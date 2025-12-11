Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/12) pela Copa do Brasil Vasco da Gama e Fluminense jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 11.12.25 18h00 O Fluminense somou 19 pontos a mais que o Vasco ao longo do Brasileirão (Lucas Merçon/ Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Vasco da Gama x Fluminense disputam hoje, quinta-feira (11/12), as semifinais da Copa do Brasil 2025. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir e escalações: Onde assistir Vasco x Fluminense ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, Premiere, Globoplay e SporTV, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Vasco perdeu para o Grêmio por 2 a 0, foi superado pelo Bahia por 1 a 0, goleou o Internacional por 5 a 1, perdeu para o Mirassol por 2 a 0 e foi goleado pelo Atlético-MG por 5 a 0. Já o Fluminense passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Flamengo, um empate sem gols com o Palmeiras, uma vitória de 6 a 0 sobre o São Paulo, outra de 2 a 1 contra o Grêmio e uma terceira de 2 a 0 sobre o Bahia. Ao longo do Campeonato Brasileiro, o Fluminense somou 19 pontos a mais que o Vasco. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Liga Europa e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira Vasco x Fluminense: prováveis escalações Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez, Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz. Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Soteldo, Serna e Everaldo. Técnico: Zubeldía. FICHA TÉCNICA Vasco da Gama x Fluminense Copa do Brasil 2025 Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 11 de dezembro de 2025, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Vasco da Gama fluminense jogos de hoje Copa do Brasil 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Racing x Estudiantes: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Argentino (13/12) Racing Club e Estudiantes jogam pela final da Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.12.25 18h00 Campeonato Português Sporting x AVS SAD: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/12) pela Liga Portugal Sporting e AVS SAD jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 13.12.25 16h30 Campeonato Inglês Arsenal x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/12) pela Premier League Arsenal e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.12.25 16h00 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h36 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26