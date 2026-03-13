Olympique x Auxerre: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/03) pela Ligue 1 Olympique de Marseille e Auxerre jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 13.03.26 15h45 O Olympique soma 27 pontos a mais que o Auxerre na Ligue 1 (X/ @OM_Officiel) Olympique de Marselha x Auxerre disputam hoje, sexta-feira (13/03), a 26° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo acpntece às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Vélodrome, em Marselha, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Olympique x Auxerre ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Olympique é o 3° colocado do Campeonato Francês e acumula 14 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 52 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Auxerre está em 16° lugar e soma 4 vitórias, 7 empates, 14 derrotas, 19 gols marcados e 35 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira Olympique x Auxerre: prováveis escalações Olympique: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fernández; Doué, Gonçalo Ramos, Barcola. Técnico: Luis Enrique. Auxerre: Kohn; Kehrer, Zakaria, Faes; Vanderson, Teze, Camara, Henrique; Akliouche, Golovin; Balogun. Técnico: Sébastien Pocognoli. FICHA TÉCNICA Olympique de Marseille x Auxerre Ligue 1 Local: Estádio Vélodrome, em Marselha, França Data/Horário: 13 de março de 2026, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave olympique de Marseille Auxerre jogos de hoje Ligue 1 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 18h00 Campeonato Brasileiro Vitória x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Vitória e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 17h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Campeonato Brasileiro Feminino Palmeiras x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/03) pelo Brasileirão Feminino Palmeiras e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 13.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Zubeldía revela problema cardíaco e fala sobre pressão no futebol: 'Foi um choque' O treinador afirmou que descobriu, aos 45 anos, a necessidade de colocar quatro stents nas artérias 14.03.26 11h02