Al-Riyadh x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pelo Campeonato Saudita Al Riyadh e Al Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 13.03.26 15h00 Al Ittihad soma 26 pontos a mais que Al Riyadh no Campeonato Saudita (X/ @ittihad_en) Al Riyadh x Al Ittihad disputam hoje, sexta-feira (13/03), a 26° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Turki bin Abdul Aziz, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Riyadh x Al Ittihad ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Ittihad é o 6° colocado da Série A Saudita e soma 12 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 40 gols marcados e 31 gols sofridos. O time vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota pela competição. Já Al Riyadh ocupa a 16° posição com 3 vitórias, 7 empates, 15 derrotas, 22 gols marcados e 48 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira Al Quadisiya x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pelo Campeonato Saudita Al Qadisiyah e Al Ahli jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Al Riyadh x Al-Ittihad: prováveis escalações Al Riyadh: Borjan; Mohammed Al-Khaibari, Barbet, Abdul Al-Khaibari e Al-Bawardi; Lekhal e Al-Siyahi; Sali, Tozé e Okou; Antunes. Técnico: Mauricio Dulac. Al Ittihad: Rajkovic; Al-Shanqeeti, Danilo Pereira, Sharahili e Kadesh; Doumbia e Fabinho; Diaby, Aouar e Bergwijn; En-Nesyri. Técnico: Sergio Conceição. FICHA TÉCNICA Al-Riyadh x Al-Ittihad Campeonato Saudita Local: Estádio Príncipe Turki bin Abdul Aziz, em Riade, Arábia Saudita Data/Horário: 13 de março de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Riyadh Al Ittihad jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 18h00 Campeonato Brasileiro Vitória x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Vitória e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 17h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Campeonato Brasileiro Feminino Palmeiras x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/03) pelo Brasileirão Feminino Palmeiras e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 13.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Zubeldía revela problema cardíaco e fala sobre pressão no futebol: 'Foi um choque' O treinador afirmou que descobriu, aos 45 anos, a necessidade de colocar quatro stents nas artérias 14.03.26 11h02