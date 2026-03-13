Al-Riyadh x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pelo Campeonato Saudita

Al Riyadh x Al Ittihad disputam hoje, sexta-feira (13/03), a 26° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Turki bin Abdul Aziz, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Riyadh x Al Ittihad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ittihad é o 6° colocado da Série A Saudita e soma 12 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 40 gols marcados e 31 gols sofridos. O time vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota pela competição.

Já Al Riyadh ocupa a 16° posição com 3 vitórias, 7 empates, 15 derrotas, 22 gols marcados e 48 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

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Al Riyadh x Al-Ittihad: prováveis escalações

Al Riyadh: Borjan; Mohammed Al-Khaibari, Barbet, Abdul Al-Khaibari e Al-Bawardi; Lekhal e Al-Siyahi; Sali, Tozé e Okou; Antunes. Técnico: Mauricio Dulac.

Al Ittihad: Rajkovic; Al-Shanqeeti, Danilo Pereira, Sharahili e Kadesh; Doumbia e Fabinho; Diaby, Aouar e Bergwijn; En-Nesyri. Técnico: Sergio Conceição.

FICHA TÉCNICA

Al-Riyadh x Al-Ittihad

Campeonato Saudita

Local: Estádio Príncipe Turki bin Abdul Aziz, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 13 de março de 2026, 16h