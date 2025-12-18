Atalaia recebe segunda etapa do circuito salinense de bodyboarding 2025 Dezenas de atletas estarão na água na disputa de premiação e em busca de uma moto ao final do circuito O Liberal 18.12.25 15h28 A praia do Atalaia, em Salinópolis, recebe neste fim de semana a segunda etapa do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025. As disputas estão programadas para os dias 19, 20 e 21 de dezembro e reúnem atletas de diferentes categorias, com pontuação válida para o ranking da temporada. VEJA MAIS Reservas em hotéis e pousadas de Salinas registram forte demanda e diárias variáveis para Réveillon As tarifas variam de acordo com o tipo de acomodação, estrutura oferecida e localização, com opções mais econômicas partindo da faixa dos R$ 400 e outras ultrapassando R$ 1.600 Após ficar atolada na praia do Atalaia, em Salinas, caminhonete é retirada com ajuda de trator O veículo ficou preso próximo à faixa de maré, chamando a atenção de quem estava no local A etapa é organizada pela Associação de Bodyboarding de Salinópolis (ABBS), com apoio das prefeituras de Salinópolis e de Tailândia. Esta é a segunda de três etapas do circuito. A última está prevista para o fim de janeiro de 2026, após ajustes no calendário da entidade. Em jogo nesta fase estão posições importantes no ranking, especialmente nas categorias Open masculino e feminino, além das classes Master, Legend e Iniciante. A pontuação obtida na etapa conta para a classificação geral do circuito, que ao final prevê premiação aos melhores colocados. As inscrições seguem abertas para atletas interessados, com taxa de R$ 50 para uma categoria ou R$ 80 para duas categorias. As disputas ocorrem ao longo dos três dias, conforme as condições do mar e o cronograma técnico definido pela organização. Além das competições, a programação inclui ações socioambientais e culturais. No sábado (20), alunos da Escola Modesto Rodrigues, da comunidade do Farol Velho, participam de atividades paralelas ao evento. O grupo, formado por cerca de 20 crianças e adolescentes entre 5 e 18 anos, estará envolvido em ações educativas que incluem atividades culturais, uma caminhada ambiental e o plantio de mudas em áreas próximas à orla. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES ONDA BOA Atalaia recebe segunda etapa do circuito salinense de bodyboarding 2025 Dezenas de atletas estarão na água na disputa de premiação e em busca de uma moto ao final do circuito 18.12.25 15h28 VITÓRIA! Campinas vence Praia Clube e segue vivo no Mundial de Vôlei Liderada por Bruninho, a equipe paulista foi superior nos dois primeiros sets, impondo ritmo e aproveitando melhor os momentos decisivos 17.12.25 23h08 Futebol Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém. 17.12.25 12h29 Mais esportes Cruzeiro perde para o Osaka, do Japão, na abertura do Mundial de Clube de vôlei Partida ocorreu no ginásio Mangueirinho, em Belém. 16.12.25 12h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21