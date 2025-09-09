Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Ele voltou! Paysandu confirma contratação do técnico Márcio Fernandes para a Série B

Lanterna da Série B, o Paysandu busca em Márcio Fernandes, a salvação para livrar-se do rebaixamento à Série C

Fábio Will
fonte

Márcio Fernandes está na sua terceira passagem pelo Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu anunciou na tarde desta terça-feira (9), o retorno do técnico Márcio Fernandes, para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador está na sua terceira passagem pelo Papão e chega mais uma vez com a missão de livrar o clube alviceleste do rebaixamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Márcio Fernandes chegou na tarde desta terça a Belém e, de acordo com informações do clube, vai comandar seu primeiro treino. Após a movimentação, Márcio Fernandes será apresentado em uma coletiva à imprensa, na Curuzu. Em entrevista ao site oficial do Paysandu, Márcio Fernandes falou do seu retorno e do desafio que terá pela frente ao comandar o Papão da Amazônia.

“Primeiramente, quero dizer que é sempre uma honra voltar a um clube do tamanho do Paysandu, onde a gente já tem uma história. Sei que o desafio é maior agora, mas também sei da qualidade do grupo, conheço a maioria dos jogadores e tenho convicção de que temos totais condições de conseguir mudar esse cenário”, disse.

