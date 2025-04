Vídeo: tenista passa mal e desmaia durante partida da WTA na Colômbia

A tenista britânica Francesca Jones deu um susto no público presente no jogo contra a argentina Julia Riera, no WTA 250 de Bogotá, Colômbia, na última terça-feira (1º). A atleta caiu e desmaiou em quadra, o que deixou todos preocupados com seu estado de saúde.

O caso ocorreu no terceiro set da partida, que estava empatada em 1 a 1 e Riera vencia o set por 5 a 3. Em imagens da transmissão, é possível ver que Jones tenta devolver uma bola, mas não consegue e cai no saibro, com as mãos na cabeça.

Imediatamente, a equipe médica foi até a tenista e prestou os primeiros atendimentos. Julia Riera também atravessou a quadra e ajudou a colocar a adversária em uma cadeira de rodas. Jones foi encaminhada para o hospital e, até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde da atleta.

Jones tem 24 anos e ocupa a 125ª posição no ranking da WTA. Na última semana, ela venceu o ITF W75 de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Esta não foi a primeira vez que a tenista sofreu com esse problema. Durante o WTA 500 de Mérida, a britânica também passou mal e não conseguiu continuar na partida contra a colombiana Emiliana Arango.

A atleta britânica nasceu com a síndrome da displasia ectodérmica ectrodactilia, que causa a má-formação dos membros. Jones tem quatro dedos em cada mão e três dedos a menos nos pés. A condição fez com que ela precisasse passar por várias cirurgias ao longo da vida.