Ignácio Neto assume cargo de auxiliar técnico permanente do Paysandu Treinador terá a missão de ajudar Márcio Fernandes a tentar salvar o clube do rebaixamento na Série B Pedro Garcia 10.09.25 12h13 Novo auxiliar técnico estreia já contra o América-MG, em duelo direto pela Série B (Imagem/Reprodução/Jorge Luis Totti/Paysandu) O treinador Ignácio Neto assumiu o cargo de auxiliar técnico permanente do Paysandu na última terça-feira (9). A informação foi confirmada pelo Núcleo de Reportagem de O Liberal em contato com o próprio profissional. Por enquanto, Ignácio deixa de comandar os treinamentos da categoria sub-20 para se dedicar integralmente a auxiliar o técnico Márcio Fernandes e o auxiliar Marcinho no time profissional. Ele também afirmou que, posteriormente, deve retomar os trabalhos já iniciados com a base do clube. “A princípio, o pedido do presidente é que eu apoie o professor Márcio e o Marcinho no profissional, pois ele entende que, neste momento, essa é a prioridade para o Paysandu. Mas, posteriormente, pretendemos retomar o que já estávamos implementando, com foco na metodologia de treinamento, no acervo do time e na construção de uma identidade de formação”, declarou o treinador. VEJA MAIS Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém. Autor do gol da vitória da Bolívia sobre o Brasil joga no América-MG e pode enfrentar o Paysandu Meia-atacante garantiu a seleção boliviana na repescagem da Copa do Mundo de 2026 e deve jogar contra o Papão O nome de Ignácio chegou a ser cogitado no início da semana para assumir o comando do Paysandu na partida contra o América-MG. Ele chegou a conduzir o treino da segunda-feira (8), ao lado do ex-auxiliar técnico permanente Sandro Former, que deixou o clube recentemente. No entanto, com a confirmação de Márcio Fernandes no time bicolor, as especulações sobre Ignácio foram descartadas. Ignácio foi contratado pelo Papão no dia 19 de agosto deste ano para comandar a equipe sub-20. Além de dirigir o time, ele também atuará como coordenador metodológico das categorias de base do clube. Ele terá o trabalho, juntamente com Márcio Fernandes e Marcinho, de tentar salvar o Paysandu do rebaixamento. Atualmente, o Papão ocupa a lanterna da Série B, com apenas 21 pontos conquistados em 25 partidas. A estreia de Ignácio como auxiliar técnico será neste sábado (13), às 16h, contra o América-MG, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Ignácio Neto assume cargo de auxiliar técnico permanente do Paysandu Treinador terá a missão de ajudar Márcio Fernandes a tentar salvar o clube do rebaixamento na Série B 10.09.25 12h13 Futebol Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém. 10.09.25 11h09 Futebol Autor do gol da vitória da Bolívia sobre o Brasil joga no América-MG e pode enfrentar o Paysandu Meia-atacante garantiu a seleção boliviana na repescagem da Copa do Mundo de 2026 e deve jogar contra o Papão 10.09.25 11h04 Futebol Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão 10.09.25 9h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira 10.09.25 7h00 Futebol Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém. 10.09.25 11h09 Futebol Márcio Fernandes fala à imprensa sobre o desafio no Paysandu: 'Foi uma convocação' O substituto de Claudinei Oliveira chega ás vésperas da partida contra o América-MG, neste sábado (13), no Mangueirão 09.09.25 20h22 Futebol Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão 10.09.25 9h57