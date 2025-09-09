Ele voltou! Paysandu confirma contratação do técnico Márcio Fernandes para a Série B Lanterna da Série B, o Paysandu busca em Márcio Fernandes, a salvação para livrar-se do rebaixamento à Série C Fábio Will 09.09.25 16h02 Márcio Fernandes está na sua terceira passagem pelo Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu anunciou na tarde desta terça-feira (9), o retorno do técnico Márcio Fernandes, para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador está na sua terceira passagem pelo Papão e chega mais uma vez com a missão de livrar o clube alviceleste do rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Márcio Fernandes chegou na tarde desta terça a Belém e, de acordo com informações do clube, vai comandar seu primeiro treino. Após a movimentação, Márcio Fernandes será apresentado em uma coletiva à imprensa, na Curuzu. Em entrevista ao site oficial do Paysandu, Márcio Fernandes falou do seu retorno e do desafio que terá pela frente ao comandar o Papão da Amazônia. “Primeiramente, quero dizer que é sempre uma honra voltar a um clube do tamanho do Paysandu, onde a gente já tem uma história. Sei que o desafio é maior agora, mas também sei da qualidade do grupo, conheço a maioria dos jogadores e tenho convicção de que temos totais condições de conseguir mudar esse cenário”, disse. VEJA MAIS UFMG: Chances de queda do Paysandu passam os 90%; probabilidade de acesso é quase 0% Papão soma apenas 21 pontos e precisa vencer o América-MG em casa para seguir vivo na Série B Veja os jogadores ex-Remo e Paysandu que subiram para a Série C este ano As quartas de finais da Série D deste ano tiveram fim e os classificados para a Série C de 2026 foram definidos Artilheiro do Paysandu, Diogo Oliveira vira dúvida contra o América-MG, diz jornalista Atacante sentiu no treino e passará por exames para saber a gravidade da lesão Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu marcio fernandes série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Ele voltou! Paysandu confirma contratação do técnico Márcio Fernandes para a Série B Lanterna da Série B, o Paysandu busca em Márcio Fernandes, a salvação para livrar-se do rebaixamento à Série C 09.09.25 16h02 SÉRIE B Artilheiro do Paysandu, Diogo Oliveira vira dúvida contra o América-MG, diz jornalista Atacante sentiu no treino e passará por exames para saber a gravidade da lesão 09.09.25 15h58 SÉRIE B Caso repita desempenho do ano passado, Marcio Fernandes pode salvar Paysandu do rebaixamento Técnico deve reestrear diante do América-MG na mesma rodada em que assumiu o clube em 2024, quando garantiu a permanência 09.09.25 15h08 Série B UFMG: Chances de queda do Paysandu passam os 90%; probabilidade de acesso é quase 0% Papão soma apenas 21 pontos e precisa vencer o América-MG em casa para seguir vivo na Série B 09.09.25 10h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8 09.09.25 1h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 09.09.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x Camarões: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Camarões jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 12h00 Futebol Vitória aumenta chances de acesso do Remo, aponta projeção Além da probabilidade de subir para a Série A, o clube azulino tem poucas chances de ser rebaixado 09.09.25 11h14