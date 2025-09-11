Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Ex-Paysandu, Radamés diz que relacionamento com Viviane Araújo prejudicou sua carreira no futebol

“Comecei a aparecer mais nas páginas de fofoca do que nas de futebol”, afirmou o ex-meia, que passou pelo Papão em 2015

Hannah Franco
fonte

Radamés, ex-Paysandu, afirma que exposição com Viviane Araújo atrapalhou sua carreira. (Divulgação CS Eventos)

O ex-jogador Radamés Martins, que defendeu o Paysandu na temporada 2015, afirmou em entrevista recente que o relacionamento com a atriz Viviane Araújo prejudicou sua carreira dentro dos gramados. O ex-meia disse que passou a ser mais associado ao mundo das celebridades do que ao futebol, o que teria impactado sua imagem profissional nos clubes por onde passou.

"O relacionamento me prejudicou na carreira. Não ela! O fato de ela ser quem é, me prejudicou. Qualquer lugar que eu ia com ela tinha um paparazzo e a gente era fotografado. Comecei a aparecer muito mais nas páginas de fofoca, entretenimento, do que na de futebol. Aí começaram a confundir achando que eu não queria mais jogar bola, só queria saber de noitada", disse Radamés durante participação no podcast Basticast, no YouTube.

VEJA MAIS

image Esposa de ex-Paysandu é alvo de ameaças após caso do jogador com Viviane Araújo
A judoca postou print de que denunciou e bloqueou seguidores

image Radamés afirma que foi pivô da separação de Belo e Viviane, diz colunista
Radamés ressaltou que gostaria de mostrar a sua versão e o seu lado na separação de Belo e Viviane Araújo, afirma a jornalista

Radamés jogava no Fluminense quando começou o namoro com Viviane Araújo, logo após o fim do casamento da atriz com o cantor Belo. O relacionamento durou dez anos e terminou em 2017. Segundo o ex-atleta, o assédio da mídia e a exposição atrapalharam sua imagem como profissional do esporte.

Radamés chegou ao Paysandu como reforço para a Série B de 2015, com status de nome conhecido nacionalmente. Na época, ele já era casado com Viviane Araújo, que inclusive foi nomeada musa do Paysandu durante o lançamento dos uniformes da temporada.

image Viviane Araújo participou da cerimônia de apresentação dos uniformes do Papão em 2015. (Fernando Torres / Paysandu)

Apesar da expectativa, o jogador teve uma passagem discreta pelo clube paraense, com apenas nove jogos disputados e nenhum gol marcado. A atuação abaixo do esperado gerou críticas da torcida.

Ainda na entrevista, o ex-meia revelou que a associação com o mundo das celebridades fez com que treinadores e dirigentes de clubes criassem uma imagem errada sobre seu comportamento profissional. 

"Fui jogar em muitos clubes que o diretor ou o treinador falavam que eu surpreendi porque não imaginavam que eu era profissional. Achavam que eu não treinava, que eu era irresponsável. Começaram a dizer que eu só era conhecido porque comecei a namorar a Viviane, e eu já era jogador do Fluminense, todo mundo me conhecia."

No entantom, Radamés reforçou que Viviane Araújo não teve culpa em sua queda de rendimento, mas sim a forma como a mídia e parte do público trataram sua vida pessoal. Radamés se aposentou do futebol em 2023, quando jogava pelo Brasiliense. Desde então, passou a investir em uma carreira como influenciador digital e chegou a participar do reality show "A Fazenda", no mesmo ano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

radamés

Viviane Araújo

paysandu

Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Série B: Adversário direto do Remo pelo G4, Vila Nova pode ter retorno de goleiro

Vila Nova joga em casa e pode ultrapassar o Remo na tabela da Série B em caso de vitória

11.09.25 18h42

SÉRIE B

Raio-X: Próximo adversário do Remo, Vila Nova-GO mostra fragilidade ofensiva e força defensiva

Time goiano é o que mais erra passes e dribles, mas lidera interceptações e faltas na Série B

11.09.25 17h00

FUTEBOL

Presidente do Paysandu não descarta mais reforços para a reta final da Série B

Roger Aguilera, presidente do Papão, informou que o clube ainda pensa em reforços, mas nomes estão em análise

11.09.25 16h08

Futebol

No Paysandu, zagueiro Thiago Heleno pode amargar segundo rebaixamento seguido

Jogador esteve no elenco que caiu para a Série B com o Athletico-PR em 2024

11.09.25 12h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda

Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém

11.09.25 10h43

Futebol e Fé

Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora

Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém

11.09.25 12h31

Futebol

PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria

Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 

11.09.25 12h27

Futebol

Com António Oliveira, Remo emplaca três jogadores na 'seleção da rodada' da Série B

Time azulino venceu o Amazonas-AM fora de casa e conseguiu se destacar na semana

11.09.25 11h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda