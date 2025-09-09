UFMG: Chances de queda do Paysandu passam os 90%; probabilidade de acesso é quase 0%

O Paysandu vive uma fase complicada na Série B do Campeonato Brasileiro, acumulando oito rodadas sem vencer e cinco derrotas consecutivas. A última derrota do Papão, por 2 a 1 para o Volta Redonda-RJ, no Mangueirão, levou à demissão do técnico Claudinei Oliveira.

Com essa sequência negativa, o Paysandu afundou ainda mais na lanterna da competição, somando apenas 21 pontos. Segundo estudos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após a 25ª rodada, as chances de acesso do clube, que já eram muito baixas, diminuíram ainda mais, enquanto a probabilidade de rebaixamento subiu de forma significativa.

A UFMG aponta que a possibilidade de queda do Paysandu aumentou de 84% para 90,2%. Já as chances de acesso à Série A são praticamente inexistentes, caindo de 0,012% para 0,001% nesta rodada.

O Papão terá mais um desafio diante de sua torcida, agora contra o América-MG, time que também luta contra o rebaixamento. Mesmo com uma vitória, o Paysandu permanecerá na zona de rebaixamento, alcançando 24 pontos, enquanto o Botafogo-SP, primeiro fora do Z4, segue com 28 pontos.

Apesar de a diferença na tabela ser grande, a situação poderia ter piorado. Com a derrota para o Volta Redonda, o Paysandu poderia chegar a ficar até 10 pontos atrás do Botafogo-SP ou do América-MG na classificação. No entanto, o Botafogo-SP perdeu para o Athletico-PR por 3 a 1, e o América-MG apenas empatou por 1 a 1 com o Operário-PR, chegando aos 26 pontos.

A vitória sobre o Coelho é fundamental para que o Paysandu mantenha viva a esperança de escapar do rebaixamento. O time entra em campo no próximo sábado (13), às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 26ª rodada da Série B. A partida terá transmissão em tempo real pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.