Raio-X: Próximo adversário do Paysandu, América-MG combina volume ofensivo e falhas defensivas

O Paysandu terá pela frente neste sábado (13), no Mangueirão, um adversário que alia forte presença ofensiva a fragilidades defensivas. Segundo dados da plataforma Sofascore, o América-MG lidera estatísticas ligadas à posse de bola e finalizações, mas ocupa posições baixas quando o assunto é solidez na defesa.

O Coelho é o time da Série B com maior média de posse de bola (56,4%) e também lidera em chutes certos por jogo (5,0) e em acerto de bolas longas (23,7 de média). Outro ponto de destaque é a precisão nos passes: o América é o terceiro colocado da competição, com média de 369,4 passes corretos por partida.

Apesar da consistência ofensiva, a equipe mineira desperdiça muitas oportunidades. É a que mais perde chances claras na Série B, com 36 desperdiçadas até agora.

Pontos fracos

Na defesa, os números caem de rendimento. O América-MG é o último colocado em interceptações (6,3 de média), aparece em 18º em jogos sem sofrer gols (4 partidas) e é o segundo time que mais concedeu pênaltis (5 penalidades) na competição.

A partida coloca frente a frente dois times que somam o maior número de derrotas no campeonato. O América-MG tem 13, enquanto o Paysandu acumula 12. O Coelho aparece com 26 pontos, cinco a mais que o Papão, que segue na lanterna com 21 e chega ao jogo em sua pior sequência no torneio, com oito partidas sem vitória e cinco derrotas seguidas.

Paysandu e América se enfrentam neste sábado em uma partida que pode valer a lanterna da tabela na Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.

Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes