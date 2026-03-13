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Alavés x Villarreal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/03) por La Liga

Alavés e Villarreal jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Villarreal soma 27 pontos a mais que o Alavés em La Liga (X/ @villarrealcf)

Alavés x Villarreal disputam hoje, sexta-feira (13/03), a 28° rodada do Campeonato Espanhol 2026La Liga. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Alavés x Villarreal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Villarreal é o 4° colocado de La Liga com 17 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 50 gols marcados e 32 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Já o Alavés ocupa a 16° posição e acumula 7 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, 25 gols marcados e 37 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 5 rodadas do Campeonato Espanhol.

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Alavés x Villarreal: prováveis escalações

Alavés: Sivera; Tenaglia, Yusi, Parada, Otto; Perez, Guridi, Blanco, Suarez; Boye, Martinez. Técnico: Quique Sánchez Flores.

Villarreal: Luiz Junior; Mourino, Veiga, Marin, S Cardona; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Pepe, Mikautadze. Técnico: Marcelino García. 

FICHA TÉCNICA
Alavés x Villarreal
Campeonato Espanhol - La Liga
Local: Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz, Espanha
Data/Horário: 13 de março de 2026, 17h

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