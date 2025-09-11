No Paysandu, zagueiro Thiago Heleno pode amargar segundo rebaixamento seguido Jogador esteve no elenco que caiu para a Série B com o Athletico-PR em 2024 O Liberal 11.09.25 12h56 Jogador disputou seis partidas pelo Papão até o momento (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu) Após ficar de fora do planejamento do Athletico-PR para a disputa da Série B, o zagueiro Thiago Heleno foi contratado pelo Paysandu em junho de 2025 para reforçar o setor defensivo na sequência do campeonato. A mudança ainda não deu completamente certo e o jogador pode amargar o segundo rebaixamento seguido. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Thiago passou boa parte da carreira no Furacão, conquistou duas Copas Sul-Americanas, uma Copa do Brasil e quatro Campeonatos Paranaenses, o que fez dele um ídolo da torcida paranaense. Mas, na última temporada, fez parte da campanha que rebaixou o Athletico para a Série B. Com isso, para 2025, o clube informou ao zagueiro que ele estava livre para negociar com outras equipes, pois não faria mais parte do elenco. Após algumas propostas, o jogador acertou com o Papão para a Série B. VEJA MAIS PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 'Virada de chave': presidente do Paysandu confia em reação na Série B e aposta em Márcio Fernandes Roger Aguilera acredita que a experiência do treinador pode ser decisiva para evitar o rebaixamento Paysandu confirma Ignácio Neto como auxilar e anuncia novo preparador físico Clube bicolor tenta uma reestruturação para se salvar do temido rebaixamento Até o momento, foram seis jogos com a camisa bicolor, e agora o jogador enfrenta uma situação semelhante à vivida na temporada passada, quando o time paranaense lutava contra o rebaixamento. O Paysandu fez um péssimo início de campeonato, conquistando apenas quatro pontos em 11 jogos. Teve uma reação com Claudinei Oliveira e chegou a 21 pontos, mas estagnou. O clube bicolor está há oito partidas sem vencer e amarga cinco derrotas seguidas. Com esses resultados, o Bicola é o último colocado da tabela de classificação e tem cerca de 90% de chances de retornar para a Série C, conforme projeções do projeto Propriedade no Futebol, do departamento de Matemática da UFMG. Além do Furacão, Thiago Heleno já passou por outros clubes de grande expressão nacional, como o Cruzeiro, onde iniciou a carreira, o Palmeiras e uma curta passagem pelo Corinthians, além do Figueirense-SC. Com o retorno do treinador Márcio Fernandes, a expectativa é que o Papão consiga reagir para fugir do fantasma do rebaixamento. O próximo desafio do time será no sábado (13), em casa, contra o América-MG. 