Alavés x Villarreal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/03) por La Liga Alavés e Villarreal jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 13.03.26 16h00 O Villarreal soma 27 pontos a mais que o Alavés em La Liga (X/ @villarrealcf) Alavés x Villarreal disputam hoje, sexta-feira (13/03), a 28° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Alavés x Villarreal ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Villarreal é o 4° colocado de La Liga com 17 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 50 gols marcados e 32 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição. Já o Alavés ocupa a 16° posição e acumula 7 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, 25 gols marcados e 37 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 5 rodadas do Campeonato Espanhol. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira Olympique x Auxerre: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/03) pela Ligue 1 Olympique de Marseille e Auxerre jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Borussia Mönchen x St. Pauli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/3) pela Bundesliga Borussia Mönchengladbach e St. Pauli jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Alavés x Villarreal: prováveis escalações Alavés: Sivera; Tenaglia, Yusi, Parada, Otto; Perez, Guridi, Blanco, Suarez; Boye, Martinez. Técnico: Quique Sánchez Flores. Villarreal: Luiz Junior; Mourino, Veiga, Marin, S Cardona; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Pepe, Mikautadze. Técnico: Marcelino García. FICHA TÉCNICA Alavés x Villarreal Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz, Espanha Data/Horário: 13 de março de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Alavés Villarreal La Liga 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 18h00 Campeonato Brasileiro Vitória x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Vitória e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 17h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Campeonato Brasileiro Feminino Palmeiras x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/03) pelo Brasileirão Feminino Palmeiras e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 13.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Zubeldía revela problema cardíaco e fala sobre pressão no futebol: 'Foi um choque' O treinador afirmou que descobriu, aos 45 anos, a necessidade de colocar quatro stents nas artérias 14.03.26 11h02