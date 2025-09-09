Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8 O Liberal 09.09.25 1h24 Essa será a terceira temporada do treinador no Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu) Após a demissão de Claudinei Oliveira na última sexta-feira, 5, o técnico Márcio Fernandes confirmou, na primeira hora desta terça-feira (9), que fechou negociação para voltar a ser o técnico do Paysandu. A informação foi confirmada com exclusividade pelo jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal. A volta do técnico ao Paysandu era amplamente discutida entre os dirigentes do time. Na noite do último domingo (7), durante uma live no YouTube também conduzida por Abner Luíz, o treinador comentou sobre a possibilidade de voltar ao Papão. Com as negociações agora concretizadas, esta é a terceira passagem de Márcio Fernandes pelo Papão. O treinador comandou o time nas temporadas de 2022 e 2023, sendo demitido após a eliminação nas semifinais do Parazão. Retornou em 2024, quando assumiu o time bicolor em situação semelhante à atual, quando a equipe acumulava nove jogos sem vitória e lutava contra o rebaixamento. Sob o comando do treinador, o clube escapou da degola. Fernandes foi demitido no Parazão deste ano, após 20 jogos, 11 vitórias, cinco derrotas e quatro empates. Ao todo, o técnico acumula 86 jogos à frente do time bicolor, com 45 vitórias nesse período. Com a chegada de Fernandes, o clube terá o quarto técnico em um mesmo ano, algo que não acontecia há algum tempo. Embora não tenha conquistado o título estadual, o time começou 2025 com boas perspectivas, ainda sob o comando de Márcio Fernande. O treinador permaneceu no cargo até 9 de fevereiro. Em seguida, foi a vez de Luizinho Lopes. Com ele, o Papão emendou uma sequência de nove jogos sem perder, chegou à final do estadual e levantou a taça da Copa Verde. No entanto, uma série de dez partidas sem vitória na Segundona custou o cargo ao treinador. Nesse cenário, Claudinei Oliveira foi contratado para tentar salvar o Paysandu da crise na Série B. O início empolgou com uma sequência de nove jogos sem derrota. Porém, após o primeiro revés, vieram outras quatro derrotas, e a pressão aumentou. A última vez que o Papão passou por uma troca tão intensa no comando técnico foi em 2021, quando teve três técnicos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu esporte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja os jogadores ex-Remo e Paysandu que subiram para a Série C este ano As quartas de finais da Série D deste ano tiveram fim e os classificados para a Série C de 2026 foram definidos 08.09.25 19h26 Futebol Com promoção, Paysandu inicia vendas de ingresso para o jogo contra o América-MG pela Série B Papão tenta se livrar da última posição da tabela na Segundona 08.09.25 17h00 Futebol Remo: apesar do baixo aproveitamento em casa, António Oliveira está invicto como visitante Treinador azulino faz o inverso e acumula bons resultados em jogos fora de casa 08.09.25 12h16 Futebol VÍDEO: Remo prepara retorno ao Baenão; Marcos Braz revela avanços nas obras Mudança acontece por conta de evento da COP 30 no Mangueirão; expectativa é de estreia no dia 20 de setembro 08.09.25 11h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8 09.09.25 1h24 Futebol Sem treinador e lanterna da Série B, Paysandu vai ao mercado em busca do quarto nome em 2025 A última vez que o clube trocou de técnico quatro vezes foi em 2021 08.09.25 19h30 MMA Fã de Deiveson, artista customiza tênis para campeão: 'Pena que não dá pra usar dentro do octógono' O paulista Sancler Graffit já confeccionou pinturas nos calçados para diversas celebridades, entre elas o ex-campeão Anderson Silva 10.06.21 11h18 EXCLUSIVO Bad Boy crava nome de novo técnico do Paysandu para jogo contra o América-MG A decisão ocorre após a demissão de Claudinei Oliveira, que deixou o comando do Paysandu na última sexta-feira (05), após a derrota para o Volta Redonda no Mangueirão, que agravou a crise no clube 08.09.25 19h53