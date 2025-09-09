Capa Jornal Amazônia
Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu

Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8

O Liberal
fonte

Essa será a terceira temporada do treinador no Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Após a demissão de Claudinei Oliveira na última sexta-feira, 5, o técnico Márcio Fernandes confirmou, na primeira hora desta terça-feira (9), que fechou negociação para voltar a ser o técnico do Paysandu. A informação foi confirmada com exclusividade pelo jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal.

A volta do técnico ao Paysandu era amplamente discutida entre os dirigentes do time. Na noite do último domingo (7), durante uma live no YouTube também conduzida por Abner Luíz, o treinador comentou sobre a  possibilidade de voltar ao Papão.

Com as negociações agora concretizadas, esta é a terceira passagem de Márcio Fernandes pelo Papão. O treinador comandou o time nas temporadas de 2022 e 2023, sendo demitido após a eliminação nas semifinais do Parazão. Retornou em 2024, quando assumiu o time bicolor em situação semelhante à atual, quando a equipe acumulava nove jogos sem vitória e lutava contra o rebaixamento. Sob o comando do treinador, o clube escapou da degola.

Fernandes foi demitido no Parazão deste ano, após 20 jogos, 11 vitórias, cinco derrotas e quatro empates. Ao todo, o técnico acumula 86 jogos à frente do time bicolor, com 45 vitórias nesse período.

Com a chegada de Fernandes, o clube terá o quarto técnico em um mesmo ano, algo que não acontecia há algum tempo. Embora não tenha conquistado o título estadual, o time começou 2025 com boas perspectivas, ainda sob o comando de Márcio Fernande. O treinador permaneceu no cargo até 9 de fevereiro.

Em seguida, foi a vez de Luizinho Lopes. Com ele, o Papão emendou uma sequência de nove jogos sem perder, chegou à final do estadual e levantou a taça da Copa Verde. No entanto, uma série de dez partidas sem vitória na Segundona custou o cargo ao treinador.

Nesse cenário, Claudinei Oliveira foi contratado para tentar salvar o Paysandu da crise na Série B. O início empolgou com uma sequência de nove jogos sem derrota. Porém, após o primeiro revés, vieram outras quatro derrotas, e a pressão aumentou.

A última vez que o Papão passou por uma troca tão intensa no comando técnico foi em 2021, quando teve três técnicos.

