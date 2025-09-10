Autor do gol da vitória da Bolívia sobre o Brasil joga no América-MG e pode enfrentar o Paysandu Meia-atacante garantiu a seleção boliviana na repescagem da Copa do Mundo de 2026 e deve jogar contra o Papão O Liberal 10.09.25 11h04 Jogador é titular do América-MG (Reprodução / Instagram / @laverde_fbf) O Brasil perdeu para a Bolívia por 1 a 0 na noite da última terça-feira (9), em El Alto, em duelo válido pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. O gol da vitória boliviana foi marcado pelo atacante Miguelito, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro com o América-MG, próximo adversário do Paysandu. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O jogador virou herói da seleção boliviana após converter o pênalti marcado contra o Brasil no final do primeiro tempo. Com o gol, Miguelito manteve vivo o sonho da Bolívia de voltar a disputar uma Copa do Mundo. A equipe fechou as Eliminatórias na sétima colocação, superando a Venezuela na última rodada, e garantiu vaga na repescagem do Mundial. VEJA MAIS Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão Márcio Fernandes fala à imprensa sobre o desafio no Paysandu: 'Foi uma convocação' O substituto de Claudinei Oliveira chega ás vésperas da partida contra o América-MG, neste sábado (13), no Mangueirão Leandro Vilela desfalca o Paysandu contra o América-MG na estreia de Márcio Fernandes O comandante não poderá contar com o volante no jogo válido pela 26ª rodada Esta foi a primeira vez que um atleta da Segunda Divisão do futebol brasileiro marcou contra a Seleção Brasileira. O meia-atacante tem apenas 21 anos e é cria da base do Santos, clube com o qual tem contrato e foi campeão da Série B em 2024. Nesta temporada, o atleta foi emprestado ao América. No Coelho, Miguelito é titular da posição e já balançou as redes quatro vezes, além de ter quatro assistências. Com isso, no próximo sábado (13), o jogador deve entrar em campo para enfrentar o Paysandu, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B. A partida será realizada no Mangueirão, em Belém, às 16h. Tanto o Paysandu quanto o América-MG estão em situação delicada, com o time mineiro tendo uma leve vantagem. O Coelho é o 17º colocado, com 26 pontos, e pode deixar o Z-4 em caso de vitória sobre o Papão. Já o Bicola é o lanterna e precisa vencer para diminuir o prejuízo no campeonato. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém. 10.09.25 11h09 Futebol Autor do gol da vitória da Bolívia sobre o Brasil joga no América-MG e pode enfrentar o Paysandu Meia-atacante garantiu a seleção boliviana na repescagem da Copa do Mundo de 2026 e deve jogar contra o Papão 10.09.25 11h04 Futebol Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão 10.09.25 9h57 Futebol Márcio Fernandes fala à imprensa sobre o desafio no Paysandu: 'Foi uma convocação' O substituto de Claudinei Oliveira chega ás vésperas da partida contra o América-MG, neste sábado (13), no Mangueirão 09.09.25 20h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira 10.09.25 7h00 Futebol Márcio Fernandes fala à imprensa sobre o desafio no Paysandu: 'Foi uma convocação' O substituto de Claudinei Oliveira chega ás vésperas da partida contra o América-MG, neste sábado (13), no Mangueirão 09.09.25 20h22 Futebol Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão 10.09.25 9h57 PESCADOR DE ILUSÕES? Nathan Pescador chega ao Remo em busca do acesso: 'Porque não sonhar!?' O meio-campista já treina com o elenco azulino há mais de uma semana, se diz entrosado e pode ser novidade já no próximo sábado (13), contra o Vila Nova, em Goiás 09.09.25 19h46