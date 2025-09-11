Capa Jornal Amazônia
Paysandu confirma Ignácio Neto como auxilar e anuncia novo preparador físico

Clube bicolor tenta uma reestruturação para se salvar do temido rebaixamento

Em busca de uma reação imediata na Série B, o Paysandu passa por uma reestruturação no departamento de futebol. Após a confirmação do retorno de Márcio Fernandes, o Papão anunciou outras mudanças na comissão técnica. Conforme adiantou o Núcleo de Esportes de OLiberal, o ex-técnico da Tuna, Ignácio Neto, é o novo auxiliar técnico permanente do time bicolor.

O ex-treinador cruzmaltino assumiu o lugar de Sandro Forner, que deixou o clube logo após a saída de Claudinei Oliveira. Ignácio havia sido contratado pelo Paysandu após o fim da campanha da Tuna na Série D para comandar a equipe sub-20 do Bicola, mas acabou subindo para o profissional após as mudanças no time.

Em contato com o Núcleo de Esportes de OLiberal, Ignácio disse que o novo cargo pode ser até o fim da temporada e que depois "pretendemos retomar o que já estávamos implementando, com foco na metodologia de treinamento, no acervo do time e na construção de uma identidade de formação."

Além dele, a novidade no Paysandu é o preparador físico Leonardo Bassotto, de 35 anos, que foi contratado neste mês e já iniciou os trabalhos com os jogadores bicolores. O profissional tem passagens por clubes como América-RN, CSA-AL, Santa Cruz-PE e Vila Nova-GO.

Junto de Márcio Fernandes, que iniciou a temporada no comando do Bicola, o auxiliar Marcinho Fernandes, filho do treinador, também chegou à equipe bicolor. Agora, a nova comissão técnica do Paysandu tentará reverter a atual situação do clube no Campeonato Brasileiro.

O Paysandu é o lanterna da competição, com apenas 21 pontos, e precisa de uma reação histórica para se livrar da zona de rebaixamento. O primeiro compromisso desta comissão será no próximo sábado (13), às 16h, no Mangueirão, contra o América-MG.

