Ele voltou! Paysandu confirma contratação do técnico Márcio Fernandes para a Série B

O Paysandu anunciou na tarde desta terça-feira (9), o retorno do técnico Márcio Fernandes, para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador está na sua terceira passagem pelo Papão e chega mais uma vez com a missão de livrar o clube alviceleste do rebaixamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Márcio Fernandes chegou na tarde desta terça a Belém e, de acordo com informações do clube, vai comandar seu primeiro treino. Após a movimentação, Márcio Fernandes será apresentado em uma coletiva à imprensa, na Curuzu. Em entrevista ao site oficial do Paysandu, Márcio Fernandes falou do seu retorno e do desafio que terá pela frente ao comandar o Papão da Amazônia.

“Primeiramente, quero dizer que é sempre uma honra voltar a um clube do tamanho do Paysandu, onde a gente já tem uma história. Sei que o desafio é maior agora, mas também sei da qualidade do grupo, conheço a maioria dos jogadores e tenho convicção de que temos totais condições de conseguir mudar esse cenário”, disse.

VEJA MAIS