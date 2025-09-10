Capa Jornal Amazônia
Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B

Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão 

Papão e América se reencontram na Série B (Matheus Vieira/Paysandu)

Em uma briga direta contra o rebaixamento, o Paysandu recebe o América-MG neste sábado (13), em duelo válido pela 26ª rodada da Série B. As duas equipes estão no Z-4, com o Coelho tendo uma vantagem de cinco pontos sobre o Papão. Além disso, o confronto será entre os clubes que mais perderam no campeonato. A equipe mineira é o time com mais derrotas na disputa, e o Papão, o segundo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Em 26 jogos, o América perdeu 13, enquanto o Bicola possui 12 reveses. Nas primeiras rodadas, o Coelho figurou entre os 10 primeiros colocados, dando indícios de que poderia brigar na parte de cima da tabela. Contudo, com o avanço do campeonato, foi oscilando na classificação até chegar à zona de rebaixamento.

Atualmente, a equipe tem 26 pontos e ocupa a 17ª colocação. Além das 13 derrotas, o Coelho conquistou sete vitórias e cinco empates na competição. Com os 12 reveses, o Paysandu, lanterna com 21 pontos, é o segundo clube, ao lado do Athletic-MG, que mais perdeu no campeonato.

O Papão não conseguiu se encontrar na Série B e faz a pior campanha, com apenas quatro vitórias e nove empates, além das derrotas. Diferente do rival, o Bicola não teve um início bom e só ficou de fora do Z-4 em três momentos: 1ª, 16ª e 17ª rodadas.

A equipe bicolor perdeu para o Volta Redonda-RJ, que também luta para não cair, em casa, na última sexta-feira (5). Com isso, o clube demitiu o treinador Claudinei Oliveira e anunciou o retorno do técnico Márcio Fernandes, que ajudou a evitar o rebaixamento do time em 2024 e iniciou a temporada de 2025 à frente do Papão.

Assim, no próximo sábado (13), no Mangueirão, tanto o Bicola quanto o América vão tentar a vitória a todo custo. O Paysandu não sabe o que é vencer há oito jogos, somando cinco derrotas seguidas. Já o Coelho vem de um empate.

Se vencer, o clube mineiro pode deixar a zona da degola caso o Botafogo-SP tropece na rodada. Já o Paysandu, em caso de vitória, ainda seguirá no Z-4, mas poderá sair da lanterna.

Paysandu
