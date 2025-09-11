Raio-X: Próximo adversário do Paysandu, América-MG combina volume ofensivo e falhas defensivas Time mineiro tem maior posse de bola da competição, mas figura entre os que mais concedem pênaltis. Iury Costa 11.09.25 15h40 Times se enfrentam neste sábado pela 26° rodada da Série B. (Matheus Vieira/Paysandu) O Paysandu terá pela frente neste sábado (13), no Mangueirão, um adversário que alia forte presença ofensiva a fragilidades defensivas. Segundo dados da plataforma Sofascore, o América-MG lidera estatísticas ligadas à posse de bola e finalizações, mas ocupa posições baixas quando o assunto é solidez na defesa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Coelho é o time da Série B com maior média de posse de bola (56,4%) e também lidera em chutes certos por jogo (5,0) e em acerto de bolas longas (23,7 de média). Outro ponto de destaque é a precisão nos passes: o América é o terceiro colocado da competição, com média de 369,4 passes corretos por partida. Apesar da consistência ofensiva, a equipe mineira desperdiça muitas oportunidades. É a que mais perde chances claras na Série B, com 36 desperdiçadas até agora. VEJA MAIS No Paysandu, zagueiro Thiago Heleno pode amargar segundo rebaixamento seguido Jogador esteve no elenco que caiu para a Série B com o Athletico-PR em 2024 PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. Pontos fracos Na defesa, os números caem de rendimento. O América-MG é o último colocado em interceptações (6,3 de média), aparece em 18º em jogos sem sofrer gols (4 partidas) e é o segundo time que mais concedeu pênaltis (5 penalidades) na competição. A partida coloca frente a frente dois times que somam o maior número de derrotas no campeonato. O América-MG tem 13, enquanto o Paysandu acumula 12. O Coelho aparece com 26 pontos, cinco a mais que o Papão, que segue na lanterna com 21 e chega ao jogo em sua pior sequência no torneio, com oito partidas sem vitória e cinco derrotas seguidas. Paysandu e América se enfrentam neste sábado em uma partida que pode valer a lanterna da tabela na Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave série b paysandu américa-mg raio-x esporte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Presidente do Paysandu não descarta mais reforços para a reta final da Série B Roger Aguilera, presidente do Papão, informou que o clube ainda pensa em reforços, mas nomes estão em análise 11.09.25 16h08 SÉRIE B Raio-X: Próximo adversário do Paysandu, América-MG combina volume ofensivo e falhas defensivas Time mineiro tem maior posse de bola da competição, mas figura entre os que mais concedem pênaltis. 11.09.25 15h40 Futebol No Paysandu, zagueiro Thiago Heleno pode amargar segundo rebaixamento seguido Jogador esteve no elenco que caiu para a Série B com o Athletico-PR em 2024 11.09.25 12h56 Futebol PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 11.09.25 12h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém 11.09.25 10h43 Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31 Futebol PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 11.09.25 12h27 Futebol Paysandu confirma Ignácio Neto como auxilar e anuncia novo preparador físico Clube bicolor tenta uma reestruturação para se salvar do temido rebaixamento 11.09.25 12h05