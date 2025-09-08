Auxiliar-técnico comanda primeiro treino do Paysandu antes de encarar América-MG: 'Vamos reverter' Sandro Former, agora à frente da equipe junto com Ignácio Neto, coordenador da base do clube, comandou o primeiro treino da semana, já focando no confronto decisivo contra o América-MG O Liberal 08.09.25 21h08 Former chegou ao clube no ano passado, também num periodo de poucas esperanças (Jorge Luís Totti/Paysandu) A segunda-feira de reapresentação no Paysandu marcou o início de uma nova fase para o time bicolor, que busca se reerguer após a missão do técnico Claudinei Oliveira. O auxiliar-técnico permanente Sandro Former, agora à frente da equipe junto com Ignácio Neto, coordenador da base do clube, comandou o primeiro treino da semana, já focando no confronto decisivo contra o América-MG, que acontece no próximo sábado (13), no Mangueirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Após a derrota de virada por 2 a 1 para o Volta Redonda na última sexta-feira, e com a saída de Claudinei, a pressão sobre o Paysandu é cada vez maior. O time ocupa a última posição da Série B, com apenas 21 pontos, e está sete pontos atrás do Botafogo-SP, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Contudo, Sandro tem um discurso firme e otimista sobre a possibilidade de fato, lembrando que o Paysandu já passou por situações semelhantes e conseguiu dar a volta por cima. VEJA MAIS Bad Boy crava nome de novo técnico do Paysandu para jogo contra o América-MG A decisão ocorre após a demissão de Claudinei Oliveira, que deixou o comando do Paysandu na última sexta-feira (05), após a derrota para o Volta Redonda no Mangueirão, que agravou a crise no clube Sem treinador e lanterna da Série B, Paysandu vai ao mercado em busca do quarto nome em 2025 A última vez que o clube trocou de técnico quatro vezes foi em 2021 "O ano passado chegamos nessa mesma situação, lógico que esse ano tem um pouquinho de diferença na questão da pontuação. Ano passado, a gente tinha uma pontuação mais confortável, mas o que dá para a gente tirar dessa comparação é que, na verdade, a gente pode reverter isso. Foi provado isso no ano passado", afirmou o auxiliar-técnico, destacando que o tempo tem se mostrado capaz de superar adversidades no passado e que, com mais 13 jogos pela frente, ainda há chance de recuperação. De fato, os números da competição mostram que o Paysandu terá pela frente um caminho longo e árduo, mas ainda com oportunidades de sair da zona de rebaixamento. Apesar de considerar que a equipe não obteve resultados superiores nas últimas rodadas, Sandro aposta nas qualidades do elenco para dar a volta por cima. “A gente tem mais 13 jogos para jogar, então acho que temos chances. Temos bons jogadores, temos um bom tempo. Infelizmente, nos últimos jogos, não conseguimos pontuar, e são muitos jogos sem pontuar, o que dificulta um pouco. Mas a gente já provou que pode reverter essa situação”, disse Sandro, com a confiança de que, assim como no ano passado, a recuperação é possível. O confronto contra o América-MG, próximo adversário do Paysandu, será considerado um "jogo de seis pontos", já que se trata de uma batalha direta pela permanência na Série B. Sandro não esconde a importância da partida, que pode ser um divisor de águas na busca por uma reviravolta. "Esperamos que já no próximo jogo a gente consiga uma vitória para voltar o ânimo. É um confronto direto, a gente também se aproxima da América e dos tempos que estão acima da gente, para que a gente possa continuar tendo chances e buscar essa reviravolta", afirmou. Sobre a derrota para Volta Redonda, Sandro acredita que a equipe teve chances de sair com um resultado positivo, mas falhou em momentos cruciais. “Tivemos as chances, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, de fazer o 2 a 0. A gente não conseguiu. A troca de comando, com Sandro na liderança e Ignácio Neto assumindo a responsabilidade no banco de reservas, também foi mencionada como parte de um processo de união para superar as dificuldades. “Lembro disse que quando aqui era a mesma conversa, ninguém acreditava, todo mundo falava que a gente já estava rebaixado”, comentou, reforçando a importância da confiança interna neste momento delicado. Sandro fez questão de destacar a parceria com Ignácio Neto, destacando a sua experiência e capacidade. "Ignácio é um grande profissional, tanto nas categorias de base quanto aqui. Foi bem tranquilo, conversamos sem problema nenhum. Nesse momento, temos que unir forças, deixar a vaidade de lado e trabalhar em prol de reverter essa situação. Ignácio é mais um que vem nesse sentido todos, vou apoiar como apoiei trabalhadores que chegaram aqui", disse.  