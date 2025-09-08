Bad Boy crava nome de novo técnico do Paysandu para jogo contra o América-MG A decisão ocorre após a demissão de Claudinei Oliveira, que deixou o comando do Paysandu na última sexta-feira (05), após a derrota para o Volta Redonda no Mangueirão, que agravou a crise no clube O Liberal 08.09.25 19h53 O Paysandu tomou uma decisão sobre quem comandará a equipe na próxima partida da Série B, contra o América-MG, marcada para o próximo sábado (13) no Mangueirão. Em uma tarde de indefinições e especulações sobre o futuro do time, o jornalista Paulo Fernando, conhecido como Bad Boy, revelou que Ignácio Neto será o treinador interino do time bicolor para esse confronto crucial. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A confirmação foi dada por Bad Boy durante programa na Rádio Liberal+, no início da tarde desta segunda-feira (08), pondo fim às especulações que rondavam o nome do próximo técnico antes da partida. “O Paysandu mantém o Ignácio para o jogo, ele será o treinador do Paysandu no jogo contra o América, pode dar a notícia, é oficial, Ignácio vai dirigir o Paysandu contra o América”, afirmou o jornalista, com segurança, garantindo que o treinador interino assumirá a missão de tirar o time da zona de rebaixamento. VEJA MAIS Sem treinador e lanterna da Série B, Paysandu vai ao mercado em busca do quarto nome em 2025 A última vez que o clube trocou de técnico quatro vezes foi em 2021 Com promoção, Paysandu inicia vendas de ingresso para o jogo contra o América-MG pela Série B Papão tenta se livrar da última posição da tabela na Segundona

A decisão ocorre após a demissão de Claudinei Oliveira, que deixou o comando do Paysandu na última sexta-feira (05), após a derrota para o Volta Redonda no Mangueirão, que agravou a crise no clube. A derrota de virada por 2 a 1, em casa, com dois gols nos minutos finais, o último deles após Diogo Oliveira perder uma chance clara de gol, deixou o clima ainda mais pesado no Mangueirão. O Paysandu, que já se encontrava na lanterna da competição, com apenas 21 pontos, agora vê o rebaixamento como uma ameaça iminente. A diretoria do clube, por meio do diretor executivo Frontini, já se posicionou, deixando a porta aberta para possíveis saídas de jogadores insatisfeitos, mas reforçando a esperança de que a equipe ainda tem forças para escapar da degola. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Ignácio Neto, que já hoje é coordenador da base do Paysandu, teve sucesso na Tuna Luso este ano e assumirá a responsabilidade interinamente. Seu início de carreira na Águia do Souza foi considerado promissor e fez com que o nome do treinador ganhasse força no clube. Entre as conquistas, o Campeonato Paraense Sub-20 de 2023, o vice-campeonato do Parazão em 2025, a classificação do time para a sgeunda fase da Copa do Brasil após eliminar o Sampaio Corrêa e uma campanha de Série D sólida, sendo eliminado pelo MAC na fase de mata-mata da competição nacional. A expectativa é de que Ignácio Neto tenha a capacidade de motivar o elenco e, com seu estilo de jogo, resgatar a confiança do time. A partida contra o América-MG, marcada para o próximo sábado, será fundamental para o futuro da equipe na Série B. Restam apenas 13 rodadas para o fim da competição. 