Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar

Os ingressos para o Mundial de Clubes de Vôlei Masculino 2025, que será realizado em Belém, já estão disponíveis para compra. A competição acontecerá entre os dias 16 e 21 de dezembro, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, que receberá as oito melhores equipes do mundo em uma das maiores disputas internacionais do voleibol.

O torneio marca a primeira vez que a capital paraense sedia o campeonato mundial da modalidade e promete lotar o ginásio, que tem capacidade para 12 mil pessoas. A expectativa é de grande procura, especialmente nas partidas das equipes brasileiras.

Valores dos ingressos e onde comprar

Os preços variam conforme a fase da competição. Na primeira fase, as entradas custam entre R$ 65 e R$ 240, enquanto nas semifinais e na grande final os valores vão de R$ 120 a R$ 1.000, de acordo com o setor escolhido. Os bilhetes estão disponíveis exclusivamente pela internet, no site oficial de vendas do evento, e podem ser adquiridos com diferentes opções de pagamento.

Belém recebe o torneio pela primeira vez

O Mundial de Clubes reunirá oito times divididos em dois grupos de quatro, com partidas em turno único. Os dois melhores de cada grupo avançam às semifinais. O Brasil será representado por Campinas, Cruzeiro e Praia Clube. Esta será a quarta edição do torneio realizada no Brasil em cinco anos. Antes de Belém, Betim (2021 e 2022) e Uberlândia (2024) sediaram a competição.