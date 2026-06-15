Tailândia vence a Tuna e garante vaga inédita na Copa São Paulo em 2027 Equipe do nordeste paraense derrotou a Tuna Luso por 2 a 1 na semifinal da Super Copa Pará Sub-20 e disputará a final contra o Capitão Poço O Liberal 15.06.26 17h40 O resultado coloca o clube pela primeira vez na Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição que reúne anualmente equipes de todo o Brasil (Divulgação) O Esporte Clube Tailândia garantiu uma classificação histórica para o futebol paraense ao vencer a Tuna Luso por 2 a 1, no domingo (14), no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), em Belém. Com o resultado, a equipe assegurou presença inédita na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2027, principal competição de base do país, além de avançar para a final da Super Copa Pará Sub-20. A semifinal reuniu o campeão da Região Sul do Pará e o representante da Região Metropolitana de Belém. Fundado em maio de 2023, o Tailândia segue acumulando resultados expressivos em pouco tempo de existência e alcança agora uma das maiores conquistas de sua trajetória nas competições promovidas pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Dentro de campo, o confronto foi equilibrado e decidido nos minutos finais. O time do nordeste paraense abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas viu a Tuna Luso empatar em uma cobrança de pênalti na etapa complementar. Quando a partida caminhava para um desfecho indefinido, Camavinda e João Vitor garantiram o triunfo por 2 a 1. O resultado coloca o clube pela primeira vez na Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição que reúne anualmente equipes de todo o Brasil e é reconhecida como a principal vitrine para jovens talentos do futebol nacional. A campanha também credencia o Tailândia a disputar a decisão da Super-Copa Pará Sub-20. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes copa são paulo copinha 2027 tailândia futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Tailândia vence a Tuna e garante vaga inédita na Copa São Paulo em 2027 Equipe do nordeste paraense derrotou a Tuna Luso por 2 a 1 na semifinal da Super Copa Pará Sub-20 e disputará a final contra o Capitão Poço 15.06.26 17h40 FUTEBOL Após empate na estreia, lateral da Seleção cita recuperação de Neymar: 'vai nos ajudar muito' Douglas Santos 13.06.26 23h13 FUTEBOL Ancelotti atribui empate do Brasil à ansiedade na estreia da Copa Técnico afirmou que a Seleção teve dificuldades no primeiro tempo contra o Marrocos, mas destacou melhora após o intervalo 13.06.26 22h50 FUTEBOL Com golaço de Vini Jr, Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026 Após sair atrás do placar, Seleção Brasileira reage com Vini Jr e inicia Mundial com um ponto 13.06.26 21h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Jogador da Inter de Limeira detona a Curuzu, após vencer o Paysandu: 'vestiário e gramado ruim' Atacante Miguel Bianconi não poupou o Paysandu das críticas ao gramado e ao vestiário e pediu providências à CBF 15.06.26 12h28 FUTEBOL Eduardo Ramos acompanha a Seleção na Copa e cita o Remo na Série A: 'vem fazendo um bom papel' O 'Mito' mora nos Estados Unidos e falou com a equipe de O Liberal que faz a cobertura do Brasil no Mundial 15.06.26 10h25 mais esportes No Paraguai, paraenses conquistam sete medalhas no Sul-Americano de Judô Equipe paraense conquistou pódio em todas as categorias que disputou, sendo duas medalhas de ouro 15.06.26 11h32 futebol Nos pênaltis, Urumajó elimina o Paragominas e confirma acesso à elite do futebol paraense Equipe de Augusto Corrêa venceu o Paragominas nos pênaltis após empate sem gols e garantiu vaga na final da Série A2 e no Parazão de 2027 15.06.26 12h20