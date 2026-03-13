Al Quadisiya x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pelo Campeonato Saudita Al Qadisiyah e Al Ahli jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 13.03.26 15h00 Al Ahli está em uma sequência de 6 vitórias pelo Campeonato Saudita (X/ @ALAHLI_FC) Al Qadisiyah x Al-Ahli disputam hoje, sexta-feira (13/03), a 26° rodada do Campeonato Saudita. O jogo acontecerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Saud Bin Jalawi, em Dammam, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Quadisiya x Al Ahli ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Ahli é o atual vice-líder da Série A saudita com 19 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 49 gols marcados e 16 gols sofridos. O time está em uma sequência de 6 vitórias pelo Campeonato Saudita e está invicto há 15 rodadas. Já Al Qadsiah está em 4° lugar na competição e acumula um total de 17 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 59 gols marcados e 23 gols sofridos. A equipe está invicta há 15 rodadas da Série A saudita. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira Al Qadsiyah x Al-Ahli: prováveis escalações Al Quadisiya: Casteels; Al-Shamat, Thakri, Nacho e Gastón; Nández, Fernández e Puertas; Al-Ammar, Almena e Aubameyang. Técnico: Michel. Al Ahli: Mendy; Majrashi, Demiral, Ibañez e Al-Ammar; Aljohani, Kessié e Veiga; Mahrez, Al-Braikan e Toney. Técnico: Matthias Jaissle. FICHA TÉCNICA Al Quadisiya x Al-Ahli Campeonato Saudita Local: Estádio Príncipe Saud Bin Jalawi, em Dammam, Arábia Saudita Data/Horário: 13 de março de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Quadisiya al ahli jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 18h00 Campeonato Brasileiro Vitória x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Vitória e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 17h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Campeonato Brasileiro Feminino Palmeiras x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/03) pelo Brasileirão Feminino Palmeiras e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 13.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Zubeldía revela problema cardíaco e fala sobre pressão no futebol: 'Foi um choque' O treinador afirmou que descobriu, aos 45 anos, a necessidade de colocar quatro stents nas artérias 14.03.26 11h02