Artilheiro do Paysandu, Diogo Oliveira vira dúvida contra o América-MG, diz jornalista Atacante sentiu no treino e passará por exames para saber a gravidade da lesão Iury Costa 09.09.25 15h58 Atacante é dúvida para próxima partida. (Cristino Martins / O Liberal) O artilheiro do Paysandu na Série B, Diogo Oliveira, pode desfalcar o time na partida contra o América-MG, no sábado (13), pela 26ª rodada da competição. O atacante sentiu após o treino da última terça-feira (8). A informação foi divulgada por Michel Anderson, no Liberal+ Esporte 1ª edição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo o jornalista, o centroavante bicolor passará por exames para saber a gravidade da lesão e se terá condições de enfrentar a equipe mineira no Estádio Mangueirão. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Apesar do momento delicado do Paysandu na tabela, ocupando a última posição com 21 pontos, Diogo Oliveira vem se destacando. O atacante é o artilheiro do Papão na Série B, com seis gols em 13 jogos disputados. Um levantamento do Núcleo de Esportes de O Liberal mostra que a taxa de conversão de finalizações do jogador, proporção de chutes ao gol que terminam em gol, é de 46%, a maior entre os principais goleadores da Segundona. De acordo com dados do site Ogol, Diogo seis cinco gols na Série B e tem média de um gol a cada 112 minutos em campo. VEJA MAIS Caso repita desempenho do ano passado, Marcio Fernandes pode salvar Paysandu do rebaixamento Técnico deve reestrear diante do América-MG na mesma rodada em que assumiu o clube em 2024, quando garantiu a permanência UFMG: Chances de queda do Paysandu passam os 90%; probabilidade de acesso é quase 0% Papão soma apenas 21 pontos e precisa vencer o América-MG em casa para seguir vivo na Série B As boas atuações do centroavante, no entanto, não têm sido suficientes para mudar o cenário do time. O Paysandu está há oito rodadas sem vencer e acumula cinco derrotas consecutivas, sendo três delas jogando em casa. Lanterna da Série B com 21 pontos, o Paysandu precisa da vitória para tentar sair da última posição e buscar uma vaga fora da zona de rebaixamento. Paysandu e América duelam no sábado (13), às 16h, no Mangueirão e terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave série b paysandu diogo oliveira esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Ele voltou! Paysandu confirma contratação do técnico Márcio Fernandes para a Série B Lanterna da Série B, o Paysandu busca em Márcio Fernandes, a salvação para livrar-se do rebaixamento à Série C 09.09.25 16h02 SÉRIE B Artilheiro do Paysandu, Diogo Oliveira vira dúvida contra o América-MG, diz jornalista Atacante sentiu no treino e passará por exames para saber a gravidade da lesão 09.09.25 15h58 SÉRIE B Caso repita desempenho do ano passado, Marcio Fernandes pode salvar Paysandu do rebaixamento Técnico deve reestrear diante do América-MG na mesma rodada em que assumiu o clube em 2024, quando garantiu a permanência 09.09.25 15h08 Série B UFMG: Chances de queda do Paysandu passam os 90%; probabilidade de acesso é quase 0% Papão soma apenas 21 pontos e precisa vencer o América-MG em casa para seguir vivo na Série B 09.09.25 10h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8 09.09.25 1h24 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x Camarões: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Camarões jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 09.09.25 7h00 Futebol Vitória aumenta chances de acesso do Remo, aponta projeção Além da probabilidade de subir para a Série A, o clube azulino tem poucas chances de ser rebaixado 09.09.25 11h14