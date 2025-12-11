Basileia x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/12) pela Liga Europa

Basel x Aston Villa disputam hoje, quinta-feira (11/12), a 6° rodada da Liga Europa. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio St. Jakob-Park, em Basileia, Suíça. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Basileia x Aston Villa ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Basileia está em 24° lugar na Europa League e acumula um total de 2 vitórias, 3 derrotas, 7 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já Aston Villa ocupa a 3° posição da Europa League e soma 4 vitórias, 1 derrota, 8 gols marcados e 3 gols sofridos.

Basileia x Aston Villa: prováveis escalações

Basel: Marwin Hitz; Keigo Tsunemoto, Flavius Daniliuc, Jonas Adjetey e Dominik Schmid; Marin Soticek, Léo Leroy, Metinho e Philip Otele; Xherdan Shaqiri e Bénie Traoré. Técnico: Ludovic Magnin.

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Pau Torres, Ezri Konsa e Ian Maatsen; Amadou Onana, Boubacar Kamara, John McGinn, Youri Tielemans e Morgan Rogers; Ollie Watkins. Técnico: Unay Emery.

FICHA TÉCNICA

Basel x Aston Villa

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio St. Jakob-Park, em Basileia, Suíça

Data/Horário: 11 de dezembro de 2025, 17h