Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém. Pedro Garcia 10.09.25 11h09 Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera (Imagem/Reprodução/Redes Sociais (@Nekounam_A)) O Paysandu recebeu a visita do embaixador da República do Irã no Brasil, Abdollah Nekounam Ghadirli. Recepcionado pelo presidente do clube, Roger Aguilera, o encontro contou com uma conversa sobre futuras parcerias esportivas e um tour pelo Estádio da Curuzu, em Belém. Os registros da visita foram compartilhados nas redes sociais do embaixador, que destacou os feitos do time paraense, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em duas ocasiões. Além disso, Nekounam mostrou a Roger imagens do Rei do Futebol, Pelé, durante uma visita a Teerã, no Irã, com a equipe do Santos-SP, na década de 1970. "Em uma viagem a Belém, capital do estado do Pará, no Norte do Brasil, visitamos o clube Paysandu S.C., cujo time de futebol foi campeão várias vezes da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a Série B. Tivemos uma conversa com o jovem presidente do clube, Roger Aguilera, sobre parcerias esportivas, especialmente no futebol. Durante a conversa, mostrei a ele imagens da viagem do capitão Pelé a Teerã, na década de 1970, o que chamou sua atenção", diz trecho da publicação do embaixador. Dentro das quatro linhas Atualmente, o Paysandu ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro Série B, com apenas 21 pontos, e passa por mais um processo de transição, com a quarta mudança de técnico na temporada. A equipe bicolor não vence há oito rodadas, vem de cinco derrotas seguidas e precisa voltar a ganhar do América-MG para continuar viva na briga contra o rebaixamento. Papão e Coelho entram em campo neste sábado (13), às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.