UFMG: Chances de queda do Paysandu passam os 90%; probabilidade de acesso é quase 0% Papão soma apenas 21 pontos e precisa vencer o América-MG em casa para seguir vivo na Série B Pedro Garcia 09.09.25 10h48 A última derrota do Papão, por 2 a 1 para o Volta Redonda-RJ, no Mangueirão, levou à demissão do técnico Claudinei Oliveira. (Imagem/Wagner Santana/Oliberal) O Paysandu vive uma fase complicada na Série B do Campeonato Brasileiro, acumulando oito rodadas sem vencer e cinco derrotas consecutivas. A última derrota do Papão, por 2 a 1 para o Volta Redonda-RJ, no Mangueirão, levou à demissão do técnico Claudinei Oliveira. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com essa sequência negativa, o Paysandu afundou ainda mais na lanterna da competição, somando apenas 21 pontos. Segundo estudos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após a 25ª rodada, as chances de acesso do clube, que já eram muito baixas, diminuíram ainda mais, enquanto a probabilidade de rebaixamento subiu de forma significativa. VEJA MAIS Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8 Auxiliar-técnico comanda primeiro treino do Paysandu antes de encarar América-MG: 'Vamos reverter' Sandro Former, agora à frente da equipe junto com Ignácio Neto, coordenador da base do clube, comandou o primeiro treino da semana, já focando no confronto decisivo contra o América-MG A UFMG aponta que a possibilidade de queda do Paysandu aumentou de 84% para 90,2%. Já as chances de acesso à Série A são praticamente inexistentes, caindo de 0,012% para 0,001% nesta rodada. O Papão terá mais um desafio diante de sua torcida, agora contra o América-MG, time que também luta contra o rebaixamento. Mesmo com uma vitória, o Paysandu permanecerá na zona de rebaixamento, alcançando 24 pontos, enquanto o Botafogo-SP, primeiro fora do Z4, segue com 28 pontos. Apesar de a diferença na tabela ser grande, a situação poderia ter piorado. Com a derrota para o Volta Redonda, o Paysandu poderia chegar a ficar até 10 pontos atrás do Botafogo-SP ou do América-MG na classificação. No entanto, o Botafogo-SP perdeu para o Athletico-PR por 3 a 1, e o América-MG apenas empatou por 1 a 1 com o Operário-PR, chegando aos 26 pontos. A vitória sobre o Coelho é fundamental para que o Paysandu mantenha viva a esperança de escapar do rebaixamento. O time entra em campo no próximo sábado (13), às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 26ª rodada da Série B. A partida terá transmissão em tempo real pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+. 