Atalaia recebe segunda etapa do circuito salinense de bodyboarding 2025

Dezenas de atletas estarão na água na disputa de premiação e em busca de uma moto ao final do circuito

O Liberal

A praia do Atalaia, em Salinópolis, recebe neste fim de semana a segunda etapa do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025. As disputas estão programadas para os dias 19, 20 e 21 de dezembro e reúnem atletas de diferentes categorias, com pontuação válida para o ranking da temporada.

A etapa é organizada pela Associação de Bodyboarding de Salinópolis (ABBS), com apoio das prefeituras de Salinópolis e de Tailândia. Esta é a segunda de três etapas do circuito. A última está prevista para o fim de janeiro de 2026, após ajustes no calendário da entidade.

Em jogo nesta fase estão posições importantes no ranking, especialmente nas categorias Open masculino e feminino, além das classes Master, Legend e Iniciante. A pontuação obtida na etapa conta para a classificação geral do circuito, que ao final prevê premiação aos melhores colocados.

As inscrições seguem abertas para atletas interessados, com taxa de R$ 50 para uma categoria ou R$ 80 para duas categorias. As disputas ocorrem ao longo dos três dias, conforme as condições do mar e o cronograma técnico definido pela organização.

Além das competições, a programação inclui ações socioambientais e culturais. No sábado (20), alunos da Escola Modesto Rodrigues, da comunidade do Farol Velho, participam de atividades paralelas ao evento. O grupo, formado por cerca de 20 crianças e adolescentes entre 5 e 18 anos, estará envolvido em ações educativas que incluem atividades culturais, uma caminhada ambiental e o plantio de mudas em áreas próximas à orla.

