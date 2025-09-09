Capa Jornal Amazônia
Leandro Vilela desfalca o Paysandu contra o América-MG na estreia de Márcio Fernandes

O comandante não poderá contar com o volante no jogo válido pela 26ª rodada

Luiz Guillherme Ramos
Vilela é desfalque certo contra o Coelho Mineiro. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Na primeira partida em seu retorno ao comando técnico do Paysandu, Márcio Fernandes terá uma ausência notável: o volante Leandro Vilela desfalca o time após a quarta suspensão por conta de cartões amarelos. O duelo deste sábado (13), contra o América-MG, é válido pela 26ª rodada da Série B.

O histórico disciplinar de Vilela chama atenção. Nas 12 primeiras rodadas da Série B, o volante foi advertido nove vezes, incluindo uma sequência de sete jogos consecutivos recebendo cartão. Cumpriu suspensão por acúmulo nas 8ª e 9ª rodadas e voltou a campo na 11ª, quando iniciou outra sequência até a 13ª rodada, resultando em novo gancho.

Após retornar na 14ª rodada, voltou a ser advertido contra Avaí e Atlético-GO, passou sem cartão contra o Curitiba e acabou punido diante do Amazonas, ficando fora da 19ª rodada.

Em novo retorno, agora na 20ª, o volante tomou o primeiro, passou batido contra Vila Nova e Chapecoense, mas acabou penalizado mais duas vezes, contra o CRB e Volta Redonda, garantindo o quarto gancho por cartões amarelos, sem contar o cartão vermelho recebido contra o CRB, na 5ª, que o expulsou direto.

Trocando em miúdos, o volante bicolor já pegou gancho nada menos que cinco vezes nesta Série B. somando 12 cartões amarelos e um vermelho. Sem ele em campo, Fernandes pode optar por entrar com Ramón Martínez ou Anderson Leite para cumprir a função na cabeça de área.

Além da ausência no setor, outro desfalque é cogitado, mas desta vez no ataque. Segundo o jornalista Michel Anderson, da rádio Liberal +, o Papão pode perder o atacante Diogo Oliveira, por conta de algumas dores após o treino da última terça-feira (8).

O avançado deve passar por exames para saber a gravidade da lesão e se terá condições de enfrentar a equipe mineira no Estádio Mangueirão. Hoje o Papão é o lanterna da Série B, com 21 pontos em 25 jogos, enquanto o time mineiro aparece na 17ª posição, com 26. 

Paysandu
