Pará

Feriado de Nª Sra da Conceição terá clima nublado a encoberto com chuva na Grande Belém, prevê Inmet

A partir da próxima semana, as chuvas na Grande Belém tendem a ser mais regulares e homogêneas

Ayla Ferreira*
Chuvas em Belém (Ivan Duarte / O Liberal)

O feriado de Nossa Senhora da Conceição será celebrado na próxima segunda-feira (8). Em Belém, a data faz parte do calendário municipal e garante folga para grande parte dos trabalhadores da capital paraense. Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir da próxima semana, as chuvas na Grande Belém tendem a ser mais regulares e homogêneas. No feriado do dia 8, a previsão é de tempo nublado a encoberto com chuva, com maior probabilidade entre o período da tarde e da noite.

“O mês de dezembro já caracteriza o nosso inverno amazônico, nosso período chuvoso. No entanto, esse período chuvoso vai se emplacar a partir da segunda quinzena do mês. No feriado, a temperatura mínima e máxima ficam em torno de 24 e 33 graus Celsius”, informa Sidney Abreu, meteorologista da Coordenação de Análise e Previsão do Tempo (Coapre) do Inmet.

A sensação térmica no dia pode chegar de 35 a 36º. Já a umidade relativa em Belém fica em torno de 60 a 97% durante o dia. Segundo Sidney, o distúrbio ondulatório para Leste chamado Oscilação Madden-Julia, favorável a ocorrência de chuvas, irá predominar sobre o estado, conciliando com o aquecimento diurno e também com pulsos da Zona de Convergência Intertropical - ZCIT.

“Vale ressaltar que a ZCIT é  o principal sistema meteorológico causador de chuva na Amazônia, no entanto, ainda não está posicionada em sua posição mais a sul do Globo (em torno de 7 graus sul de latitude). Isso só ocorrerá em março de 2026, quando teremos nossos maiores índices pluviométricos”, finaliza o meteorologista.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

previsão do tempo

feriado prolongado

nossa senhora da conceição
Pará
