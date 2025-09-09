Artilheiro do Paysandu, Diogo Oliveira vira dúvida contra o América-MG, diz jornalista

O artilheiro do Paysandu na Série B, Diogo Oliveira, pode desfalcar o time na partida contra o América-MG, no sábado (13), pela 26ª rodada da competição. O atacante sentiu após o treino da última terça-feira (8). A informação foi divulgada por Michel Anderson, no Liberal+ Esporte 1ª edição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo o jornalista, o centroavante bicolor passará por exames para saber a gravidade da lesão e se terá condições de enfrentar a equipe mineira no Estádio Mangueirão.

Apesar do momento delicado do Paysandu na tabela, ocupando a última posição com 21 pontos, Diogo Oliveira vem se destacando. O atacante é o artilheiro do Papão na Série B, com seis gols em 13 jogos disputados.

Um levantamento do Núcleo de Esportes de O Liberal mostra que a taxa de conversão de finalizações do jogador, proporção de chutes ao gol que terminam em gol, é de 46%, a maior entre os principais goleadores da Segundona.

De acordo com dados do site Ogol, Diogo seis cinco gols na Série B e tem média de um gol a cada 112 minutos em campo.

VEJA MAIS

As boas atuações do centroavante, no entanto, não têm sido suficientes para mudar o cenário do time. O Paysandu está há oito rodadas sem vencer e acumula cinco derrotas consecutivas, sendo três delas jogando em casa.

Lanterna da Série B com 21 pontos, o Paysandu precisa da vitória para tentar sair da última posição e buscar uma vaga fora da zona de rebaixamento. Paysandu e América duelam no sábado (13), às 16h, no Mangueirão e terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)