O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Veja os jogadores ex-Remo e Paysandu que subiram para a Série C este ano

As quartas de finais da Série D deste ano tiveram fim e os classificados para a Série C de 2026 foram definidos

O Liberal
fonte

Série D sacramentou os semifinalistas (Lucas Figueiredo/CBF)

A Série D do Brasileirão definiu no último final de semana os quatro clubes que disputarão a Série C de 2026. Santa Cruz-PE, Barra-SC, Inter de Limeira-SP e o Maranhão-MA garantiram o acesso e terão calendário fixo na próxima temporada. As quatro equipes que estarão na Série C subiram com atletas que já passaram em Belém e vestiram as camisas do Remo e do Paysandu.

O Barra conseguiu a classificação diante do Cianorte-PR, após empate no primeiro jogo em 0 a 0, a equipe catarinense venceu a partida de volta por 1 a 0 e levou o acesso. O Maranhão deixou para trás o ASA-AL, após vencer as duas partidas, a primeira por 1 a 0 e a segunda por 3 a 0.

Nas outras duas quartas de finais, a Inter de Limeira despachou o Goiatuba-GO ao empatar o jogo de ida e vencer a partida de volta por 1 a 0. E fechando os classificados, o Santa Cruz conseguiu o retorno à Série C, após vencer o América-RN por 1 a 0, em Recife (PE) e empatar em 1 a 1 na cidade de Natal (RN).

Veja os jogadores ex-Remo e Paysandu que subiram para a Série C este ano:

BARRA-SC

Guilherme Teixeira

O zagueiro Guilherme Teixeira, de 33 anos, conseguiu o acesso à Série C com o Barra-SC. O jogador teve passagem pelo Paysandu na temporada 2018, onde realizou apenas três jogos com a camisa do Papão.

image Guilherme Teixeira em sua apresentação no Paysandu (Jorge Luís Totti / Paysandu)

Wesley Matos

Outro zagueiro que vestiu a camisa do Paysandu e que subiu com o Barra foi Wesley Matos, de 39 anos. Pelo Papão foram 20 partidas, seis gols marcados e o título do Parazão.

image Wesley Matos treinando na Curuzu(Jorge Luiz/ Paysandu)

Marcelo

Marcelo, 35 anos, lateral-direito atuou pelo Paysandu em 2021, durante a disputa da Série C. O jogador participou de 15 partidas pelo clube bicolor e marcou um gol.

image Marcelo treinando com a camisa do Papão (John Wesley/ Paysandu)

Rafinha

O Barra subiu com Rafinha, meia-atacante que passou pelo Remo na temporada 2021. O jogador atuou a Série B pelo leão, fez um gol e acabou sendo rebaixado com o clube azulino.

image Rafinha na sua apresentação no Remo (Divulgação/Remo)

INTER DE LIMEIRA-SP

Romércio

A Internacional de Limeira-SP também garantiu o acesso à Série C de 2026 com atletas que passaram pelo futebol paraense. O zagueiro Romércio, de 28 anos, que jogou pelo Remo em 2021, está no elenco do time paulista. Pelo Leão foram 28 partidas e dois gols marcados na temporada 2021.

image Zagueiro Romércio pelo Remo (Samara Miranda / Remo)

O atacante Vinícius Leite, de 31 anos, com passagens pelo Paysandu, também está no elenco da Inter de Limeira. Vinícius Leite realizou 113 partidas pelo Papão em quatro passagens pelo clube, marcou 17 gols e conquistou os títulos do Parazão e Copa Verde.

Vinícius Leite

image Vinícius Leite defendendo o Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

SANTA CRUZ-PE

Israel

O Santinha, tradicional clube brasileiro terá calendário garantido em 2026. A equipe subiu à Série C com alguns atletas que vestiram as camisas do Remo e do Paysandu. Um deles é o lateral-direito Israel, que jogou no Papão em 2021, fez 22 partidas, um gol e conquistou o título do Parazão.

image Lateral foi indicação do técnico Itamar Schulle (John Wesley/Paysandu)

Nathan

Na outra lateral o Santa subiu com Nathan, de 27 anos, que defendeu o Remo no ano passado. O jogador realizou 13 partidas com a camisa azulina e marcou um gol.

image Nathan na sua apresentação no Baenão (Samara Miranda / Remo)

William Alves

A equipe pernambucana também conta com o zagueiro William Alves, de 38 anos, que defendeu o Paysandu na temporada 2015, quando o Papão retornou à Série B, após seu centenário. Foram 16 partidas e um gol marcado.

image Apresentção de William Alves (Reprodução / Papão TV)

Lucas Siqueira

Lucas Siqueira, experiente meio-campista, também fez parte da história do Santa Cruz. O jogador teve passagens pelo Paysandu e Remo. O primeiro foi o Paysandu, clube que defendeu em 2016 e conquistou os títulos do Parazão e Copa Verde, com 56 partidas e oito gols. Já nas temporadas de 2020 e 2021, Lucas Siqueira jogou pelo Remo, conquistando o acesso à Série B e realizando 35 partidas com a camisa azulina.

image Volante Lucas Siqueira defendeu as camisas do Remo e do Paysandu (Samara Miranda / Remo -  Arquivo O Liberal)

João Pedro

O meia João Pedro, de 26 anos, também defendeu o Paysandu. O jogador está no grupo do Santinha e vestiu a camisa do Papão em 2023 e realizou 11 partidas pelo clube paraense.

image João Pedro em sua aprsentação no Paysandu (Reprodução / Paysandu)

Thiago Galhardo

No ataque o Santinha subiu om Thiago Galhardo, ex-Remo. O jogador que defendeu a Seleção Brasileira passou por Belém e atuou oito partidas com a camisa do Remo e balançou as redes 3 vezes.

image Thiago Galhardo defendeu as cores do Leão Azul em 2013 (Tarso Sarraf / OLiberal)

MAC-MA

O Maranhão conquistou o acesso e no elenco contou com o meia Anderson Paraíba, de 34 anos, que teve passagem pelo Remo.  O atleta vestiu a camisa azulina em 2022 realizando oito partidas na Série C.

image Anderson paraíba em sua apresentação no Leão Azul (Samara Miranda / Ascom Remo)
