubes por onde passou. "O relacionamento me prejudicou na carreira. Não ela! O fato de ela ser quem é, me prejudicou. Qualquer lugar que eu ia com ela tinha um paparazzo e a gente era fotografado. Comecei a aparecer muito mais nas páginas de fofoca, entretenimento, do que na de futebol. Aí começaram a confundir achando que eu não queria mais jogar bola, só queria saber de noitada", disse Radamés durante participação no podcast Basticast, no YouTube. VEJA MAIS Esposa de ex-Paysandu é alvo de ameaças após caso do jogador com Viviane Araújo A judoca postou print de que denunciou e bloqueou seguidores Radamés afirma que foi pivô da separação de Belo e Viviane, diz colunista Radamés ressaltou que gostaria de mostrar a sua versão e o seu lado na separação de Belo e Viviane Araújo, afirma a jornalista Radamés jogava no Fluminense quando começou o namoro com Viviane Araújo, logo após o fim do casamento da atriz com o cantor Belo. O relacionamento durou dez anos e terminou em 2017. Segundo o ex-atleta, o assédio da mídia e a exposição atrapalharam sua imagem como profissional do esporte. Radamés chegou ao Paysandu como reforço para a Série B de 2015, com status de nome conhecido nacionalmente. Na época, ele já era casado com Viviane Araújo, que inclusive foi nomeada musa do Paysandu durante o lançamento dos uniformes da temporada. Viviane Araújo participou da cerimônia de apresentação dos uniformes do Papão em 2015. (Fernando Torres / Paysandu) Apesar da expectativa, o jogador teve uma passagem discreta pelo clube paraense, com apenas nove jogos disputados e nenhum gol marcado. A atuação abaixo do esperado gerou críticas da torcida. Ainda na entrevista, o ex-meia revelou que a associação com o mundo das celebridades fez com que treinadores e dirigentes de clubes criassem uma imagem errada sobre seu comportamento profissional. "Fui jogar em muitos clubes que o diretor ou o treinador falavam que eu surpreendi porque não imaginavam que eu era profissional. Achavam que eu não treinava, que eu era irresponsável. Começaram a dizer que eu só era conhecido porque comecei a namorar a Viviane, e eu já era jogador do Fluminense, todo mundo me conhecia." No entantom, Radamés reforçou que Viviane Araújo não teve culpa em sua queda de rendimento, mas sim a forma como a mídia e parte do público trataram sua vida pessoal. Radamés se aposentou do futebol em 2023, quando jogava pelo Brasiliense. Desde então, passou a investir em uma carreira como influenciador digital e chegou a participar do reality show "A Fazenda", no mesmo ano. 