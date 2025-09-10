Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol

O Paysandu recebeu a visita do embaixador da República do Irã no Brasil, Abdollah Nekounam Ghadirli. Recepcionado pelo presidente do clube, Roger Aguilera, o encontro contou com uma conversa sobre futuras parcerias esportivas e um tour pelo Estádio da Curuzu, em Belém.

Os registros da visita foram compartilhados nas redes sociais do embaixador, que destacou os feitos do time paraense, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em duas ocasiões. Além disso, Nekounam mostrou a Roger imagens do Rei do Futebol, Pelé, durante uma visita a Teerã, no Irã, com a equipe do Santos-SP, na década de 1970.

“Em uma viagem a Belém, capital do estado do Pará, no Norte do Brasil, visitamos o clube Paysandu S.C., cujo time de futebol foi campeão várias vezes da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a Série B. Tivemos uma conversa com o jovem presidente do clube, Roger Aguilera, sobre parcerias esportivas, especialmente no futebol. Durante a conversa, mostrei a ele imagens da viagem do capitão Pelé a Teerã, na década de 1970, o que chamou sua atenção”, diz trecho da publicação do embaixador.

Dentro das quatro linhas

Atualmente, o Paysandu ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro Série B, com apenas 21 pontos, e passa por mais um processo de transição, com a quarta mudança de técnico na temporada. A equipe bicolor não vence há oito rodadas, vem de cinco derrotas seguidas e precisa voltar a ganhar do América-MG para continuar viva na briga contra o rebaixamento.

Papão e Coelho entram em campo neste sábado (13), às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.