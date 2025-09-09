Márcio Fernandes fala à imprensa sobre o desafio no Paysandu: 'Foi uma convocação' O substituto de Claudinei Oliveira chega ás vésperas da partida contra o América-MG, neste sábado (13), no Mangueirão Luiz Guillherme Ramos 09.09.25 20h22 Márcio Fernandes assumiu o comando técnico do Paysandu. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O técnico Márcio Fernandes foi apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira (9), durante um treino com bola no estádio da Curuzu. A chegada do novo treinador acontece em um momento delicado, no qual o time luta para deixar a lanterna da Série B. Em seu primeiro contato com a imprensa, Fernandes falou sobre os motivos que o trouxeram de volta ao clube e sobre a difícil missão nas próximas 13 rodadas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com cerca de duas horas de atraso, a entrevista coletiva começou após as 19h. Em suas primeiras palavras, o treinador destacou a alegria de retornar à Curuzu. “Acho que é a terceira ou quarta vez que estou aqui. Isso me engrandece muito: trabalhar em uma grande equipe, que hoje enfrenta uma situação difícil. Vamos precisar de todos para que a gente se fortaleça e se torne um time forte.” Márcio retorna à Curuzu em situação parecida com a do ano passado, novamente a 13 jogos do fim da Série B. Naquela ocasião, ele ajudou o time a escapar do rebaixamento e espera repetir o feito agora. “Conseguimos um número que, se fosse hoje, nos daria a permanência na Série B. São coisas positivas, mas não nos dão certeza de nada. Temos um caminho, e esperamos que ele seja vitorioso.” VEJA MAIS Leandro Vilela desfalca o Paysandu contra o América-MG na estreia de Márcio Fernandes O comandante não poderá contar com o volante no jogo válido pela 26ª rodada Ele voltou! Paysandu confirma contratação do técnico Márcio Fernandes para a Série B Lanterna da Série B, o Paysandu busca em Márcio Fernandes, a salvação para livrar-se do rebaixamento à Série C Artilheiro do Paysandu, Diogo Oliveira vira dúvida contra o América-MG, diz jornalista Atacante sentiu no treino e passará por exames para saber a gravidade da lesão O treinador comandou o treino por cerca de 45 minutos. O primeiro desafio será contra o América-MG, partida na qual ele espera conquistar um resultado positivo logo de início. “Procurei passar algumas coisas no treino. Ao longo dos dias teremos oportunidades de conversar. São jogadores que dispensam comentários, com nome a zelar, e isso eles entendem bem. Já passaram por vários momentos, e tenho certeza de que vão tirar proveito dessa situação para conquistar a vitória.” Márcio também falou sobre a motivação dos atletas neste momento. “Fizemos um treino muito disputado, com movimentação e alegria. Isso não quer dizer que não faziam antes. O treinador ainda pediu o apoio da Fiel Bicolor. "Temos que acreditar para que as coisas aconteçam. Além disso, é um momento em que precisamos muito do nosso torcedor. O próximo jogo será no Mangueirão, mas vamos voltar para a Curuzu com o torcedor ajudando e empurrando. Não é qualquer jogador que tem estrutura e personalidade para encarar o Paysandu aqui." ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Márcio Fernandes fala à imprensa sobre o desafio no Paysandu: 'Foi uma convocação' O substituto de Claudinei Oliveira chega ás vésperas da partida contra o América-MG, neste sábado (13), no Mangueirão 09.09.25 20h22 Futebol Leandro Vilela desfalca o Paysandu contra o América-MG na estreia de Márcio Fernandes O comandante não poderá contar com o volante no jogo válido pela 26ª rodada 09.09.25 18h02 FUTEBOL Ele voltou! Paysandu confirma contratação do técnico Márcio Fernandes para a Série B Lanterna da Série B, o Paysandu busca em Márcio Fernandes, a salvação para livrar-se do rebaixamento à Série C 09.09.25 16h02 SÉRIE B Artilheiro do Paysandu, Diogo Oliveira vira dúvida contra o América-MG, diz jornalista Atacante sentiu no treino e passará por exames para saber a gravidade da lesão 09.09.25 15h58 