Ex-Paysandu, Radamés diz que relacionamento com Viviane Araújo prejudicou sua carreira no futebol

O ex-jogador Radamés Martins, que defendeu o Paysandu na temporada 2015, afirmou em entrevista recente que o relacionamento com a atriz Viviane Araújo prejudicou sua carreira dentro dos gramados. O ex-meia disse que passou a ser mais associado ao mundo das celebridades do que ao futebol, o que teria impactado sua imagem profissional nos clubes por onde passou.

"O relacionamento me prejudicou na carreira. Não ela! O fato de ela ser quem é, me prejudicou. Qualquer lugar que eu ia com ela tinha um paparazzo e a gente era fotografado. Comecei a aparecer muito mais nas páginas de fofoca, entretenimento, do que na de futebol. Aí começaram a confundir achando que eu não queria mais jogar bola, só queria saber de noitada", disse Radamés durante participação no podcast Basticast, no YouTube.

VEJA MAIS

Radamés jogava no Fluminense quando começou o namoro com Viviane Araújo, logo após o fim do casamento da atriz com o cantor Belo. O relacionamento durou dez anos e terminou em 2017. Segundo o ex-atleta, o assédio da mídia e a exposição atrapalharam sua imagem como profissional do esporte.

Radamés chegou ao Paysandu como reforço para a Série B de 2015, com status de nome conhecido nacionalmente. Na época, ele já era casado com Viviane Araújo, que inclusive foi nomeada musa do Paysandu durante o lançamento dos uniformes da temporada.

Viviane Araújo participou da cerimônia de apresentação dos uniformes do Papão em 2015. (Fernando Torres / Paysandu)

Apesar da expectativa, o jogador teve uma passagem discreta pelo clube paraense, com apenas nove jogos disputados e nenhum gol marcado. A atuação abaixo do esperado gerou críticas da torcida.

Ainda na entrevista, o ex-meia revelou que a associação com o mundo das celebridades fez com que treinadores e dirigentes de clubes criassem uma imagem errada sobre seu comportamento profissional.

"Fui jogar em muitos clubes que o diretor ou o treinador falavam que eu surpreendi porque não imaginavam que eu era profissional. Achavam que eu não treinava, que eu era irresponsável. Começaram a dizer que eu só era conhecido porque comecei a namorar a Viviane, e eu já era jogador do Fluminense, todo mundo me conhecia."

No entantom, Radamés reforçou que Viviane Araújo não teve culpa em sua queda de rendimento, mas sim a forma como a mídia e parte do público trataram sua vida pessoal. Radamés se aposentou do futebol em 2023, quando jogava pelo Brasiliense. Desde então, passou a investir em uma carreira como influenciador digital e chegou a participar do reality show "A Fazenda", no mesmo ano.