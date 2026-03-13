Al Quadisiya x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pelo Campeonato Saudita

Al Qadisiyah x Al-Ahli disputam hoje, sexta-feira (13/03), a 26° rodada do Campeonato Saudita. O jogo acontecerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Saud Bin Jalawi, em Dammam, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Quadisiya x Al Ahli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ahli é o atual vice-líder da Série A saudita com 19 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 49 gols marcados e 16 gols sofridos. O time está em uma sequência de 6 vitórias pelo Campeonato Saudita e está invicto há 15 rodadas.

Já Al Qadsiah está em 4° lugar na competição e acumula um total de 17 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 59 gols marcados e 23 gols sofridos. A equipe está invicta há 15 rodadas da Série A saudita.

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Al Quadisiya: Casteels; Al-Shamat, Thakri, Nacho e Gastón; Nández, Fernández e Puertas; Al-Ammar, Almena e Aubameyang. Técnico: Michel.

Al Ahli: Mendy; Majrashi, Demiral, Ibañez e Al-Ammar; Aljohani, Kessié e Veiga; Mahrez, Al-Braikan e Toney. Técnico: Matthias Jaissle.

FICHA TÉCNICA

Al Quadisiya x Al-Ahli

Campeonato Saudita

Local: Estádio Príncipe Saud Bin Jalawi, em Dammam, Arábia Saudita

Data/Horário: 13 de março de 2026, 16h