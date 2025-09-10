Autor do gol da vitória da Bolívia sobre o Brasil joga no América-MG e pode enfrentar o Paysandu

O Brasil perdeu para a Bolívia por 1 a 0 na noite da última terça-feira (9), em El Alto, em duelo válido pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. O gol da vitória boliviana foi marcado pelo atacante Miguelito, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro com o América-MG, próximo adversário do Paysandu.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O jogador virou herói da seleção boliviana após converter o pênalti marcado contra o Brasil no final do primeiro tempo. Com o gol, Miguelito manteve vivo o sonho da Bolívia de voltar a disputar uma Copa do Mundo.

A equipe fechou as Eliminatórias na sétima colocação, superando a Venezuela na última rodada, e garantiu vaga na repescagem do Mundial.

VEJA MAIS

Esta foi a primeira vez que um atleta da Segunda Divisão do futebol brasileiro marcou contra a Seleção Brasileira. O meia-atacante tem apenas 21 anos e é cria da base do Santos, clube com o qual tem contrato e foi campeão da Série B em 2024. Nesta temporada, o atleta foi emprestado ao América.

No Coelho, Miguelito é titular da posição e já balançou as redes quatro vezes, além de ter quatro assistências. Com isso, no próximo sábado (13), o jogador deve entrar em campo para enfrentar o Paysandu, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B. A partida será realizada no Mangueirão, em Belém, às 16h.

Tanto o Paysandu quanto o América-MG estão em situação delicada, com o time mineiro tendo uma leve vantagem. O Coelho é o 17º colocado, com 26 pontos, e pode deixar o Z-4 em caso de vitória sobre o Papão. Já o Bicola é o lanterna e precisa vencer para diminuir o prejuízo no campeonato.