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Tailândia vence a Tuna e garante vaga inédita na Copa São Paulo em 2027

Equipe do nordeste paraense derrotou a Tuna Luso por 2 a 1 na semifinal da Super Copa Pará Sub-20 e disputará a final contra o Capitão Poço

O Liberal
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O resultado coloca o clube pela primeira vez na Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição que reúne anualmente equipes de todo o Brasil (Divulgação)

O Esporte Clube Tailândia garantiu uma classificação histórica para o futebol paraense ao vencer a Tuna Luso por 2 a 1, no domingo (14), no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), em Belém. Com o resultado, a equipe assegurou presença inédita na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2027, principal competição de base do país, além de avançar para a final da Super Copa Pará Sub-20.

A semifinal reuniu o campeão da Região Sul do Pará e o representante da Região Metropolitana de Belém. Fundado em maio de 2023, o Tailândia segue acumulando resultados expressivos em pouco tempo de existência e alcança agora uma das maiores conquistas de sua trajetória nas competições promovidas pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

Dentro de campo, o confronto foi equilibrado e decidido nos minutos finais. O time do nordeste paraense abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas viu a Tuna Luso empatar em uma cobrança de pênalti na etapa complementar. Quando a partida caminhava para um desfecho indefinido, Camavinda e João Vitor garantiram o triunfo por 2 a 1.

O resultado coloca o clube pela primeira vez na Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição que reúne anualmente equipes de todo o Brasil e é reconhecida como a principal vitrine para jovens talentos do futebol nacional. A campanha também credencia o Tailândia a disputar a decisão da Super-Copa Pará Sub-20.

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