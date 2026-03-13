Borussia Mönchen x St. Pauli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/3) pela Bundesliga

Borussia Mönchen x St Pauli disputam hoje, sexta-feira (13/03), a 26° rodada da Bundesliga. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Borussia-Park, em Mönchengladbach, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Mönchengladbach x St. Pauli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Borussia Mönchen está em 12° lugar na Bundesliga e soma 6 vitórias, 7 empates, 12 derrotas, 28 gols marcados e 43 gols sofridos. A equipe vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas pela competição.

Já o St. Pauli ocupa a 16° posição e acumula 6 vitórias, 6 empates, 13 derrotas, 23 gols marcados e 40 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Borussia Mönchengladbach x St Pauli: prováveis escalações

Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanišić; Kimmich e Pavlovic; Olise, Gnabry e Diaz; Gnabry . Técnico: Vicent Kompany.

Mönchengladbach: Nicolas; Sander, Elvedi e Diks; Scally, Reitz, Stöger e Castrop; Honorat, Mohya e Tabakovic. Técnico: Eugen Polanski.

FICHA TÉCNICA

Borussia Mönchengladbach x St. Pauli

Bundesliga 2026

Local: Borussia-Park, em Mönchengladbach, Alemanha

Data/Horário: 13 de março de 2026, às 16h30