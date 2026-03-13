Borussia Mönchen x St. Pauli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/3) pela Bundesliga Borussia Mönchengladbach e St. Pauli jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 13.03.26 15h30 O Borussia Mönchengladbach soma só 1 ponto a mais que o St Pauli na Bundesliga (X/ @borussia_en) Borussia Mönchen x St Pauli disputam hoje, sexta-feira (13/03), a 26° rodada da Bundesliga. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Borussia-Park, em Mönchengladbach, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Mönchengladbach x St. Pauli ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Borussia Mönchen está em 12° lugar na Bundesliga e soma 6 vitórias, 7 empates, 12 derrotas, 28 gols marcados e 43 gols sofridos. A equipe vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas pela competição. Já o St. Pauli ocupa a 16° posição e acumula 6 vitórias, 6 empates, 13 derrotas, 23 gols marcados e 40 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira Al Quadisiya x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pelo Campeonato Saudita Al Qadisiyah e Al Ahli jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Al-Riyadh x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pelo Campeonato Saudita Al Riyadh e Al Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Borussia Mönchengladbach x St Pauli: prováveis escalações Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanišić; Kimmich e Pavlovic; Olise, Gnabry e Diaz; Gnabry . Técnico: Vicent Kompany. Mönchengladbach: Nicolas; Sander, Elvedi e Diks; Scally, Reitz, Stöger e Castrop; Honorat, Mohya e Tabakovic. Técnico: Eugen Polanski. FICHA TÉCNICA Borussia Mönchengladbach x St. Pauli Bundesliga 2026 Local: Borussia-Park, em Mönchengladbach, Alemanha Data/Horário: 13 de março de 2026, às 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Borussia Mönchengladbach St. Pauli Bundesliga 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 18h00 Campeonato Brasileiro Vitória x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Vitória e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 17h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Campeonato Brasileiro Feminino Palmeiras x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/03) pelo Brasileirão Feminino Palmeiras e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 13.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Zubeldía revela problema cardíaco e fala sobre pressão no futebol: 'Foi um choque' O treinador afirmou que descobriu, aos 45 anos, a necessidade de colocar quatro stents nas artérias 14.03.26 11h02