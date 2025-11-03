Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa O Liberal 03.11.25 14h25 Competição será sediada pela primeira vez no Norte do Brasil (Pedro Teixeira / Agência Pará) Os ingressos para o Mundial de Clubes de Vôlei Masculino 2025, que será realizado em Belém, já estão disponíveis para compra. A competição acontecerá entre os dias 16 e 21 de dezembro, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, que receberá as oito melhores equipes do mundo em uma das maiores disputas internacionais do voleibol. O torneio marca a primeira vez que a capital paraense sedia o campeonato mundial da modalidade e promete lotar o ginásio, que tem capacidade para 12 mil pessoas. A expectativa é de grande procura, especialmente nas partidas das equipes brasileiras. Valores dos ingressos e onde comprar Os preços variam conforme a fase da competição. Na primeira fase, as entradas custam entre R$ 65 e R$ 240, enquanto nas semifinais e na grande final os valores vão de R$ 120 a R$ 1.000, de acordo com o setor escolhido. Os bilhetes estão disponíveis exclusivamente pela internet, no site oficial de vendas do evento, e podem ser adquiridos com diferentes opções de pagamento. Belém recebe o torneio pela primeira vez O Mundial de Clubes reunirá oito times divididos em dois grupos de quatro, com partidas em turno único. Os dois melhores de cada grupo avançam às semifinais. O Brasil será representado por Campinas, Cruzeiro e Praia Clube. Esta será a quarta edição do torneio realizada no Brasil em cinco anos. Antes de Belém, Betim (2021 e 2022) e Uberlândia (2024) sediaram a competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes vôlei mundial de vôlei mangueirinho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 MMA Sport Club GFTeam e Nova União garantem vaga na grande final do BJJ Clubes 2025 31.10.25 13h39 mma Após deixar a PFL, paraense Larissa Pacheco mira retorno ao UFC: 'Estou pronta para entrar' Lutadora busca novas oportunidades no evento após passagem pela organização entre 2014 e 2015 31.10.25 10h23 "LIVRAMENTO" Ex-campeão do UFC, paraense Deiveson Figueiredo sofre acidente de carro em Belém Apesar do susto, atleta saiu sem ferimentos; ele explicou nas redes sociais 30.10.25 14h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14 LUITA SEGUE Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim' Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos 02.11.25 21h45 Futebol Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo 03.11.25 10h44 Futebol Márcio Fernandes deve deixar o Paysandu após rebaixamento, diz jornalista Ignácio Neto deve treinar a equipe nos três jogos que restam na Série B do Brasileirão. 03.11.25 12h02