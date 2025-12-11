Celtic x Roma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/12) pela Liga Europa

Celtic x Roma disputam hoje, quinta-feira (11/12), a 6° rodada da Liga Europa. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Celtic Park, em Glasgow, Escócia. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Celtic x Roma ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Roma é o 15° colocado da Liga Europa e acumula um total de 3 vitórias, 2 derrotas, 7 gols marcados e 5 gols sofridos.

Celtic ocupa a 21° posição da Europa League com 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 8 gols sofridos.

Celtic x Roma: prováveis escalações

Celtic: Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Yang, McGregor, Engels, Tounekti; Nygren, Hatate; Maeda. Técnico: Wilfried Nancy.

Roma: Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Celik, Kone, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. Técnico: Gian Piero Gasperini.

FICHA TÉCNICA

Celtic x Roma

Europa League - Liga Europa

Local: Celtic Park, em Glasgow, Escócia

Data/Horário: 11 de dezembro de 2025, 17h