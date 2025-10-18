Capa Jornal Amazônia
Após ficar atolada na praia do Atalaia, em Salinas, caminhonete é retirada com ajuda de trator

O veículo ficou preso próximo à faixa de maré, chamando a atenção de quem estava no local

Uma caminhonete ficou atolada na areia da Praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste do Pará, na última sexta-feira (17). O veículo ficou preso próximo à faixa de maré, chamando a atenção de quem estava no local. O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais.

O incidente ocorreu durante a manhã, quando o carro avançou sobre uma área de areia fofa e não conseguiu prosseguir. A caminhonete foi retirada com o auxílio de um trator. Em um comentário nas redes sociais, o condutor confirmou ser o proprietário do veículo.

Quem estava na praia demonstrou preocupação de que o carro pudesse afundar, já que a maré estava subindo. “A marézona está enchendo aí”, diz a pessoa que gravou o vídeo.

Nas redes sociais, um internauta ironizou a situação ao sugerir uma “dica de empreendimento para Salinas”: “comprar um trator, cordas, correntes e engates para cobrar pela retirada de carros atolados na beira da praia”, escreveu.

