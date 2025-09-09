Capa Jornal Amazônia
Caso repita desempenho do ano passado, Marcio Fernandes pode salvar Paysandu do rebaixamento

Técnico deve reestrear diante do América-MG na mesma rodada em que assumiu o clube em 2024, quando garantiu a permanência

Iury Costa
Ao todo, Márcio Fernandes já dirigiu o Paysandu em 86 partidas oficiais. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O técnico Márcio Fernandes deve comandar o Paysandu na partida contra o América-MG, neste final de semana, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O reencontro com o Papão ocorre exatamente na mesma rodada em que o treinador reestreou em 2024, quando conseguiu livrar a equipe do rebaixamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Na temporada passada, o Paysandu atravessava um momento difícil: vinha de nove jogos sem vencer, com cinco derrotas e quatro empates, e ocupava a 15ª colocação, duas posições acima da zona de rebaixamento. Márcio assumiu o time e venceu logo na estreia contra o Guarani por 2 a 1, resultado que levou a equipe para o 14º lugar, com 30 pontos.

Sob seu comando em 2024, o clube disputou 13 partidas, somando sete vitórias, dois empates e quatro derrotas. A campanha levou o Paysandu à 13ª colocação, com 50 pontos, assegurando a permanência na Série B.

Neste retorno, a missão é novamente evitar o descenso. Caso repita o desempenho que teve no ano passado, o time somaria 44 pontos até o fim da competição, número que ainda deixaria a equipe em situação delicada na luta contra a queda.

Ao todo, Márcio Fernandes já dirigiu o Paysandu em 86 partidas oficiais, com 45 vitórias, 20 empates e 21 derrotas.

Lanterna da Série B com 21 pontos, o Paysandu precisa da vitória para tentar sair da última posição e buscar, lá na frente, uma vaga fora da zona de rebaixamento. Paysandu x América duelam no sábado (13), às 16h, no Mangueirão e terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

 

