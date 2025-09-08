Com promoção, Paysandu inicia vendas de ingresso para o jogo contra o América-MG pela Série B Papão tenta se livrar da última posição da tabela na Segundona O Liberal 08.09.25 17h00 Papão busca reabilitação em casa (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu é o atual lanterna da Série B e terá mais uma “decisão”, dessa vez diante do América-MG, no próximo sábado (13), às 16h, no Mangueirão, em Belém. O Papão terá pela frente um adversário direto na briga contra o rebaixamento e o apoio do torcedor é fundamental. O clube alviceleste informou em seu site oficial o início das vendas de ingressos para o confronto contra o Coelho e manteve a promoção de R$20 a arquibancada na “casadinha” e R$30 o individual. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A 26ª rodada coloca frente a frente dois times que lutam para escapar do rebaixamento. O Paysandu encara o América-MG, tentando se reabilitar na rodada, após derrota de virada para o Volta Redonda-RJ, em Belém. Pensando no apoio do torcedor, a diretoria do Paysandu seguiu com a promoção de R$20 nos bilhetes de arquibancada na compra de dois bilhetes até a próxima quinta-feira (11). Na sexta e no sábado os ingressos passam a custar R$40. Já os bilhetes de cadeira custam R$50 na casadinha dupla (cada ingresso), já o individual sai no valor de R$70. VEJA MAIS Cotado no Paysandu, Marcelo Cabo manifesta desejo de permanecer no Santa Cruz-PE Após acesso com o Santinha, técnico confirmou que recebeu propostas de outros clubes, mas destacou gratidão ao time pernambucano Paysandu antecipa receitas de 2026 e levanta debate sobre riscos financeiros O presidente Roger Aguilera confirmou que o clube realizou uma antecipação de receitas referentes à Copa do Brasil de 2025 e já prepara novo pedido para adiantar cotas de 2026 Os ingressos estão disponíveis em todas as Lojas Lobo espalhadas por Belém e Ananindeua, além da loja da cidade de Castanhal (PA). Meia-entrada deve ser feito um cadastro prévio em neste site. Já as gratuidades destinadas aos idosos e pessoas com deficiência, podem ser solicitadas neste site. Lanterna da Série B com 21 pontos, o Paysandu precisa da vitória para tentar sair da última posição e buscar, lá na frente, uma vaga fora da zona de rebaixamento. Paysandu x América duelam no sábado (13), às 16h, no Mangueirão e terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Com promoção, Paysandu inicia vendas de ingresso para o jogo contra o América-MG pela Série B Papão tenta se livrar da última posição da tabela na Segundona 08.09.25 17h00 Futebol Cotado no Paysandu, Marcelo Cabo manifesta desejo de permanecer no Santa Cruz-PE Após acesso com o Santinha, técnico confirmou que recebeu propostas de outros clubes, mas destacou gratidão ao time pernambucano 08.09.25 11h22 Futebol Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos 08.09.25 10h18 Vai voltar? Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela' Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9) 08.09.25 10h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vai voltar? Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela' Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9) 08.09.25 10h05 Futebol Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos 08.09.25 10h18 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 08.09.25 7h00 E AGORA? Paysandu antecipa receitas de 2026 e levanta debate sobre riscos financeiros O presidente Roger Aguilera confirmou que o clube realizou uma antecipação de receitas referentes à Copa do Brasil de 2025 e já prepara novo pedido para adiantar cotas de 2026 07.09.25 7h01