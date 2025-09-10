Ignácio Neto assume cargo de auxiliar técnico permanente do Paysandu

O treinador Ignácio Neto assumiu o cargo de auxiliar técnico permanente do Paysandu na última terça-feira (9). A informação foi confirmada pelo Núcleo de Reportagem de O Liberal em contato com o próprio profissional.

Por enquanto, Ignácio deixa de comandar os treinamentos da categoria sub-20 para se dedicar integralmente a auxiliar o técnico Márcio Fernandes e o auxiliar Marcinho no time profissional. Ele também afirmou que, posteriormente, deve retomar os trabalhos já iniciados com a base do clube.

“A princípio, o pedido do presidente é que eu apoie o professor Márcio e o Marcinho no profissional, pois ele entende que, neste momento, essa é a prioridade para o Paysandu. Mas, posteriormente, pretendemos retomar o que já estávamos implementando, com foco na metodologia de treinamento, no acervo do time e na construção de uma identidade de formação”, declarou o treinador.

VEJA MAIS

O nome de Ignácio chegou a ser cogitado no início da semana para assumir o comando do Paysandu na partida contra o América-MG. Ele chegou a conduzir o treino da segunda-feira (8), ao lado do ex-auxiliar técnico permanente Sandro Former, que deixou o clube recentemente. No entanto, com a confirmação de Márcio Fernandes no time bicolor, as especulações sobre Ignácio foram descartadas.

Ignácio foi contratado pelo Papão no dia 19 de agosto deste ano para comandar a equipe sub-20. Além de dirigir o time, ele também atuará como coordenador metodológico das categorias de base do clube.

Ele terá o trabalho, juntamente com Márcio Fernandes e Marcinho, de tentar salvar o Paysandu do rebaixamento. Atualmente, o Papão ocupa a lanterna da Série B, com apenas 21 pontos conquistados em 25 partidas.

A estreia de Ignácio como auxiliar técnico será neste sábado (13), às 16h, contra o América-MG, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal+.