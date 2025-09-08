Capa Jornal Amazônia
Com promoção, Paysandu inicia vendas de ingresso para o jogo contra o América-MG pela Série B

Papão tenta se livrar da última posição da tabela na Segundona

Papão busca reabilitação em casa (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu é o atual lanterna da Série B e terá mais uma “decisão”, dessa vez diante do América-MG, no próximo sábado (13), às 16h, no Mangueirão, em Belém. O Papão terá pela frente um adversário direto na briga contra o rebaixamento e o apoio do torcedor é fundamental. O clube alviceleste informou em seu site oficial o início das vendas de ingressos para o confronto contra o Coelho e manteve a promoção de R$20 a arquibancada na “casadinha” e R$30 o individual.

A 26ª rodada coloca frente a frente dois times que lutam para escapar do rebaixamento. O Paysandu encara o América-MG, tentando se reabilitar na rodada, após derrota de virada para o Volta Redonda-RJ, em Belém. Pensando no apoio do torcedor, a diretoria do Paysandu seguiu com a promoção de R$20 nos bilhetes de arquibancada na compra de dois bilhetes até a próxima quinta-feira (11). Na sexta e no sábado os ingressos passam a custar R$40. Já os bilhetes de cadeira custam R$50 na casadinha dupla (cada ingresso), já o individual sai no valor de R$70.

Os ingressos estão disponíveis em todas as Lojas Lobo espalhadas por Belém e Ananindeua, além da loja da cidade de Castanhal (PA). Meia-entrada deve ser feito um cadastro prévio em neste site. Já as gratuidades destinadas aos idosos e pessoas com deficiência, podem ser solicitadas neste site

Lanterna da Série B com 21 pontos, o Paysandu precisa da vitória para tentar sair da última posição e buscar, lá na frente, uma vaga fora da zona de rebaixamento. Paysandu x América duelam no sábado (13), às 16h, no Mangueirão e terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.                                                                                         

