Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Autor do gol da vitória da Bolívia sobre o Brasil joga no América-MG e pode enfrentar o Paysandu

Meia-atacante garantiu a seleção boliviana na repescagem da Copa do Mundo de 2026 e deve jogar contra o Papão

O Liberal
fonte

Jogador é titular do América-MG (Reprodução / Instagram / @laverde_fbf)

O Brasil perdeu para a Bolívia por 1 a 0 na noite da última terça-feira (9), em El Alto, em duelo válido pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. O gol da vitória boliviana foi marcado pelo atacante Miguelito, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro com o América-MG, próximo adversário do Paysandu.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O jogador virou herói da seleção boliviana após converter o pênalti marcado contra o Brasil no final do primeiro tempo. Com o gol, Miguelito manteve vivo o sonho da Bolívia de voltar a disputar uma Copa do Mundo.

A equipe fechou as Eliminatórias na sétima colocação, superando a Venezuela na última rodada, e garantiu vaga na repescagem do Mundial.

VEJA MAIS 

image Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B
Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão 

image Márcio Fernandes fala à imprensa sobre o desafio no Paysandu: 'Foi uma convocação'
O substituto de Claudinei Oliveira chega ás vésperas da partida contra o América-MG, neste sábado (13), no Mangueirão

image Leandro Vilela desfalca o Paysandu contra o América-MG na estreia de Márcio Fernandes
O comandante não poderá contar com o volante no jogo válido pela 26ª rodada

Esta foi a primeira vez que um atleta da Segunda Divisão do futebol brasileiro marcou contra a Seleção Brasileira. O meia-atacante tem apenas 21 anos e é cria da base do Santos, clube com o qual tem contrato e foi campeão da Série B em 2024. Nesta temporada, o atleta foi emprestado ao América.

No Coelho, Miguelito é titular da posição e já balançou as redes quatro vezes, além de ter quatro assistências. Com isso, no próximo sábado (13), o jogador deve entrar em campo para enfrentar o Paysandu, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B. A partida será realizada no Mangueirão, em Belém, às 16h.

Tanto o Paysandu quanto o América-MG estão em situação delicada, com o time mineiro tendo uma leve vantagem. O Coelho é o 17º colocado, com 26 pontos, e pode deixar o Z-4 em caso de vitória sobre o Papão. Já o Bicola é o lanterna e precisa vencer para diminuir o prejuízo no campeonato.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

paysandu

série b
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol

Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém.

10.09.25 11h09

Futebol

Autor do gol da vitória da Bolívia sobre o Brasil joga no América-MG e pode enfrentar o Paysandu

Meia-atacante garantiu a seleção boliviana na repescagem da Copa do Mundo de 2026 e deve jogar contra o Papão

10.09.25 11h04

Futebol

Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B

Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão 

10.09.25 9h57

Futebol

Márcio Fernandes fala à imprensa sobre o desafio no Paysandu: 'Foi uma convocação'

O substituto de Claudinei Oliveira chega ás vésperas da partida contra o América-MG, neste sábado (13), no Mangueirão

09.09.25 20h22

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira

10.09.25 7h00

Futebol

Márcio Fernandes fala à imprensa sobre o desafio no Paysandu: 'Foi uma convocação'

O substituto de Claudinei Oliveira chega ás vésperas da partida contra o América-MG, neste sábado (13), no Mangueirão

09.09.25 20h22

Futebol

Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B

Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão 

10.09.25 9h57

PESCADOR DE ILUSÕES?

Nathan Pescador chega ao Remo em busca do acesso: 'Porque não sonhar!?'

O meio-campista já treina com o elenco azulino há mais de uma semana, se diz entrosado e pode ser novidade já no próximo sábado (13), contra o Vila Nova, em Goiás

09.09.25 19h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda