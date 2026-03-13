Olympique x Auxerre: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/03) pela Ligue 1

Olympique de Marselha x Auxerre disputam hoje, sexta-feira (13/03), a 26° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo acpntece às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Vélodrome, em Marselha, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Olympique x Auxerre ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Olympique é o 3° colocado do Campeonato Francês e acumula 14 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 52 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Auxerre está em 16° lugar e soma 4 vitórias, 7 empates, 14 derrotas, 19 gols marcados e 35 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

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Olympique x Auxerre: prováveis escalações

Olympique: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fernández; Doué, Gonçalo Ramos, Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Auxerre: Kohn; Kehrer, Zakaria, Faes; Vanderson, Teze, Camara, Henrique; Akliouche, Golovin; Balogun. Técnico: Sébastien Pocognoli.

FICHA TÉCNICA

Olympique de Marseille x Auxerre

Ligue 1

Local: Estádio Vélodrome, em Marselha, França

Data/Horário: 13 de março de 2026, 16h45