Auxiliar-técnico comanda primeiro treino do Paysandu antes de encarar América-MG: 'Vamos reverter'

A segunda-feira de reapresentação no Paysandu marcou o início de uma nova fase para o time bicolor, que busca se reerguer após a missão do técnico Claudinei Oliveira. O auxiliar-técnico permanente Sandro Former, agora à frente da equipe junto com Ignácio Neto, coordenador da base do clube, comandou o primeiro treino da semana, já focando no confronto decisivo contra o América-MG, que acontece no próximo sábado (13), no Mangueirão.

Após a derrota de virada por 2 a 1 para o Volta Redonda na última sexta-feira, e com a saída de Claudinei, a pressão sobre o Paysandu é cada vez maior. O time ocupa a última posição da Série B, com apenas 21 pontos, e está sete pontos atrás do Botafogo-SP, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Contudo, Sandro tem um discurso firme e otimista sobre a possibilidade de fato, lembrando que o Paysandu já passou por situações semelhantes e conseguiu dar a volta por cima.

"O ano passado chegamos nessa mesma situação, lógico que esse ano tem um pouquinho de diferença na questão da pontuação. Ano passado, a gente tinha uma pontuação mais confortável, mas o que dá para a gente tirar dessa comparação é que, na verdade, a gente pode reverter isso. Foi provado isso no ano passado", afirmou o auxiliar-técnico, destacando que o tempo tem se mostrado capaz de superar adversidades no passado e que, com mais 13 jogos pela frente, ainda há chance de recuperação.

De fato, os números da competição mostram que o Paysandu terá pela frente um caminho longo e árduo, mas ainda com oportunidades de sair da zona de rebaixamento. Apesar de considerar que a equipe não obteve resultados superiores nas últimas rodadas, Sandro aposta nas qualidades do elenco para dar a volta por cima.

“A gente tem mais 13 jogos para jogar, então acho que temos chances. Temos bons jogadores, temos um bom tempo. Infelizmente, nos últimos jogos, não conseguimos pontuar, e são muitos jogos sem pontuar, o que dificulta um pouco. Mas a gente já provou que pode reverter essa situação”, disse Sandro, com a confiança de que, assim como no ano passado, a recuperação é possível.

O confronto contra o América-MG, próximo adversário do Paysandu, será considerado um "jogo de seis pontos", já que se trata de uma batalha direta pela permanência na Série B. Sandro não esconde a importância da partida, que pode ser um divisor de águas na busca por uma reviravolta.

"Esperamos que já no próximo jogo a gente consiga uma vitória para voltar o ânimo. É um confronto direto, a gente também se aproxima da América e dos tempos que estão acima da gente, para que a gente possa continuar tendo chances e buscar essa reviravolta", afirmou.

Sobre a derrota para Volta Redonda, Sandro acredita que a equipe teve chances de sair com um resultado positivo, mas falhou em momentos cruciais. “Tivemos as chances, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, de fazer o 2 a 0. A gente não conseguiu.

A troca de comando, com Sandro na liderança e Ignácio Neto assumindo a responsabilidade no banco de reservas, também foi mencionada como parte de um processo de união para superar as dificuldades. “Lembro disse que quando aqui era a mesma conversa, ninguém acreditava, todo mundo falava que a gente já estava rebaixado”, comentou, reforçando a importância da confiança interna neste momento delicado.

Sandro fez questão de destacar a parceria com Ignácio Neto, destacando a sua experiência e capacidade. "Ignácio é um grande profissional, tanto nas categorias de base quanto aqui. Foi bem tranquilo, conversamos sem problema nenhum. Nesse momento, temos que unir forças, deixar a vaidade de lado e trabalhar em prol de reverter essa situação. Ignácio é mais um que vem nesse sentido todos, vou apoiar como apoiei trabalhadores que chegaram aqui", disse.