Caso repita desempenho do ano passado, Marcio Fernandes pode salvar Paysandu do rebaixamento Técnico deve reestrear diante do América-MG na mesma rodada em que assumiu o clube em 2024, quando garantiu a permanência Iury Costa 09.09.25 15h08 Ao todo, Márcio Fernandes já dirigiu o Paysandu em 86 partidas oficiais. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O técnico Márcio Fernandes deve comandar o Paysandu na partida contra o América-MG, neste final de semana, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O reencontro com o Papão ocorre exatamente na mesma rodada em que o treinador reestreou em 2024, quando conseguiu livrar a equipe do rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Na temporada passada, o Paysandu atravessava um momento difícil: vinha de nove jogos sem vencer, com cinco derrotas e quatro empates, e ocupava a 15ª colocação, duas posições acima da zona de rebaixamento. Márcio assumiu o time e venceu logo na estreia contra o Guarani por 2 a 1, resultado que levou a equipe para o 14º lugar, com 30 pontos. Sob seu comando em 2024, o clube disputou 13 partidas, somando sete vitórias, dois empates e quatro derrotas. A campanha levou o Paysandu à 13ª colocação, com 50 pontos, assegurando a permanência na Série B. Neste retorno, a missão é novamente evitar o descenso. Caso repita o desempenho que teve no ano passado, o time somaria 44 pontos até o fim da competição, número que ainda deixaria a equipe em situação delicada na luta contra a queda. VEJA MAIS Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8 Com promoção, Paysandu inicia vendas de ingresso para o jogo contra o América-MG pela Série B Papão tenta se livrar da última posição da tabela na Segundona Ao todo, Márcio Fernandes já dirigiu o Paysandu em 86 partidas oficiais, com 45 vitórias, 20 empates e 21 derrotas. Lanterna da Série B com 21 pontos, o Paysandu precisa da vitória para tentar sair da última posição e buscar, lá na frente, uma vaga fora da zona de rebaixamento. Paysandu x América duelam no sábado (13), às 16h, no Mangueirão e terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b márcio fernandes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Ele voltou! Paysandu confirma contratação do técnico Márcio Fernandes para a Série B Lanterna da Série B, o Paysandu busca em Márcio Fernandes, a salvação para livrar-se do rebaixamento à Série C 09.09.25 16h02 SÉRIE B Artilheiro do Paysandu, Diogo Oliveira vira dúvida contra o América-MG, diz jornalista Atacante sentiu no treino e passará por exames para saber a gravidade da lesão 09.09.25 15h58 SÉRIE B Caso repita desempenho do ano passado, Marcio Fernandes pode salvar Paysandu do rebaixamento Técnico deve reestrear diante do América-MG na mesma rodada em que assumiu o clube em 2024, quando garantiu a permanência 09.09.25 15h08 Série B UFMG: Chances de queda do Paysandu passam os 90%; probabilidade de acesso é quase 0% Papão soma apenas 21 pontos e precisa vencer o América-MG em casa para seguir vivo na Série B 09.09.25 10h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8 09.09.25 1h24 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x Camarões: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Camarões jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 09.09.25 7h00 Futebol Vitória aumenta chances de acesso do Remo, aponta projeção Além da probabilidade de subir para a Série A, o clube azulino tem poucas chances de ser rebaixado 09.09.25 11h14