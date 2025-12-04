Capa Jornal Amazônia
Inmet emite alertas vermelho e laranja para chuvas intensas no Brasil

O alerta é válido até às 8h da sexta-feira

Estadão Conteúdo
fonte

Maio deve ter chuvas intensas, segundo previsão do Inmet. (Foto: Arquivo / Agência Pará)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira, 4, alertas de chuva intensa para Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Apenas a região Sul não apresentou riscos para precipitações fortes.

O alerta é válido até às 8h da sexta-feira e são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos intensos, de 60 a 100 km/h.

Veja a seguir quais são os estados em alerta:

Estados onde há alerta vermelho:

Minas Gerais (Região do Vale do Rio Doce, Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Zona da Mata e Região Metropolitana de Belo Horizonte) Espírito Santo (Região Central, Noroeste, Sul e Litoral Norte) Bahia (Região Sul).

Estados onde há alerta laranja:

  • Minas Gerais
  • Espírito Santo
  • Bahia
  • Goiás
  • Mato Grosso
  • Pará
  • Tocantins
  • Roraima
  • Piauí
  • Maranhão
  • Amazonas
  • Distrito Federal

Nas regiões sob alerta vermelho, o Inmet alerta para grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

Em situação de risco, a orientação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, observar alterações nas encostas e permanecer em local abrigado. Se houver inundação ou situação similar, proteger seus pertences da água, envolvendo-os em sacos plásticos.

Já nas áreas em alerta laranja, há riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Neste caso, o Inmet orienta não se abrigar debaixo de árvores em caso de rajadas de vento e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além de desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

As previsões do instituto para o mês de dezembro já indicavam variabilidade em relação à chuva. Em grande parte da região Sul, as estimativas indicam precipitações abaixo da média. De outro modo, em diferentes áreas das regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste, são previstos volumes acima da média durante o mês.

