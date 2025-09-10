Paysandu pode vencer oito dos 13 jogos e sair do Z4, diz Edinho: 'Está nas nossas mãos' Atacante que retornou ao time nas duas últimas partidas após mais de um ano afastado, afirmou que a permanência na Série B ainda está nas mãos do elenco e que precisa começar neste sábado (13), contra o América-MG O Liberal 10.09.25 19h45 O Paysandu precisa vencer oito dos 13 jogos restantes para escapar do rebaixamento e o atacante Edinho tem fé. Ele, que retornou nas duas últimas partidas após mais de um ano afastado por operação no joelho, afirmou que a permanência na Série B ainda está nas mãos do elenco e que reação precisa começar neste sábado (13), contra o América-MG, no Mangueirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Lanterna da Série B com 21 pontos, o Paysandu atravessa seu pior momento na competição: são oito partidas sem vitória e cinco derrotas consecutivas. O empate do América-MG na rodada anterior manteve os mineiros com 26 pontos, cinco a mais que o Papão, e ambos seguem no Z4. O confronto direto entre as duas vezes que mais perderam na competição – 13 derrotas para o Coelho e 12 para os paraenses – é encarado como final da Copa do Mundo pelo elenco bicolor. VEJA MAIS Ignácio Neto assume cargo de auxiliar técnico permanente do Paysandu Treinador terá a missão de ajudar Márcio Fernandes a tentar salvar o clube do rebaixamento na Série B Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão Escolhido para falar com a imprensa nesta quarta-feira (10), Edinho assumiu o peso do momento. "A cada dia as coisas estão ficando mais complicadas, os jogos estão acontecendo. A gente ainda depende só de nós hoje, acho que precisamos vencer oito jogos de um total de 13 para atingir a meta de 45 pontos e se livrar do rebaixamento, então está nas nossas mãos", afirmou. “Enquanto tiver nas nossas mãos a gente pode acreditar, o ruim vai ser quando ficar faltando poucos jogos e a gente não depende mais de nós, então esse é o momento, esperamos fazer isso sábado”, disse. Edinho esteve em campo nas duas últimas partidas, entrou no segundo tempo contra o CRB e foi titular na derrota para o Volta Redonda. O retorno, segundo ele, veio com boas sensações. "Fico feliz de ter apresentações, me senti bem nos dois jogos, pensei que ia demorar um pouco mais pra me sentir bem. Creio que com o tempo, partidas a mais, vou estar bem melhor pra ajudar o Paysandu nessa reta final de campeonato, porque a gente precisa vencer o mais rápido possível pra sair da zona de rebaixamento", disse. Novo Comando A chegada de Márcio Fernandes, que retorna ao comando técnico após ajudar o clube a escapar da queda em 2024, reacendeu a disputa por cargos. “Toda troca de treinador traz mudanças, alguns jogadores que não estavam jogando podem ter oportunidade de jogar, ele vai acabar vendo todo mundo”, disse Edinho. Edinho ressaltou a urgência por uma vitória que diminua a distância para os rivais diretos, que começou a olhar o Papão pelo retrovisor, mesmo dentro da zona. "Não joguei com o Márcio, lesionei logo depois da chegada dele, mas o conheço bastante, vem pra ajudar, e estamos precisando. Os jogadores estão comprometidos, a gente espera fazer um ótimo jogo no sábado, precisamos voltar a vencer pra dar uma diminuída na distância para os tempos que estão mais em cima", completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. 