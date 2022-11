Autoconfiança e controle: cresce o número de mulheres que praticam jiu-jitsu 

Historicamente, os esportes, especialmente os de combate, são praticados majoritariamente por homens. No entanto, as mulheres sempre estiveram presente no universo das artes marciais e, nos últimos anos, o número de praticantes aumentou em modalidades como o jiu-jitsu.

Confira um dia de treinos de jiu jitsu

Segundo dados da Federação Internacional de Jiu-jitsu (IBJJF, sigla em inglês), em 2021, 447 mulheres participaram do evento, contra 390 em 2018, apresentando um crescimento anual médio de 18%, conforme análise do Flograppling.

Esse crescimento não é só nas competições, também é visto nas academias. Hoje, segundo o professor de jiu-jitsu Michel Menezes, as suas turmas têm um número maior de mulheres.

“No jiu-jitsu a gente já vê um crescimento de praticantes da categoria feminina há algum tempo, aqui no Pará tem sido a cada ano. As meninas estão perdendo um pouco o preconceito por o jiu-jitsu ter muito contato. Só que, hoje, a gente percebe que as meninas estão procurando as academias e têm horários que elas são maioria. E isso é muito bom para o esporte porque demonstra que o jiu-jitsu está cada vez mais sem barreiras”, avaliou Michel.

Michel tem visto aumentar o número de mulheres praticando o jiu jitsu (Thiago Gomes/O Liberal)

O professor ainda ressaltou que não existe nenhum tipo de diferença na metodologia para treinar mulheres. Todas as turmas são mistas, com homens e mulheres. Para ele, um dos fatores que pode explicar o crescimento da modalidade entre o público feminino é a possibilidade de condução da luta sem usar tanta força.

A estudante de enfermagem Iasmin Leal, de 20 anos, entrou no mundo das artes marciais com o muaythai, mas acabou se apaixonando mesmo pelo jiu-jitsu e já está o praticando há sete meses.

Iasmin explicou que a principal motivação para começar em uma arte marcial foi a defesa pessoal. Com isso, ela percebeu que o jiu-jitsu se encaixava mais no seu objetivo.

“O mundo está muito violento, então, a gente, sendo mulher, tem esse medo de sair na rua, de sofrer alguma coisa. Eu percebi que o muaythai trazia muito mais condicionamento do que uma defesa, então eu mudei justamente por causa disso, porque o jiu-jitsu é mais uma defesa pessoal”, explicou a estudante.

Jiu Jitsu para mulheres Iasmim Leal (Thiago Gomes/O Liberal) (Thiago Gomes/O Liberal) (Thiago Gomes/O Liberal) (Thiago Gomes/O Liberal)

Apesar do seu foco inicial ser na autodefesa e em aprender a controlar situações de risco, Iasmin pensa em começar a competir em breve. Ela já faz treinamentos voltados para a preparação de torneios e está animada com a possibilidade.

Autoconfiança e controle

Além dos benefícios físicos, o esporte proporciona vários outros ganhos para vida de um atleta, como confiança, respeito e empatia. A advogada Nilce Medeiros começou no jiu-jitsu há quatro anos. Uma das coisas que mais gosta na modalidade é o que ela transmite.

“O jiu-jitsu traz uma transformação interna. Como aqui [na academia] a gente recebe atletas de vários pesos e alturas, por exemplo, a gente aprende a desenvolver algumas técnicas com pessoas mais pesadas e isso é muito importante. E a gente vai aprendendo a ter controle, como da respiração, tem certas posições de agonia, que nos amassam e a gente aprende a pensar melhor, e tem esse autocontrole. E com isso, acabamos tendo autoconfiança”, explicou a advogada.

A advogada Nilce Rodrigues busca segurança pessoal e revelou ter percebido até maior autoconfiança fora dos tatames (Thiago Gomes/O Liberal)

Nilce contou que sempre gostou de MMA e era muito fã da atleta multicampeã da modalidade Kyra Gracie e, por isso, decidiu entrar no universo da Arte Suave. O foco dela não é nas competições e sim na evolução pessoal e segurança.

“É normal sentir medo, mesmo no treino que a gente não disputa nada, dá aquela ansiedade, a gente pensa: será que eu vou ser finalizada? E aqui, aprendemos realmente [a lidar com isso], porque é um estilo de vida, transforma”, ressaltou Nilce.

Para Iasmin, uma das maiores qualidades e característica do jiu-jitsu é a possibilidade de controle. Quando a Arte Suave foi criada pelo paraense Hélio Gracie a ideia era justamente que para que os “mais fracos enfrentassem os mais pesados e fortes”.

“Você estando no tatame, você tem o controle. O jiu-jitsu significa Arte Suave, é a Arte Suave da submissão. Então, coloca o outro em situação de submissão, você tem o controle. Já aconteceu alguns casos de assédios que a pessoa sabia o jiu-jitsu e consegui conter, não é com o intuito de machucar ou agredir, mas sim de conter”, concluiu a estudante.